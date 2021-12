La technologie de Baton Systems optimise le premier règlement sans risque interbancaire au monde en dehors de CLS





Le premier règlement Paiement vs Paiement (PvP) interbancaire au monde en dehors de CLS vient d'être réalisé à l'aide de la solution Core-FX de Baton Systems , conçue à partir de la technologie de registre distribué propriétaire de Baton et régie par le Baton Rulebook.

Se trouvant à l'orée d'une ère nouvelle dans les règlements de devises, deux des plus grandes institutions financières au monde utilisent désormais la plateforme pour régler bilatéralement et à la demande les transactions en devises, avec des devises réelles sur des comptes réels, en moins de trois minutes, sur une base PvP avec une finalité de règlement juridique. La solution permet aux sociétés d'équilibrer de manière efficace, de choisir à quel moment régler et dans quelles devises, le tout sur une base PvP - réduisant ainsi les risques liés au règlement et les coûts de traitement des devises.

Cette initiative historique marque le début d'un profond changement dans les règlements de devises. Tous les acteurs du marché ont dorénavant l'opportunité de réduire radicalement leur exposition de règlement et les risques connexes en dehors du cadre de travail CLS. Toutes les devises, y compris les devises de marchés émergeants, qui ne sont pas admissibles pour un règlement PvP dans CLS, peuvent aujourd'hui être réglées de manière sécurisée grâce à la technologie de registre distribué qui procure une souplesse accrue et une transparence totale.

En s'inscrivant dans une démarche réglementaire renforcée pour l'expansion du règlement sans risque à l'ensemble du secteur, la solution PvP innovante de Baton permet aux acteurs du marché de prendre un contrôle direct sur leurs cycles de règlement, d'effectuer de multiples règlements par jour, et de rationaliser les flux de travail, permettant ainsi d'importantes améliorations en termes de liquidités, de financements et de gestion des risques et des crédits.

La disponibilité de cette technologie transformatrice fournit une alternative attendue de longue date pour un marché jusque-là paralysé par des processus de lots restrictifs et un accès PvP limité, aussi bien au niveau des participants que des devises.

Arjun Jayaram, PDG et fondateur de Baton Systems: "Cette avancée revêt une profonde signification pour tout le marché des devises, car elle offre aux sociétés l'opportunité de gérer en toute confiance les risques liés aux règlements, qui est possiblement la question de contrôle la plus cruciale pour le postmarché d'aujourd'hui. Cette annonce illustre le potentiel considérable que cette technologie représente pour les acteurs du marché des devises à l'échelle mondiale en termes d'amélioration de la gestion des risques, des contrôles intrajournaliers des liquidités et des profils de financement. Grâce à cette technologie éprouvée qui est disponible dès aujourd'hui, les banques peuvent prendre le contrôle et révolutionner l'intégralité du processus postmarché, depuis la saisie transactionnelle jusqu'au règlement."

Dans le cadre de ce déploiement, les deux banques ont adopté le Baton Rulebook, un cadre de travail conçu pour fournir une certitude juridique autour de la finalité de règlement. Baton collabore avec d'autres grandes sociétés de courtage en devises et des régulateurs à l'échelle mondiale afin d'élargir l'accès à un règlement PvP rapide et sans risque.

À propos de Baton Systems

Baton Systems révolutionne l'intégralité du processus postmarché, avec l'introduction d'infrastructures de marché numérique interopérables et connectées, depuis la correspondance transactionnelle jusqu'au règlement. En permettant aux institutions financières de prendre le contrôle grâce à des flux de travail automatisés et basés sur des règles, l'accès à des informations en temps réel, et le règlement à la demande, Baton redéfinit l'essence même du traitement postmarché: connexion optimale, zéro friction, polyvalence et transparence.

Financé en 2016 par des technologues et des spécialistes des marchés de capitaux de la Silicon Valley, Baton propose des solutions aujourd'hui utilisées par plusieurs des plus grandes institutions financières au monde afin d'assurer le mouvement de milliards de dollars de liquidités et de titres au quotidien.

Plus d'informations sur www.batonsystems.com

