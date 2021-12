Tech Mahindra obtient le statut de Partenaire consultant de niveau Premier au sein du Réseau de partenaires AWS





Tech Mahindra, un fournisseur de premier plan, en matière de services et de solutions de transformation numérique, de conseil et de réingénierie commerciale, a annoncé aujourd'hui son nouveau statut de Partenaire consultant de niveau Premier, au sein du Réseau de partenaires AWS (AWS Partner Network, APN). Ce niveau est décerné aux entreprises ayant démontré leurs professionnalisme sur plusieurs fronts, notamment en matière de compétences techniques, de satisfaction de la clientèle, de leadership éclairé, et de comptabilisation des revenus.

Cette distinction réaffirme la position de Tech Mahindra en tant que leader dominant du cloud, et reflète ses compétences d'experts différenciées à l'échelle sectorielle, ainsi que les succès notables enregistrés par la Société en permettant à ses clients de concevoir, élaborer, créer, migrer et gérer leurs charges de travail sur AWS. Grâce à cette collaboration, Tech Mahindra rejoint un groupe restreint de 125 partenaires ayant obtenu à ce jour le statut de Partenaire de niveau Premier, parmi les plus de 6 000 partenaires AWS au total à l'échelle mondiale.

Sudhir Nair, vice-président principal, et responsable mondial des Services d'infrastructure et de cloud, chez Tech Mahindra, a déclaré : « En tirant parti de ses solutions technologiques innovantes, Tech Mahindra se positionne à l'avant-garde de la fourniture d'expériences centrées sur l'humain, et de la transformation numérique transparente, pour les clients du monde entier. Le fait d'être reconnus comme un Partenaire consultant de niveau Premier (Premier Consulting Partner) dans le Réseau de partenaires AWS Partner Network témoigne de notre engagement envers ces activités. »

En tant que Partenaire consultant de niveau Premier, et Partenaire fournisseur de services gérés (Managed Service Provider, MSP) d'AWS, Tech Mahindra est titulaire de qualifications certifiées telles que Migration Consulting Competency, Well Architected Framework (WAF), et AWS Solution Provider. Tech Mahindra est ainsi en mesure d'aider les clients à devenir agiles et lean, et à créer des plateformes et des applications fiables sur AWS. Au cours des cinq dernières années, Tech Mahindra s'est bâti une solide pratique AWS, avec plus de 1 700 associés accrédités par AWS, dont plus de 1 000 ingénieurs et architectes certifiés AWS dans divers flux de transformation, et un Centre d'excellence (Centre of Excellence, CoE) AWS spécialisé.

Tech Mahindra croit en la philosophie DigitALL pour une transformation complète de l'entreprise. Les technologies numériques catalysent les transformations et permettent d'humaniser les entreprises en les aidant à mieux penser, sentir, se connecter, communiquer, sécuriser et agir, comme jamais auparavant. Au sein du cadre NXT.NOWtm qui vise à améliorer « l'expérience centrée sur l'humain » (Human Centric Experience), Tech Mahindra concentre ses investissements dans les technologies et les solutions émergentes qui stimulent la transformation numérique et répondent aux besoins changeants des clients.

