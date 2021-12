Centric Software® lance sa solution PLM pour les cosmétiques, soins et parfums





Le leader du marché du PLM étoffe son offre en vue d'accompagner la réussite des lancements de produit, la conformité et l'innovation dans le secteur de la cosmétique, des soins et des parfums.

CAMPBELL, Californie, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Centric Software, le leader du marché de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), lance des solutions PLM nouvelle génération spécifiquement conçues pour les marques, les distributeurs et les fabricants de cosmétiques, soins et parfums. Centric Software offre des solutions métiers innovantes conçues pour la planification, la conception, le développement, l'approvisionnement et la distribution de produits ? vêtements, chaussures, équipements de sport, meubles, accessoires de décoration, produits de beauté, alimentation et boissons, articles de luxe... ?, capables de permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

Avec plus de 500 déploiements réussis à son actif et un taux de rétention client record de 99 %, Centric Software a conclu des partenariats avec des centaines de marques, de distributeurs et de fabricants dans de multiples secteurs de grande consommation. Ce faisant, elle a compilé un nombre considérable de bonnes pratiques spécifiques à chacun de leurs produits. Conjuguant expertise sectorielle, approche innovante originaire de la Silicon Valley, et stratégie de partenariat avec ses clients, Centric Software fournit aujourd'hui des solutions conviviales et axées sur les besoins du marché de la cosmétique, des soins et des parfums.

La plateforme Centric PLMTM, fleuron de Centric Software, intègre des solutions de transformation digitale axées sur les besoins du secteur permettant à tous types d'entreprises de cosmétiques, soins et parfums de booster leur processus d'innovation produit, d'améliorer la collaboration avec leurs fournisseurs, d'optimiser leur développement produit, et de développer et de contrôler leurs emballages, tout en assurant la qualité et la conformité de leurs produits.

« Nous opérons dans un environnement si volatil qu'il est indispensable pour nous de pouvoir nous appuyer sur nos systèmes d'exécution, notamment Centric PLM, pour permettre à notre entreprise de satisfaire les besoins actuels, mais également futurs, de ses clients. Centric PLM fournira une solution étendue avec laquelle nous réaliserons un volume important de lancements de produits, tout en nous assurant de respecter les règles de conformité strictes », commente David Cumberland, directeur financier de MECCA.

Asaf Hen, vice-président informatique et systèmes d'information d'AHAVA, une marque de cosmétiques israélienne leader du marché, ajoute : « En échangeant avec d'autres grandes marques de cosmétiques, notamment Kiko Milano, nous avons compris que leur parcours pouvait nous inspirer, et que nous étions prêts à entamer une démarche identique. Voilà précisément pourquoi nous avons retenu Centric Software. »

« Nous travaillons en partenariat étroit avec nos clients à l'élaboration de solutions innovantes axées sur les besoins du secteur. Cette démarche a conduit au développement de fonctionnalités ciblant les enjeux spécifiques de la distribution de parfums, de cosmétiques et de produits de soins », conclut Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « Nous sommes impatients de créer de nouveaux partenariats avec les clients de ces secteurs en attente de solutions de transformation digitale nouvelle génération. »

Centric Software (www.centricsoftware.com)

Depuis son siège dans la Silicon Valley, Centric Software® fournit une plateforme de transformation digitale, du concept produit au consommateur, aux entreprises de la mode, de la distribution, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air, de l'électronique grand public et des produits de grande consommation, notamment les cosmétiques, soins et parfums, et l'alimentation et les boissons. Fleuron de Centric Software, la plateforme de gestion du cycle de vie des produits Centric PLMTM offre aux entreprises des innovations en matière de planification, de développement produit, d'approvisionnement et d'optimisation de la qualité et des portefeuilles produit, spécifiquement conçues pour répondre aux mutations rapides de l'industrie de consommation. Centric Visual Innovation Platform (Centric VIP) propulse collaborateurs et décisionnaires dans l'ère du digital grâce à ses écrans totalement graphiques. Solution cloud-native innovante, propulsée par Armonica Retail S.R.L, Centric Retail Planning fournit un processus étendu de planification de la distribution conçu pour maximiser la performance de la distribution commerciale. Centric Software a été le fer de lance de la mobilité du développement produit avec l'introduction des toutes premières applications PLM mobiles. Sa compatibilité avec de nombreux systèmes d'entreprise ? ERP, DAM, PIM, sites de e-commerce, planification, etc. ?, ainsi qu'avec des logiciels de création, notamment Adobe® Illustrator et une série de connecteurs 3D associés à différentes solutions de CAO lui valent une réputation internationale. Les innovations de Centric Software sont totalement alignées sur les besoins du marché et affichent les meilleurs taux d'adoption et délais de rentabilité du secteur. Toutes les innovations de Centric Software sont conçues pour écourter les délais de commercialisation, booster l'innovation produit et réduire les coûts.

Centric Software est détenue en majorité par Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), le leader mondial des logiciels de conception 3D, du maquettisme 3D et des solutions PLM.

Centric Software a reçu de nombreux prix et récompenses. Classée au Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016, Centric Software s'est également vu décerner divers prix d'excellence par Frost & Sullivan en 2012, 2016, 2018 et 2021.

Centric Software est une marque déposée de Centric Software Inc.. Tous les autres noms de produits et de marques peuvent être des marques commerciales, propriété de leurs détenteurs respectifs.

