Première édition du Forum stratégique sur l'industrie pharmaceutique : un appel à l'engagement pour faire de Montréal un pôle incontournable de ce secteur clé des SVTS

MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La toute première édition du Forum stratégique « L'industrie pharmaceutique : au coeur des sciences de la vie » s'est tenue aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal, en compagnie du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre?Fitzgibbon.

Une vingtaine d'intervenants de haut niveau du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé étaient réunis pour discuter des occasions d'innovation engendrées par la pandémie pour l'industrie pharmaceutique, identifier les leviers de croissance de ce secteur dans le Grand Montréal et définir des pistes d'action pour faire de la métropole un hub international des sciences de la vie.

« La pandémie a mis sous les projecteurs le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé, en particulier l'industrie pharmaceutique. Le développement et la commercialisation à la vitesse grand V de vaccins et de traitements pour endiguer la COVID-19 ont rappelé l'importance stratégique de cette industrie. Dans le domaine, le Québec bénéficie d'une position très avantageuse grâce à un écosystème dynamique et foisonnant d'entreprises en biotechnologie et en intelligence artificielle, de centres de recherche et d'institutions à l'expertise reconnue à l'échelle internationale. Avec ses milliers d'emplois au Québec, l'industrie pharmaceutique constitue un vecteur d'innovation pour notre économie et contribue directement à la croissance et à la prospérité du Québec en plus d'avoir un impact mondial. Il allait donc de soi de tenir la toute première édition de ce forum aujourd'hui », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Un consensus fort s'est dégagé sur l'importance de la mobilisation et de la collaboration pour propulser ce secteur phare de notre économie. Les intervenants présents se sont accordés sur la nécessité de mettre tous les moyens en place pour appuyer l'élan de croissance du secteur pharmaceutique dans le Grand Montréal ainsi que dans le reste du Québec, y compris le déploiement de zones d'innovation. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a par ailleurs profité de notre tribune pour annoncer les quatre projets financés dans le cadre du Fonds d'accélération des collaborations en santé. En augmentant les synergies entre la recherche, l'innovation et la commercialisation, Montréal a tout le potentiel de consolider son rôle de hub international des sciences de la vie et des technologies de la santé. Plusieurs forces en puissance nous permettent de nous distinguer, incluant les talents disponibles et l'attraction d'investissements », a conclu Michel Leblanc.

À propos du Forum stratégique « L'industrie pharmaceutique : au coeur des sciences de la vie »

Le Forum stratégique sur l'industrie pharmaceutique a été organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présenté par adMare BioInnovations. Il a été réalisé en association avec Johnson & Johnson et Médicaments novateurs Canada, en collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), IRICoR, Novo Nordisk Canada inc. et Theratechnologies, ainsi qu'en partenariat avec BIOQuébec, Corealis Pharma, Medicago, Montreal Gazette, le Palais des congrès de Montréal et Pfizer Canada.

