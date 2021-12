Sonnez les cloches de Noël avec Creality en partageant des oeuvres qui font chaud au coeur





SHENZHEN, Chine, 13 décembre 2021 /CNW/ - À l'approche de Noël, Creality prévoit réchauffer le monde à sa façon en s'y efforçant de façon continue. Après avoir fourni au professeur Kyle, ambassadeur de la marque Creality, un financement pour l'impression de membres artificiels pour les personnes handicapées en Afrique, et avoir aidé au développement de l'éducation au Brésil par le biais du projet de robotique spatiale, Creality continuera de transmettre la chaleur en organisant des activités philanthropiques ou en les associant à une technologie d'impression 3D novatrice.

Au cours des sept dernières années, Creality s'est consacrée à la recherche et au développement technologique dans l'industrie de l'impression 3D, et a émerveillé le monde entier par ses innovations technologiques. En même temps, l'impression 3D apporte aussi des moments touchants dans la vie.

Avant Noël, un père aux États-Unis a imprimé en lot des décorations avec CR-30, ce qui a suscité l'enthousiasme et le bonheur de sa famille. Une mère en Allemagne a utilisé l'Ender-3 V2 économique et efficace pour imprimer le Captain America de Marvel pour ses enfants, ce qui a créé beaucoup de surprises pendant les vacances d'hiver. De plus, un enseignant japonais a imprimé des globes comme cadeaux pour les élèves à l'aide du CR-200B, procurant ainsi beaucoup de plaisir dans la classe. En outre, l'imprimante 3D sert aussi à imprimer les appareils d'apprentissage, ce qui est très pratique pour le professeur. Même si les gens habitent des régions ou des pays différents, Creality apportera toujours un peu de gaieté aux quatre coins du monde et illuminera les jours de joie.

Pour célébrer les Fêtes, Creality organisera une activité en ligne et les gens sont invités à partager des oeuvres sur Noël et l'amour sans restriction de format (des photos avec des mots, des vidéos, etc., sont réalisables). Veuillez cliquer ici pour télécharger. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter la page d'accueil Facebook de Creality. Creality sélectionnera les trois meilleurs participants en fonction de l'activité d'interaction sur Facebook et leur offrira la nouvelle imprimante 3D - d'une valeur de 399 $ d'Ender-3 S1 en cadeau. De plus, dix participants chanceux recevront des boîtes contenant un produit mystère bien conçues et auront la chance de gagner le CR Scan-01 d'une valeur de 700 $.

Le Guide d'achat peut vous aider à choisir vos imprimantes 3D préférées. Trois nouvelles imprimantes 3D, dont Ender-3 S1, CR-10 Smart Pro et Sermoon V1 et V1 Pro, ainsi que neuf imprimantes 3D très prisées sont présentées dans le Guide d'achat, ce qui vous aidera à choisir votre imprimante préférée. Comme toujours, Creality a hâte de vous rencontrer dans le monde merveilleux de l'impression 3D!

