SmallRig donne des idées de cadeaux de Noël pour les créateurs de contenu, YouTubers, vlogueurs et livestreamers

SHENZHEN, Chine, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Pour les fêtes de fin d'année, SmallRig a le plaisir de proposer une liste de cadeaux destinés aux créateurs de contenu de différents domaines, y compris les vidéastes (caméras et appareils mobiles), les vlogueurs et les livestreamers. Qu'ils trouvent le cadeau idéal pour eux-mêmes ou leurs amis, ces idées de cadeaux peuvent être intéressantes.

Suggestions pour les vidéastes (caméra) :

La Mini Matte Box est dotée de plusieurs filtres rectangulaires 4 x 5,65" et un filtre circulaire à visser, permettant aux utilisateurs de contrôler la lumière de manière créative et de personnaliser l'effet du filtre pour générer des vidéos uniques ressemblant à de vrais films.

est dotée de plusieurs filtres rectangulaires 4 x 5,65" et un filtre circulaire à visser, permettant aux utilisateurs de contrôler la lumière de manière créative et de personnaliser l'effet du filtre pour générer des vidéos uniques ressemblant à de vrais films. Le Mini Follow Focus dispose d'une grande molette de mise au point qui permet un amortissement fluide pour un réglage de focalisation précis. Il est doté d'arrêts immédiats A/B réglables qui donnent aux utilisateurs la possibilité de prérégler deux distances pour une mise au point rapide et reproductible.

dispose d'une grande molette de mise au point qui permet un amortissement fluide pour un réglage de focalisation précis. Il est doté d'arrêts immédiats A/B réglables qui donnent aux utilisateurs la possibilité de prérégler deux distances pour une mise au point rapide et reproductible. La lumière RVB LED magnétique intelligente RM75 est offerte avec une application de contrôle à distance de jusqu'à 50 lumières. Elle permet d'ajuster facilement la couleur, l'intensité, la saturation et les effets spéciaux. Grâce au cadre magnétique robuste de métal, les utilisateurs peuvent rapidement installer la lumière sur des surfaces métalliques ou connecter des zones de lumières pour une puissance accrue.

Suggestions pour les vidéastes (appareil mobile) :

Les cages vidéo mobiles pour les séries iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max sont dotés de plusieurs points de fixation pour installer des accessoires tels que des microphones, des lumières LED, des poignées et des trépieds, pour des vidéos mobiles de qualité supérieure !

sont dotés de plusieurs points de fixation pour installer des accessoires tels que des microphones, des lumières LED, des poignées et des trépieds, pour des vidéos mobiles de qualité supérieure ! Le kit de vlog simorr Vigor VK-30 est parfait pour les créateurs de contenu qui se déplacent beaucoup. Le kit est compact et portable et comprend un trépied et un bâton de selfie, une pince pour téléphone standard et une lumière vidéo LED P96 Vibe. Disponible en noir ou en édition spéciale en blanc avec étui.

Suggestions pour les livestreamers/vlogueurs :

Le micro à condensateur simorr Wave U1 USB est idéal pour les personnes qui cherchent un excellent microphone offrant un merveilleux enregistrement audio avec un bruit de fond faible. Doté d'une puce intelligente 3 en 1 et de filtres de bruit de fond, le micro à condensateur Wave U1 USB fournit une reproduction audio et vocale extraordinaire pour une expérience d'enregistrement et de diffusion supérieure.

Plus d'idées de cadeaux et d'offres sont disponibles sur SmallRig.com et SmallRig Amazon Store.

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créateurs de contenu utilisant des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le vlog, la production vidéo professionnelle, et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été le pionnier du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans l'industrie pour co-concevoir avec les créateurs mondiaux et réaliser leurs grands rêves.

