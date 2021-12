Shippeo annonce la nomination d'Anand Medepalli au poste de Chief Product Officer





Shippeo, un des leaders mondiaux et spécialiste européen de la visibilité en temps réel du transport a annoncé la nomination d'Anand Medepalli en tant que Chief Product Officer (CPO) pour participer au développement de l'entreprise dans une période de très forte croissance et accompagner les clients avec une vision innovante de l'offre produit Shippeo.

Anand a plus de 25 ans d'expérience en tant que conseiller de confiance pour des entreprises de premier plan, dans leurs stratégies produit, leurs stratégies commerciales et leurs décisions de planification des actifs dans le domaine du transport, de la supply chain et des services financiers. Il a passé une grande partie de sa carrière à conseiller les entreprises et à définir des solutions innovantes pour stimuler leur croissance. Avant Shippeo, Anand a été responsable des solutions IA chez ServiceNow suite au rachat de Element AI où il était Chef de Produits. Auparavant, Anand avait travaillé plusieurs années chez Blue Yonder, en tant que responsable des solutions de Retail Planning.

"Il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte que les supply chains sont sous tension. Les chargeurs, les transporteurs et les fournisseurs de services logistiques ont besoin d'une visibilité sans précédent sur leurs supply chains pour servir leurs clients, et ils ont besoin de solutions qui leur donnent un aperçu clair de leurs opérations." déclare Anand Medepalli, le nouveau CPO. "Avec sa vision juste et sa technologie impressionnante, Shippeo s'attaque de front à ce problème chez des clients innovants et très reconnus, et leur apporte une valeur significative. C'était une évidence pour moi de rejoindre les talentueuses équipes de Shippeo car j'ai compris que c'était là que je pouvais à la fois satisfaire ma passion pour la supply chain, le big data, le machine learning et l'IA et faire avancer nos clients de manière significative."

Avec plus de 100 clients, dont des sociétés mondiales comme Coca Cola HBC, Faurecia et Total, Shippeo offre la meilleure prévision ETA du marché en termes de précision et de fiabilité ainsi qu'un degré plus granulaire de suivi multimodal, allant jusqu'à l'unité de manutention et l'article. La solution prend également en charge tous les modes de transport, y compris le transport maritime et le transport routier LTL et FTL. L'ambition de Shippeo est d'être le premier système d'exploitation supply chain, permettant des supply chains entièrement automatisées et durables partout dans le monde.

Lucien Besse, COO de Shippeo, souhaite la bienvenue à Anand dans l'équipe. "Nous sommes ravis d'accueillir Anand au sein de l'équipe de direction de Shippeo. Il apporte à l'entreprise de grandes compétences, à la croisée de la stratégie produit, de l'IA, du machine learning et du supply chain management." déclare Lucien Besse. "En tant que Chief Product Officer, il définira la stratégie pour disrupter le marché de la visibilité supply chain avec des solutions innovantes, jouant un rôle clef dans le développement de l'entreprise et de son succès continu. Sa connaissance approfondie et son expérience du marché sont inestimables et il sera sans aucun doute un atout précieux dans notre équipe de direction."

Plus d'information

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 03:05 et diffusé par :