INVITATION AUX MÉDIAS - LE PRÉSIDENT DE LA PRESSE, PIERRE-ELLIOTT LEVASSEUR, EN DÉJEUNER-CAUSERIE À LA CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à un déjeuner-causerie avec Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse, le mardi 14 décembre 2021 à 11 h 30.

Au cours de cette causerie, M. Levasseur parlera du virage 100 % numérique du quotidien amorcé en 2011 et de sa nouvelle structure à but non lucratif. Alors que l'on parle abondamment de la crise des médias et que le modèle de La Presse demeure unique en son genre dans le marché, Pierre-Elliott Levasseur discutera de l'importance de se réinventer pour survivre.

Date : Mardi 14 décembre 2021 Lieu : Hôtel Bonaventure Montréal

900, rue De La Gauchetière Ouest

Salle de bal

Montréal





Heure : De 11 h 30 à 13 h 30

11 h 30 - 12 h : accueil des médias

12 h - 12 h 50 : repas

12 h 50 - 13 h 30 : allocutions de Michel Leblanc, président et chef de

la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et de

Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse. Inscription : Pour vous inscrire à cet événement, vous devez confirmer votre

présence auprès de Dominique Talbot par courriel à dtalbot@ccmm.ca

ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4052. Veuillez noter que depuis le 1er septembre 2021, le passeport vaccinal

est obligatoire pour accéder à tous les événements en présentiel de la

Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

