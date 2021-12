Fonds régions et ruralité - Près de 1,4 M$ pour des projets de développement dans le Kamouraska





KAMOURASKA, QC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, est fière d'annoncer la concrétisation de deux ententes totalisant 1 397 810 $ avec la MRC de Kamouraska, qui contribueront à développer et à consolider les secteurs mycologique et bioalimentaire.

Secteur mycologique

La MRC se distingue déjà pour son exploitation des potentiels alimentaires, touristiques et technologiques des champignons. Grâce à ce partenariat, elle poursuivra la structuration de ce secteur et la promotion de l'expertise du milieu, notamment, par la réalisation des mesures prévues à son plan d'action. Cette collaboration permettra, d'une part, de développer la culture mycologique en la faisant connaître de la population et des gens d'affaires. D'autre part, elle contribuera à ce que la MRC devienne une destination touristique reconnue à cet égard. De plus, des efforts seront mis de l'avant pour augmenter le nombre et la qualité des produits, des procédés et des services de ce secteur.

Secteur bioalimentaire

En ce qui concerne le domaine bioalimentaire, un fonds sera créé pour soutenir financièrement des entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets innovants. En collaboration avec les intervenants du milieu, la MRC souhaite aussi renforcer son accompagnement auprès des entrepreneurs pour mieux répondre à leurs besoins. Ces derniers seront, notamment, encouragés à transformer leurs produits en région. De plus, des activités d'animation et de réseautage seront organisées pour favoriser la synergie et la concertation des acteurs concernés. Enfin, des campagnes de promotion et de sensibilisation seront réalisées pour mettre en valeur le caractère distinctif du territoire bioalimentaire de la MRC de Kamouraska.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 111 060 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). Quant à lui, l'apport de la MRC de Kamouraska totalise 286 750 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour ça que notre gouvernement a notamment créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par ces créneaux. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Plusieurs partenaires sont déjà mobilisés autour de projets qui permettent à la région de se démarquer et d'innover en matière de mycologie. Que nous pensions aux producteurs, aux cueilleurs, aux transformateurs, aux entrepreneurs ou encore aux chercheurs, tous participent à approfondir et à dynamiser ce secteur d'activités d'avenir. Les ententes donneront l'impulsion nécessaire pour poursuivre le travail. Ainsi, le rayonnement de la MRC en matière de mycologie et de bioalimentaire profitera aux citoyennes et aux citoyens du Kamouraska, mais aussi à celles et ceux de la région du Bas-Saint-Laurent, et nous pouvons nous en réjouir ! »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

« Le conseil de la MRC de Kamouraska a choisi de soutenir le secteur bioalimentaire dans le cadre du volet Projets «Signature innovation » des MRC du FRR, car c'est une énorme partie de l'ADN de notre territoire. De plus, ce volet permettra de poursuivre le développement et la consolidation du secteur mycologique entamé depuis maintenant plus de 10 ans. C'est sans aucun doute deux projets essentiels pour renforcer l'identité bioalimentaire et mycologique de la région. »

Sylvain Roy, préfet de la MRC de Kamouraska

Faits saillants :

Le volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR vise à encourager la mise en oeuvre de projets majeurs pour les MRC à partir d'un créneau d'intervention que chacune d'entre elles détermine.

Pour l'entente concernant le bioalimentaire, la contribution du MAMH est de 775 060 $ et celle de la MRC, de 196 750 $.

Pour le Kamouraska mycologique, le MAMH investit une somme de 336 000 $ et la MRC, de 90 000 $.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021 à 15:28 et diffusé par :