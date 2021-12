Le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne se réunit pour discuter des priorités communes





Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami, ont coprésidé la réunion du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne qui s'est tenue au Centre Shaw et en ligne. La réunion a permis aux dirigeants inuits des organisations nationales et de chacune des quatre organisations chargées des revendications territoriales ainsi qu'aux ministres fédéraux d'échanger sur les questions qui touchent l'Inuit Nunangat.

Les discussions ont porté principalement sur la poursuite du travail d'élaboration conjointe de la politique sur l'Inuit Nunangat et sur la lutte contre les inégalités sociales et économiques dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat.

Le gouvernement du Canada et les dirigeants inuits poursuivront également ensemble l'important travail concernant le Plan d'action national, le Plan d'action inuit et la Voie fédérale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Ont également participé à la réunion d'aujourd'hui :

Duane Smith , Société régionale inuvialuit

, Société régionale inuvialuit Aluki Kotierk, Nunavut Tunngavik Inc.

Pita Aatami, Société Makivik

Johannes Lampe , gouvernement du Nunatsiavut

, gouvernement du Nunatsiavut Monica Ell-Kanayuk , Conseil circumpolaire inuit du Canada

, Conseil circumpolaire inuit du Canada Rebecca Kudloo , Pauktuutit Inuit Women of Canada

, Pauktuutit Inuit Women of Canada Brian Pottle , Conseil national des jeunes Inuit

, Conseil national des jeunes Inuit L'honorable Daniel Vandal , ministre des Affaires du Nord

, ministre des Affaires du Nord L'honorable Joyce Murray , ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne l'honorable Mona Fortier , présidente du Conseil du Trésor du Canada

, présidente du Conseil du Trésor du Canada L'honorable David Lametti , ministre de la Justice

, ministre de la Justice L'honorable Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones

, ministre des Services aux Autochtones L'honorable Omar Alghabra , ministre des Transports

« Aujourd'hui, nous avons pu échanger avec nos partenaires Inuit au sujet d'importantes priorités communes et discuter d'objectifs communs pour l'avenir. J'ai hâte de travailler en collaboration et de poursuivre le partenariat avec les dirigeants inuits pour faire avancer vos priorités et pour apporter des changements qui auront des effets durables dans tout l'Inuit Nunangat. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« J'ai été ravi de coprésider cette première réunion du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne de la nouvelle session parlementaire avec son nouveau coprésident, Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones. Cette réunion a également été la première occasion pour les dirigeants inuits et les ministres fédéraux de se réunir en personne en près de deux ans. La réunion d'aujourd'hui renouvelle notre mandat de collaborer pour la prospérité des Inuits au Canada. Nous avons eu des discussions fructueuses concernant la mise en oeuvre du budget fédéral de 2021 et les priorités des Inuits pour le budget de 2022, ainsi qu'au sujet de notre engagement commun de lutter contre les inégalités sociales et économiques dans les communautés inuites par des investissements renouvelés et par la mise en oeuvre d'une politique sur l'Inuit Nunangat. »

Natan Obed

Président d'Inuit Tapiriit Kanatami

Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) fait progresser les travaux dans les domaines de priorité commune des Inuits et du gouvernement fédéral.

Cette réunion se tient trois fois par an et est présidée par le président Natan Obed , d'Inuit Tapiriit Kanatami, et par l'honorable Marc Miller , ministre des Relations Couronne-Autochtones.

, d'Inuit Tapiriit Kanatami, et par l'honorable , ministre des Relations Couronne-Autochtones. Une fois par an, la réunion du CPIC est présidée par le président Obed et le premier ministre Justin Trudeau .

Déclaration de l'Inuit Nunangat sur le partenariat entre les Inuit et la Couronne

