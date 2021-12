TIP annonce la création réussie d'une nouvelle facilité de titrisation adossée à des actifs (ABS)





Le 10 décembre 2021, TIP, une société du portefeuille d'I Squared Capital, réussit à créer une nouvelle facilité paneuropéenne de titrisation adossée à des actifs (ABS en anglais pour Asset-Backed Security) pour son portefeuille de location opérationnelle. La facilité senior s'élève à 200 millions d'euros, d'une durée de 2 ans, et est fournie par Rabobank et Commerzbank. Elle a obtenu le label de qualité Simple, Transparent et Standardisé (STS) dans le cadre de la réglementation européenne sur la titrisation.

La facilité senior ABS existante de 100 millions d'euros a été créée en 2014 dans le cadre d'une structure de titrisation de droit néerlandais pour les contrats de location simple. Cette facilité sera remplacée par la nouvelle ABS.

Bob Fast, CEO, explique : « Combiné à notre tout nouveau refinancement réussi de FCR en juillet 2021, le nouveau programme d'ABS nous fournit un soutien supplémentaire pour nos plans de croissance à long terme, et un soutien sans faille à nos clients ».

Hans van Lierop, CFO, poursuit : « Nous sommes très heureux d'avoir un nouveau programme d'ABS comprenant une facilité de prêt senior de 200 millions d'euros avec nos 2 banques partenaires clés - Rabobank et Commerzbank, ce qui donne davantage de solidité à notre bilan. Nous clôturons l'année 2021 avec un bilan et une position de liquidité suffisamment solides pour soutenir notre vision à long terme ».

Pour cette transaction, Rabobank et Commerzbank ont agi en tant que co-arrangeurs et prêteurs principaux de TIP et I Squared Capital.

À propos de TIP

Basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, TIP Trailer Services est l'un des principaux fournisseurs de services d'équipement en Europe et au Canada, spécialisé dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de remorques ainsi que dans d'autres services à valeur ajoutée qu'il fournit à ses clients dans les secteurs du transport et de la logistique, dans toute l'Europe et le Canada. Les clients de TIP Services sont répartis sur plus de 102 sites dans 17 pays européens et au Canada.

