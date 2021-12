Hisense conclut un accord portant sur la Licence de portefeuille de brevets AVC de MPEG LA





MPEG LA a annoncé aujourd'hui que Hisense International Co., Ltd. (« Hisense ») détenait désormais une licence de portefeuille de brevets AVC de MPEG LA (« Licence AVC »).

À la suite de cet accord, tous les différends juridiques liés aux actions en justice concernant l'application des brevets, intentées par les propriétaires de brevets faisant partie de la Licence AVC de MPEG LA, à l'encontre de Hisense ont été résolus. Cliquez ici pour en savoir plus.

Les plaignants étaient représentés par une équipe dirigée par Axel Verhauwen, de Krieger Mes & Graf v. Der Groeben, et Gottfried Schüll, de Cohausz & Florack.

MPEG LA est le principal fournisseur mondial de licences centralisées pour les normes et autres plateformes technologiques. Dès les années 1990, la société a créé le pool de brevets moderne permettant de produire les normes les plus largement utilisées dans l'histoire de l'électronique grand public, et étendant l'accès à d'autres technologies révolutionnaires. MPEG LA gère des programmes d'octroi de licence pour diverses technologies couvrant 25 000 brevets dans 94 pays, avec environ 260 propriétaires de brevets et près de 7 300 titulaires de licences. Plus de 2 000 titulaires de licences jouissent de la couverture mondiale centralisée de la Licence de portefeuille de brevets AVC de MPEG LA, en vertu de brevets essentiels détenus par 41 propriétaires de brevets. En aidant les utilisateurs à mettre en oeuvre leurs choix technologiques, MPEG LA offre des solutions d'octroi de licences qui permettent d'accéder à la propriété intellectuelle essentielle, et à la liberté d'action, réduisant le risque de litiges et améliorant la prévisibilité lors de la planification des activités. Pour en savoir plus, consultez www.mpegla.com.

