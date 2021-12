Le ministre des Transports annonce la tenue d'un Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement





OTTAWA, ON, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Transports Canada

Veiller à ce que les biens essentiels parviennent aux ménages de la classe moyenne canadienne en temps opportun et à ce que les aliments, les médicaments et les autres fournitures essentielles soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin est une priorité essentielle du gouvernement du Canada. Cependant, les chaînes d'approvisionnement du transport du Canada ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19 et par les événements météorologiques extrêmes récents.

C'est pourquoi le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra un Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement au début de l'année 2022. Ce sommet rassemblera des membres de l'industrie, des expéditeurs et des organisations qui exploitent des infrastructures essentielles afin de discuter des façons de mieux rationaliser la chaîne d'approvisionnement du Canada.

Le Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement sera l'occasion de réunir un large éventail d'intervenants de la chaîne d'approvisionnement afin de discuter des défis, des stratégies et des prochaines étapes pour permettre le rétablissement rapide de la chaîne d'approvisionnement du transport du Canada. En favorisant des discussions ouvertes au sein de ce secteur, le gouvernement du Canada souhaite recenser les façons d'atténuer les pressions exercées sur la chaîne d'approvisionnement et encourager ses partenaires à trouver des solutions novatrices. Pour les participants, ce sera l'occasion de connaître les priorités clés du gouvernement alors que celui-ci s'emploie à la reconstruction à la suite de la COVID-19 et des récentes catastrophes naturelles.

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada. Grâce au soutien et à la collaboration des milliers de travailleurs dans nos ports et nos terminaux, ainsi que dans les secteurs ferroviaire et du camionnage, nos chaînes d'approvisionnement continuent d'acheminer les marchandises en dépit des défis auxquelles elles doivent faire face. Le gouvernement du Canada s'engage à répondre aux perturbations existantes de la chaîne d'approvisionnement en renforçant l'intégrité des réseaux de transport de notre pays.

Citation

« Le Sommet national jouera un rôle fondamental en aidant les Canadiens partout au pays à avoir un meilleur accès aux biens essentiels sans alourdir la charge financière. En collaborant avec des partenaires de l'industrie, nous avons une occasion de répondre aux difficultés qui touchent nos chaînes d'approvisionnement afin d'assurer une plus grande fiabilité et une plus grande efficacité. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le budget de 2021 a prévu un montant supplémentaire de 1,9 milliard de dollars sur quatre ans en faveur de la recapitalisation du Fonds national des corridors commerciaux qui renforce l'efficacité de notre chaîne d'approvisionnement et soutient notre reprise économique.

Transports Canada est en ligne à www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram pour être au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes qui vivent avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021 à 13:00 et diffusé par :