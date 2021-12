CGTN : Aux États-Unis, payer des impôts est facultatif si vous êtes milliardaire





PÉKIN, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Les milliardaires américains ne paient des impôts que sur une infime partie de leurs revenus, voire aucun impôt du tout, à un taux bien inférieur à celui des personnes moyennes qui luttent pour survivre d'une paye à l'autre, selon un rapport basé sur un vaste ensemble de dossiers fiscaux divulgués par l'Internal Revenue Service (IRS) et publié en juin par ProPublica, un organisme de presse d'investigation à but non lucratif.

Le rapport compare le montant de l'impôt payé annuellement par les 25 Américains les plus riches à leurs richesses accumulées au cours de la même année, telles qu'évaluées selon les estimations du magazine Forbes. Sur un total de richesses accumulées représentant la somme de 401 milliards de dollars, ce groupe a collectivement versé la somme de 13,6 milliards de dollars en impôts. Si cette somme semble impressionnante, elle se traduit toutefois par un taux d'imposition réel de seulement 3,4 %.

En revanche, les ménages américains moyens ont payé une somme représentant 14 % de leurs richesses accumulées au titre de l'impôt fédéral, à des taux qui augmentent progressivement par rapport à leurs revenus. Entre 2014 et 2018, les ménages moyens constitués de salariés ayant atteint la quarantaine ont vu leur patrimoine augmenter de 65 000 dollars en moyenne, principalement en raison de la hausse de la valeur de leur logement. Cependant, la majeure partie de ces revenus, soit environ 62 000 dollars, a été versée au fisc.

Selon un rapport du National Bureau for Economic Research, les réductions du financement de l'IRS combinées aux tactiques d'évitement fiscal de plus en plus sophistiquées et mises au point par les riches ont plus que jamais facilité l'évitement fiscal. Ces tactiques impliquent souvent un accès à des ressources qui ne sont pas accessibles au grand public, comme des paradis fiscaux à l'étranger, des sociétés-écrans et des techniques comptables complexes, qui exploitent tous les vides juridiques.

L'an dernier, les 50 familles les plus riches des États-Unis détenaient un total de 1,2 billion de dollars d'actifs. Toujours selon ce rapport et par comparaison, la classe la moins aisée de l'ensemble des ménages américains, qui représente environ 65 millions de familles, partageait une richesse combinée de 2,5 billions de dollars.

Dans un entretien avec le magazine Jacobin, Chuck Collins, l'auteur principal de l'étude, a souligné que ces riches familles de milliardaires étaient moins axées sur la création d'entreprises que sur la recherche de rentes.

Selon lui, « grâce à un tel système déjà bien ancré, les familles milliardaires d'aujourd'hui domineront nos commodités de demain ». « Si la tendance actuelle persiste au cours des 20 prochaines années, nous nous retrouverons avec des concentrations encore plus importantes de richesses et de pouvoirs héréditaires qui domineront notre politique, notre économie, nos médias et notre philanthropie. Cela ressemble à du féodalisme et cela a l'odeur du féodalisme. »

