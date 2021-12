Fisher Investments Luxembourg certifiéetm Great Place to Work® pour la deuxième année consécutive





Un label décerné par l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise

LUXEMBOURG, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Luxembourg, filiale luxembourgeoise de Fisher Investments et membre du groupe Fisher Investments, opérant sous le nom Fisher Investments Europe en France, a obtenu la certificationtm Great Place to Work® pour la deuxième année consécutive. L'organisme indépendant Great Place to Work® fait autorité au niveau mondial en matière de culture d'entreprise et d'expérience collaborateur.



La certification des entreprises par Great Place to Work® repose sur les résultats d'une enquête anonyme menée auprès des employés, portant sur des facteurs clés tels que la rémunération, les avantages, la promotion professionnelle, les compétences de la direction et l'atmosphère générale sur le lieu de travail. Il ressort des réponses données par ses collaborateurs que Fisher Investments Luxembourg offre un environnement de travail équitable, accueillant et axé sur le service.



« C'est toujours un honneur d'être récompensé par Great Place to Work® », se réjouit Damian Ornani, PDG de Fisher Investments. Il ajoute « qu'il est impératif que nous cultivions un environnement de travail permettant à nos employés de s'épanouir si nous entendons mener à bien notre mission : améliorer l'univers d'investissement et aider nos clients à planifier un meilleur avenir financier. »



« Nous sommes très fiers de recevoir cette année encore la certificationtm Great Place to Work® », ajoute Greg Miramontes, Vice-Président Exécutif Ressources Humaines Monde chez Fisher Investments. « Cette reconnaissance indépendante témoigne de nos efforts continus et de notre dévouement inébranlable en vue de proposer des carrières enrichissantes et pérennes à nos collaborateurs dans toute l'organisation. »



Fisher Investments et ses sociétés apparentées cherchent à pourvoir des postes très variés à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière, rendez-vous sur FisherCareers.com. Pour en savoir plus sur la certification Great Place to Work®, rendez-vous à l'adresse www.greatplacetowork.lu/fr.

À propos de Fisher Investments Europe

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 opérant également sous le nom Fisher Investments Europe (« Fisher Investments Europe »). Son siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe est réglementée en tant que société d'investissement par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») et autorisée à fournir certains services d'investissement tels qu'énumérés sur le site Internet de la CSSF (www.cssf.lu), y compris la gestion de portefeuille. Fisher Investments Europe est également enregistrée en tant qu'intermédiaire auprès du Commissariat aux Assurances (« CAA ») sous le numéro 2020CM004 et est autorisée à proposer ses services d'intermédiation en assurance et à fournir des produits et services d'assurance. Fisher Investments Europe est enregistrée à l'ORIAS au Registre National des intermédiaires en assurance dans la catégorie « Intermédiaire en assurance européen » sous le numéro 2020CM004 (www.orias.fr). La succursale française de Fisher Investments Luxembourg est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 853 467 207. Pour de plus amples informations sur les services de Fisher Investments Europe en France, veuillez consulter la page https://www.fisherinvestments.com/fr-fr.





À propos de Fisher Investments

Fisher Investments est une société de conseil en investissement indépendant rémunérée par honoraires. Au 30/09/2021, Fisher Investments et ses filiales gèrent plus de 163 milliards EUR d'actifs à l'échelle mondiale, dont plus de 127 milliards EUR pour des investisseurs privés, 33 milliards EUR pour des investisseurs institutionnels et 1 milliard EUR au titre de plans de retraite de petites et moyennes entreprises américaines. Les activités de Fisher Investments se répartissent autour de quatre pôles principaux : Clientèle privée US, Institutionnel, Clientèle privée internationale et 401(k) Solutions, qui accompagnent une clientèle internationale composée d'investisseurs divers. Les stratégies ne sont pas toutes proposées/vendues dans toutes les régions. Ken Fisher, Fondateur et Président Exécutif du groupe, a tenu la chronique « Portfolio Strategy » dans le magazine Forbes de 1984 à 2016, ce qui fait de lui le chroniqueur ayant travaillé le plus longtemps en continu pour le magazine. Au cours des dernières années, les chroniques de Ken ont été publiées sans discontinuer dans les grands médias de presque tous les pays d'Europe occidentale, ainsi que des principaux pays asiatiques, atteignant une couverture géographique et un volume de publication jamais égalés par aucun autre chroniqueur. Ken est également l'auteur de 11 livres, dont quatre best-sellers du New York Times sur le thème de la finance et des investissements. Pour de plus amples informations sur Fisher Investments, veuillez consulter la page www.fisherinvestments.com.

