La ministre St-Onge rencontre des représentants de l'Association des sports des Sourds du Canada afin de discuter de l'accessibilité aux sports





L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, souligne les efforts de l'Association des sports des Sourds du Canada en vue de promouvoir les sports dans la communauté sourde et le mouvement des Sourdlympiques partout au pays.

MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW/ - La diversité et l'inclusion dans les milieux sportifs sont de grandes priorités pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a rencontré des représentants de l'Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) afin de réitérer l'engagement du gouvernement du Canada à aider tous les athlètes du pays à atteindre leurs buts.

Le gouvernement du Canada a investi 405 900 dollars en 2021-2022 afin de soutenir l'ASSC dans sa mission, c'est-à-dire veiller au développement d'athlètes canadiens qui sont sourds ou malentendants, surtout chez les plus jeunes. Elle leur donne la chance de participer aux Sourdlympiques et à d'autres compétitions sportives internationales destinées aux sourds. L'aide financière versée aidera l'ASSC à proposer encore plus d'activités aux jeunes Canadiens de sorte qu'ils pourront participer à une compétition, voyager et rencontrer d'autres athlètes portés par les mêmes aspirations.

La ministre St-Onge a également souligné le travail de l'ASSC pour développer le sport au sein de la communauté sourde, en plus de s'assurer qu'une importante cohorte représentera le Canada aux Sourdlympiques et aux Jeux panaméricains pour les sourds.

Citations

« Notre gouvernement est fier du travail accompli par l'ASSC pour promouvoir les milieux sportifs inclusifs et aider les athlètes canadiens sourds ou malentendants à réaliser pleinement leur potentiel. Nous avons hâte d'encourager Équipe Canada en mars prochain aux Championnats du monde de curling des sourds et en mai 2022 aux Sourdlympiques d'été au Brésil. Équipe Canada sera une source d'inspiration pour la nouvelle génération d'athlètes sourds ou malentendants. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Nous apprécions grandement les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour favoriser la diversité et l'inclusion dans le sport. L'absence de deux ans de l'ASSC de la scène sportive internationale des sourds en raison de la pandémie touche à sa fin. Grâce au soutien financier de Sport Canada, notre association aura le privilège d'envoyer ses équipes nationales aux Championnats du monde de curling des sourds en mars prochain et aux Sourdlympiques d'été au Brésil en mai 2022. »

-- Alain Turpin, directeur général, Association des sports des sourds du Canada

Les faits en bref

L'ASSC est un organisme à but non lucratif consacré au développement du sport au sein de la communauté sourde et chez les jeunes dans le but d'assurer une solide participation canadienne sur la scène sportive internationale.

Les Sourlympiques devant se tenir à l'été 2021 ont été reportés en 2022. Ils auront lieu à Caxias do Sul, au Brésil, du 1er au 15 mai 2022.

Liens connexes

Sport Canada

Association des sports des sourds du Canada

