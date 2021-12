Une nouvelle appli pensée pour renforcer les rapports humains





Heallo redéfinit le service MMS avec un concept de messagerie axé sur la pleine conscience

PARIS, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Heallo est une nouvelle application pour smartphone dont le lancement est prévu le mardi 14 décembre. Son objectif ? Resserrer les liens personnels.

Baptisée Heallo (contraction de « hello » et de « healing » qui signifie guérison en anglais), l'appli permet aux utilisateurs de communiquer leurs émotions, mais aussi de manifester leur présence auprès de leurs proches d'une manière qui a du sens. Pour cela, il suffit de toucher son smartphone.

Un lancement à point nommé pour Heallo. En effet, le secteur privilégie désormais l'émergence d'outils qui promeuvent le bien-être et la présence. Une tendance confirmée par la fusion Headspace-Ginger, ainsi que le plan controversé de Mark Zuckerberg visant à créer un monde virtuel qui reproduit la présence humaine.

Pour utiliser Heallo , il faut toucher son écran de téléphone pendant au moins 30 secondes. Ainsi, les utilisateurs peuvent communiquer avec un ami, un proche, un collègue, un client ou un groupe. Ils peuvent tisser des liens avec d'autres personnes qui traversent, à un moment donné, une expérience émotionnelle semblable (deuil, solitude, gratitude, joie). L'appli peut aussi servir à méditer.

Dans Heallo, les salutations se terminent par un dessin fait avec le doigt sur l'écran, par exemple un smiley, un coeur ou quelque chose de plus élaboré. Des dessins à envoyer quelles que soient les circonstances ? aussi bien pour remercier un ami après un déjeuner qu'exprimer ses condoléances à la suite d'un décès, par exemple.

Romain Daumont a créé l'appli Heallo après la disparition de son fils âgé de deux jours atteint d'une maladie génétique rare. Accablé de douleur, Romain Daumont a eu une révélation : la présence d'une personne compte bien plus que les mots.

À travers le concept Heallo, Romain Daumont repense le MMS (service de messagerie multimédia) pour offrir un service de messagerie axé sur la pleine conscience. Un outil permettant de créer des liens qui ont du sens ? une présence ? grâce à une simple pression sur le téléphone. Les fêtes de fin d'année sont le moment idéal pour lancer l'appli Heallo car elle propose un moyen de communication inédit ; un contact non verbal, bienveillant et riche de sens.

L'appli bénéficie d'un lancement mondial. Le site Web est accessible dans plusieurs langues : anglais, français, italien, espagnol, allemand, japonais, russe, chinois, coréen, arabe et indonésien. D'autres langues seront bientôt disponibles : portugais, grec et turc.

Les données de Heallo sont entièrement chiffrées pour protéger les utilisateurs.

« Heallo transformera notre façon de communiquer », a affirmé Romain Daumont. « Quand nous pensons à une personne, avons-nous l'habitude de l'appeler ou de lui envoyer un SMS à chaque fois ? Parfois, les mots nous échappent ou nous ne voulons pas parler. Heallo nous permet d'exprimer notre présence et nos sentiments de la manière la plus simple qui soit : grâce au toucher. Cet outil est bien plus qu'une simple solution de substitution au téléphone ou aux SMS... Il répond à un besoin ignoré jusqu'alors. Communiquer avec nos proches grâce à Heallo deviendra l'une de nos activités les plus saines et positives sur smartphone. »

