Découvrez la nature et la faune des parcs nationaux du Japon ? Japan National Tourism Organization (JNTO)

De nombreux pays possèdent des sites classés zones de beauté naturelle, comme les parcs nationaux, le but étant de préserver les paysages naturels exceptionnels et de protéger les écosystèmes locaux. Le Japon a désigné ses premiers parcs nationaux (Setonaikai, Unzen et Kirishima) en 1934, et le pays en compte désormais 34.

Les parcs nationaux du Japon incorporent une bonne quantité de terres privées, notamment des zones résidentielles, des fermes et des zones forestières, offrant aux visiteurs un aperçu des cultures locales et des traditions de longue date. On y trouve des parcelles dédiées à la culture du riz, des établissements de brassage du saké, et des sources chaudes propices à la baignade, tous ayant des liens indissociables avec le monde naturel. Les parcs contribuent à préserver ces liens, témoignant ainsi de la relation durable entre les humains et la nature.

Les parcs nationaux au Japon sont administrés en collaboration avec un large éventail de parties prenantes. L'objectif qui consiste à protéger le milieu naturel environnant tout en respectant les modes de vie locaux est ce qui fait toute la singularité de la gestion des parcs par le Japon.

Certains de ces parcs nationaux sont idéalement situés à proximité des principaux aéroports internationaux. Après avoir profité des attractions qu'offrent les grandes villes japonaises, les visiteurs étrangers peuvent aisément se rendre dans l'un des parcs tout proches et s'immerger dans la nature.

Parc national de Fuji-Hakone-Izu

C'est le parc national le plus visité du Japon, grâce à sa proximité avec la zone métropolitaine de Tokyo. Il offre des paysages volcaniques, des sources chaudes, des côtes accidentées et de nombreuses îles, avec le mont Fuji s'élevant majestueusement à son extrémité nord. Symbole emblématique du Japon, le mont Fuji est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et les visiteurs peuvent faire de la randonnée jusqu'à son sommet pendant l'été. Parmi les autres attractions, citons la possibilité de faire du camping près du lac Ashinoko, ou encore de la plongée sous-marine ou de la plongée avec masque et tuba, au large des îles d'Izu. S'ils ont de la chance, les visiteurs pourront même se retrouver à nager avec des dauphins sauvages !

Parc national de Joshin'etsu-kogen

Ce parc chevauche les préfectures de Gunma, Nagano, et Niigata au centre de l'île de Honsh?. Il comprend des hauts plateaux et des montagnes, dont plusieurs sommets célèbres, prisés des alpinistes, comme le mont Tanigawa, le mont Asama, et le mont Kusatsu-Shirane, et plusieurs stations de ski en vogue telles que Shiga Highland et Naeba. Les volcans, actifs et dormants, font de la région une destination particulièrement attrayante pour les amateurs de sources chaudes, sans compter que le parc abrite également une flore et une faune d'une richesse extraordinaire. Dans le Parc aux singes de Jigokudani, les visiteurs ont souvent la chance de voir des macaques japonais se baigner dans les sources chaudes.

Parc national de Yoshino-Kumano

Ce parc national comprend un certain nombre de sites sacrés et de routes de pèlerinage, dispersés le long de la chaîne des monts Kii, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004. Trois sites sacrés s'y abritent : Yoshino & Omine, Kumano Sanzan, et Koyasan, ainsi que divers sentiers panoramiques connus collectivement sous le nom de sentiers du Kumano Kodo. La cascade de Nachi est l'une des cascades les plus connues du Japon, et sa chute de 133 mètres en fait la plus haute du pays. Le parc national de Yoshino-Kumano offre divers paysages de montagnes, de rivières et de plages, et englobe la chaîne de montagnes Omine. Chaque printemps, le mont Yoshino ravit les visiteurs face au panorama des cerisiers en fleurs recouvrant ses pentes. Au sud, le long de la côte de la péninsule de Kii, les courants océaniques chauds ont produit de magnifiques récifs coralliens regorgeant de poissons tropicaux. La plongée sous-marine ou avec masque et tuba constituent des activités estivales populaires.

Les parcs nationaux du Japon s'étendent de la zone subarctique d'Hokkaido au nord, à la zone subtropicale d'Okinawa au sud, accueillant les visiteurs tout au long de l'année avec des paysages enchanteurs. Apprenez-en davantage sur leur beauté diversifiée où vous puiserez l'inspiration pour vos projets de voyage, sur le compte Instagram officiel des Parcs nationaux du Japon.

