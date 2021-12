Élection municipale de 2021 - Postes électifs et représentation : une plus grande diversité parmi les personnes élues à Montréal





MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Élections Montréal dévoile un portrait des personnes élues de la Ville de Montréal. Ce portrait fait ressortir qu'un plus grand nombre de femmes, de jeunes et de personnes appartenant à un groupe visé (Autochtone, minorité visible, minorité ethnique, personne handicapée) ont été élus-es lors de l'élection du 6 et du 7 novembre 2021.

Ce sont 61 femmes (59,2 %) et 42 hommes (40,8 %) qui ont été élus-es cette année, alors qu'en 2017, on comptait 53 femmes (51 %) et 50 hommes (49 %), soit 8 % de plus. La proportion de femmes élues à Montréal est d'ailleurs nettement au-dessus de la moyenne québécoise de 36,4 %. De plus, les personnes élues comptent dans leurs rangs plus de jeunes. L'âge moyen des personnes élues, 49 ans, est plus bas qu'en 2017, alors qu'il était de 52 ans.

Afin d'établir un portrait plus précis des personnes élues, Élections Montréal a fait circuler un formulaire d'auto-identification volontaire qui a été complété par 97 personnes élues, soit un taux de réponse de 94,2 %. Le traitement des données a permis de produire des portraits qui illustrent, entre autres, le genre, le niveau de scolarité ainsi que l'appartenance des répondants-es aux groupes visés. La méthodologie pour établir ce portrait des personnes élues est basée sur les données officielles et le croisement avec les données d'auto-identification.

Partis politiques et conseil municipal

Selon les résultats officiels, Projet Montréal - Équipe Valérie Plante a fait élire 53 personnes, Ensemble Montréal 38 personnes élues et deux partis locaux, Équipe Anjou et Équipe LaSalle Team, ont fait élire respectivement 5 et 7 personnes pour un total de 103 personnes élues.

Siègent actuellement au conseil municipal 65 personnes élues, dont 35 femmes et 30 hommes; parmi eux 36 personnes élues de Projet Montréal - Équipe Valérie Plante, 23 personnes élues d'Ensemble Montréal, 3 personnes élues de l'Équipe LaSalle Team, 2 personnes élues de l'Équipe Anjou et une personne indépendante. Parmi les 65 personnes élues qui siègent au conseil municipal, 15 femmes et 7 hommes s'identifient à l'un ou l'autre des groupes visés dont 22 personnes au total.

Les femmes majoritaires et plus nombreuses

Alors que les femmes candidates représentaient 46,9 % des candidatures, la proportion de femmes élues à la suite de l'élection est de 59,2 %;

On note une augmentation du nombre de femmes élues entre 2017 (53) et 2021 (61);

Les femmes représentent 68,3 % des nouvelles personnes élues;

On note un équilibre entre expérience et nouveauté, 28 femmes ont nouvellement été élues et 33 ont été réélues;

La proportion des jeunes femmes (35 ans et moins) a plus que doublé en 2021, elles sont 13 cette année, par rapport à 2017 où elles n'étaient que 6.

Une plus importante diversité des élus-es

Si 21 personnes s'étaient identifiées comme appartenant à un groupe visé en 2017, cette année se sont 35 personnes qui ont déclaré appartenir à l'un ou l'autres des groupes visés : 12 femmes et 5 hommes s'identifient comme minorité visible; 10 femmes et 7 hommes comme minorité ethnique; une femme comme handicapée;

Au total 21 femmes appartiennent à l'un ou l'autre des groupes, contre 12 hommes;

Près de la moitié des personnes appartenant à un groupe visé sont âgées de 35 ans et moins (16 personnes - 12 femmes et 4 hommes);

On retrouve un nombre plus important de personnes s'identifiant à un groupe visé parmi les nouvelles personnes élues, soit 24 personnes, contre 11 pour les personnes réélues;

Parmi les nouvelles personnes élues appartenant à un groupe visé, on compte une proportion nettement plus importante de femmes (20 femmes et 4 hommes);

88,8 % des personnes appartenant à un groupe visé ont indiqué détenir un diplôme universitaire.

Plus de jeunes et beaucoup de nouveaux visages

Au total ce sont 17 jeunes de 35 ans et moins (13 femmes et 4 hommes) qui ont été élus-es et qui représentent 16,5 % des personnes élues, soit cinq de plus qu'en 2017;

L'âge moyen des jeunes personnes élues est de 31 ans;

La plus jeune personne élue a 26 ans et siège au conseil d'arrondissement de Lachine ;

; La plus jeune mairesse d'arrondissement a 35 ans et elle siège au conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce;

Parmi les jeunes, on retrouve 14 nouvelles personnes élues et 3 réélus-es;

88,2 % des jeunes personnes élues ont indiqué détenir un diplôme universitaire.

Des tableaux qui illustrent la répartition de genre parmi les divers postes électifs, les groupes d'âge, le niveau de scolarité et l'appartenance à un groupe visé sont accessibles. Le bilan de l'élection générale qui sera publié au printemps 2022 comprendra un portrait complet.

SOURCE Élections Montréal

