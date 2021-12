Sweep lève une série A de 22 millions de dollars pour aider les grandes entreprises à réduire leur empreinte carbone et étendre sa plateforme





Sweep, plateforme logicielle leader de gestion du carbone pour les grandes entreprises, annonce avoir levé 22 millions de dollars. Il s'agit du plus important tour de table de série A communiqué par une plateforme de gestion de l'empreinte carbone, afin d'aider à répondre à la forte demande des clients souhaitant mettre en place un programme climatique crédible et aligné sur la neutralité carbone mondiale. Le fonds de capital-risque britannique Balderton Capital a mené ce tour de table avec la participation des fonds historiques New Wave, La Famiglia et 2050 ayant réalisé un premier tour d'amorçage quelques mois auparavant. Le financement total de la société s'élève dorénavant à 27 millions de dollars, moins d'un an après son lancement.

Face aux avertissements scientifiques sur le climat, les entreprises subissent la pression de leurs clients, investisseurs, partenaires, régulateurs et employés pour réduire leur empreinte carbone. Cependant, beaucoup d'entre elles découvrent la grande différence entre les promesses de réduction de leurs émissions et la mise en oeuvre ainsi que la communication des progrès concrets pour atteindre leurs objectifs de réduction. Le mois dernier, le BCG indiquait que plus de 90 % des entreprises ne mesurent pas leurs émissions de manière précise ni régulière, actions pourtant essentielles pour mettre en place un programme climatique juste.

"La déclaration des émissions directes n'est que la partie émergée de l'iceberg pour les plus grandes entreprises du monde", déclare Rachel Delacour, PDG et cofondatrice de Sweep. "Sweep connecte les grandes entreprises, pour qui le carbone est un sujet crucial, avec l'ensemble de leur chaîne de valeur, réseau de partenaires commerciaux, équipes et fournisseurs. Elles obtiennent un suivi complet de leurs émissions directes et indirectes. Notre outil a été optimisé pour ces tailles d'entreprises. Leurs réductions ont un impact positif d'autant plus grand. Sweep rend la collecte et l'analyse des données carbone transparentes, automatisées et sécurisées, afin que les entreprises se concentrent sur la réduction de leur empreinte carbone et contribuent aux efforts mondiaux pour tendre vers une empreinte net-zéro."

Depuis son lancement en avril, Sweep travaille déjà avec plusieurs entreprises du Financial Times Stock Exchange 500 (FTSE), chacune responsable de 30 à 50 MtCO2e d'émissions carbonnées par an. Elles ont choisi Sweep et sa solution SaaS pour les aider à mettre en place un programme climatique fondé sur la science et les données, qui répond à l'urgence du réchauffement climatique et anticipe les prochaines réglementations en matière de reporting extra-financier sur la durabilité de leurs opérations.

Bernard Liautaud, Managing Partner chez Balderton Capital, rejoint le conseil d'administration de Sweep : "Le développement durable est une grande priorité pour nous chez Balderton et la mission et la vision de Sweep sont parfaitement alignées avec nos objectifs d'avenir durable. Lorsque nous avons examiné le marché, nous avons éte incroyablement impressionnés par la force de l'équipe de Sweep, ainsi que par le caractère réfléchi et la maturité de leur produit. Nous sommes ravis de les soutenir alors qu'ils aident les entreprises à assumer efficacement la responsabilité de leur empreinte carbone."

Début Novembre 2021, Sweep était l'une des rares jeunes entreprises sélectionnées pour présenter son activité à la COP26 dans le cadre du programme Tech for Our Planet du gouvernement britannique, qui met en avant les technologies conçues pour aider à atteindre les objectifs mondiaux d'émission net zéro. Pour ce projet pilote, la banque d'investissement publique Bpifrance et ses deux participations, Orange et Openclassrooms, startup spécialisée dans les technologies de l'éducation, ont utilisé la fonction Connect de la plateforme pour cartographier leurs émissions et démontrer la capacité de l'outil à mettre en oeuvre une stratégie de réduction du carbone à l'échelle. Alors que les activités d'investissement, de prêt et de souscription des organisations financières (émissions du Scope 3) sont plus géneralement bien supérieures à leurs émissions directes, seulement 25 % déclarent ces émissions de portefeuille.

Sweep lance également la fonction Initiatives pour permettre aux entreprises de mettre en place encore plus efficacement leur feuille de route de réduction carbone, en ligne avec leurs objectifs climatiques. Initiatives les aide à simuler différentes stratégies de baisse des émissions en allouant differentes actions à leurs équipes et partenaires de leur scope 3, tout en suivant les progrés réalisés dans le temps depuis un seul et même endroit.

Sweep, déjà société à mission, a aussi récemment obtenu le label B Corp pour répondre aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale et de transparence publique.

Toute entreprise peut s'inscrire et commencer à utiliser Sweep pour réduire ses émissions des scopes 1, 2 et 3 en visitant www.sweep.net.

À propos de Sweep

Fondée en 2020, Sweep est la plateforme tout-en-un de gestion des émissions de carbone qui aide les grandes entreprises à construire un programme climatique fondé sur la science et les données. Les organisations peuvent suivre avec précision, et de manière transparente, leurs émissions globales à travers leurs trois périmètres d'émissions. Cette approche en réseau de la comptabilité carbone permet à chaque entité émettant du carbone - employés, filiales, fournisseurs, partenaires commerciaux - de partager ses données et de visualiser comment ses actions de réduction consolidées font la différence. Sweep offre également une place de marché du carbone qui permet aux entreprises de coupler leurs efforts de réduction avec des investissements dans des projets positifs en matière de carbone. Sweep a éte nommée première startup à suivre en France et est conforme à la norme SOC2 pour adresser les besoins des grandes entreprises. Les opérations de Sweep sont situées en France et au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.sweep.net.

