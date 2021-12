Svante conclut un partenariat avec Kiewit pour réaliser des projets de capture de carbone à l'échelle industrielle en Amérique du Nord





Svante et Kiewit Energy Group Inc. ont signé un Protocole d'entente pour créer une alliance stratégique dans le but de poursuivre des projets de capture de carbone que des clients industriels émetteurs de carbone sont en train de développer aux États-Unis et au Canada, y compris dans les secteurs du ciment, de vaporeformage de l'hydrogène, du raffinage, des produits chimiques, de l'acier, de l'ammoniaque et de la pulpe et papier. L'Alliance KSI sera une équipe intégrée hautement coopérative pour offrir aux clients une approche commune au développement et à la construction commerciaux à « guichet unique », allant de la phase des services de préconstruction à la livraison de l'ingénierie-approvisionnement-construction (IAC) du projet.

Les projets de captage de carbone utiliseront la technologie du sorbant solide de Svante pour capter les dioxydes de carbone directement à partir des gaz de combustion dilués post-combustion en tant que solution « en aval » non intrusive pour produire du CO 2 pur de qualité gazoduc garantissant un stockage en toute sécurité.

« Nous sommes ravis de devenir le partenaire en ingénierie et en construction de Svante pour développer cette nouvelle technologie qui nous permet de tirer parti de notre expertise en construction d'usines de captage de carbone », a déclaré David Claggett, vice-président senior, Kiewit Energy Group Inc. « Les nouvelles technologies sont les plus susceptibles de réussir lorsqu'elles sont déployées selon une approche de livraison de projet intégrée par des organisations qui savent comment réduire les coûts et respecter les calendriers. »

« Kiewit est un leader du marché en Amérique du Nord pour le captage et stockage du dioxyde de carbone (CSC), ayant plus de 5 500 tonnes/jour de capacité installée à ce jour et un ensemble supplémentaire de 60 000 tonnes/jour d'études FEED (front end engineering design ? 'ingénierie de base) actuellement en cours. Kiewit et Svante sont prêtes et capables de lancer la phase suivante de la mise à l'échelle de la capacité des usines sur la voie de la décarbonisation des industries difficiles à maitriser, particulièrement dans les secteurs du ciment et de l'hydrogène bleu », a indiqué Claude Letourneau, président et PDG de Svante.

Par le biais de cette collaboration, les deux sociétés ont l'intention de s'attaquer à la nécessité primordiale de diminuer les coûts en capital du captage du dioxyde de carbone émis par les établissements industriels pour atteindre les objectifs mondiaux de carbone net zéro requis pour stabiliser le climat. Les leaders des secteurs industriels et financiers, et les gouvernements, conviennent de l'énormité du défi et du besoin essentiel de déployer plus de 2 000 usines de captage de carbone et de retrait de carbone d'ici 2040. Cela équivaut à mettre en exploitation environ deux usines de classe mondiale, chaque semaine, au cours des 20 prochaines années.

À propos de Svante

Svante offre aux sociétés des industries à émissions élevées un moyen viable de capter les émissions de CO 2 sur une vaste échelle à partir de l'infrastructure existante, soit pour un stockage en toute sécurité ou pour une nouvelle utilisation industrielle en boucle fermée. Étant capable de capter le CO 2 directement à partir des sources industrielles en proposant des coûts en capital s'élevant à moins de la moitié de ceux des solutions existantes, Svante rend possible le captage de carbone à l'échelle industrielle. La technologie de Svante est actuellement déployée sur le terrain par des leaders de l'industrie dans les secteurs de l'énergie et de la fabrication de ciment, dans le cadre d'usines pilotes Le Projet d'usine pilote CO 2 MENT, Partenariat entre Lafarge (Holcim) et TotalEnergies, exploite une usine d'une (1) tonne par jour (TPJ) à Richmond, Colombie-Britannique, Canada, qui réinjectera le CO 2 2 capté dans du béton, tandis que la construction et la mise en service d'une usine de démonstration de 30 TPJ ont été achevées en 2019 dans un établissement industriel à Lloydminster, Saskatchewan, Canada. Une usine de démonstration de 25 TPJ est actuellement en cours de conception et de construction à Chevron U.S.A., près de Bakersfield, Californie. Par ailleurs, plusieurs études de faisabilité pour des projets de capture du carbone à une échelle commerciale allant de 500 à 4 500 TPJ sont en cours d'exécution en Amérique du Nord et en Europe.

Svante a conclu un partenariat avec Kiewit pour fournir des services d'ingénierie-approvisionnement-construction (IAC) à deux projets de capture de carbone financés par le Département de l'Énergie américain (US Department of Energy, US DOE). Le 1er septembre 2020, le Laboratoire de technologie énergétique national (National Energy Laboratory Technology (NETL) du US DOE a attribué un financement fédéral de 1 500 000 USD dans le cadre d'un développement à coût partagé pour appuyer l'analyse technique initiale et la progression d'un projet commercial premier en son genre au Colorado, le LH CO2MENT, d'une capacité allant jusqu'à 1,5 million de tonnes par an de CO 2 ; ; et 13 000 000 USD en financement fédéral pour le développement à coût partagé visant à soutenir la conception, la construction et l'exploitation d'une usine de captage de carbone à l'échelle technique deuxième en son genre dans le champ pétrolier Kern River de Chevron dans la San Joaquin Valley, Californie.

Svante a attiré plus de 195 millions USD en investissement depuis sa création en 2007, y compris l'investissement récent de 25 millions CAD du Strategic Innovation Fund du gouvernement canadien. Svante est en train de construire une chaîne d'approvisionnement modulable pour les matériaux de captage actif dans le but de proposer une vaste gamme de solutions de captage et de retrait de carbone sur une échelle en milliard de tonnes. Le Conseil d'administration de Svante comprend Steven Chu, lauréat du prix Nobel et ancien secrétaire de l'Énergie, et Steven Berkenfeld, président et ancien directeur de la Pratique industrielle et Cleantech chez Barclays Capital. Pour en savoir plus sur la technologie de Svante, cliquez ici ou visitez le site Web de Svante www.svanteinc.com, LinkedIn ou Twitter (@svantesolutions).

À propos de Kiewit

Kiewit est l'une des organisations de construction et d'ingénierie les plus importantes et les plus respectées de l'Amérique du Nord. Créée en 1884, l'organisation détenue par ses employés fonctionne par le biais d'un réseau de filiales aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Kiewit propose des services de construction et d'ingénierie pour divers marchés, notamment le transport ; le pétrole, le gaz et les produis chimiques ; l'électricité ; la construction ; l'eau/les eaux usées ; l'industrie ; et l'exploitation minière. Kiewit a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 milliards USD en 2020 et compte 27 000 employés et techniciens. Pour en savoir plus sur les projets de Kiewit et ses capacités en matière de capture de carbone, cliquez ici ou visitez son site Web.

