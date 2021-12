Seegene introduit assez rapidement un tout nouveau test PCR qui identifie le variant Omicron, sa version « furtive » et tous les variants préoccupants dans un seul tube





Le nouveau test identifie les cas de COVID-19 positifs et distingue les variants Alpha, Bêta, Gamma, Delta, ainsi qu'Omicron et sa version « furtive ».

SÉOUL, Corée du Sud, 14 décembre 2021 /CNW/ - «Seegene Inc. (KQ 096530), la plus importante société de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a dévoilé aujourd'hui une autre série de tests de diagnostic qui détectent les variants de la COVID-19 en constante évolution. Le test Novaplextm SARS-CoV-2 Variants VII détecte le variant Omicron et sa version « furtive », ainsi que d'autres variants. Selon Seegene, le nouveau test PCR aidera efficacement les gouvernements et les autorités sanitaires à lutter contre les variants actuels.

Immédiatement suite à l'annonce de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de la découverte du variant Omicron, Seegene a mis au point son système in silico basé sur l'Intelligence Artificielle pour conclure ce développement en une semaine.

Dans un seul tube, le tout nouveau test RT-PCR cible un total de cinq analytes, dont le gène RdRP, qui confirme des cas positifs de COVID-19, et trois mutations clés d'Omicron (gène S) : suppression HV69/70, E484A, N501Y. Il cible également le contrôle interne endogène, qui sert de contrôle pour vérifier la validité des échantillons. Le test a été validé en utilisant l'acide nucléique variable d'échantillons de COVID-19, y compris des cas des variants Alpha, Bêta, Gamma, Delta et Omicron.

Ce dernier test permet de différencier le variant Omicron de sa version « furtive ». La nouvelle version « furtive » n'a pas certaines caractéristiques (suppression HV69/70) qui sont ciblées par d'autres tests PCR pour identifier le variant Omicron. La technologie brevetée mTOCE de Seegene permet de cibler de multiples mutations génétiques dans le gène S. Ce test peut donc distinguer avec précision la nouvelle version « furtive » du variant Omicron standard.

« Nos scientifiques surveillent avec diligence la propagation et l'évolution du SRAS-CoV-2 partout dans le monde, afin que nous puissions réagir aussi rapidement et efficacement que possible grâce à des tests de diagnostic en temps opportun, a déclaré le Dr Chun, chef de la direction de Seegene. Nous en apprenons encore sur Omicron, mais tout indique que ce variant est encore plus transmissible que Delta. C'est la raison pour laquelle nous avons agi si rapidement, en utilisant notre système de développement basé sur l'Intelligence Artificielle pour concevoir et développer des solutions avec une grande précision. Nous sommes prêts à relever tous les défis liés aux variants à venir. »

Alors que la COVID-19 faisait son apparition au début de l'année 2020, Seegene a tiré parti de sa plateforme de développement et de sa technologie brevetée à haut multiplexage RT-PCR pour produire l'une des premières trousses de tests de diagnostic de la COVID-19 en seulement deux semaines. Aujourd'hui, Seegene est en mesure de développer assez rapidement de nouveaux tests avant l'émergence de nouveaux variants en utilisant le système d'autosurveillance in silico avec les mégadonnées de l'entreprise. Cette surveillance a permis à l'entreprise de créer des tests de dépistage pour la majorité des variants du virus qui ont été découverts à l'échelle mondiale, en utilisant les tests de COVID-19 existants de Seegene.

