District de Gangnan, Guigang, Guangxi : Transformation de Qiaoxu Down

GUIGANG, Chine, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Depuis peu, la concession B de Qiaoxu - China Down Valley est en pleine construction et plusieurs grandes machines ont été utilisées pour niveler le terrain, car il est prévu d'y construire une usine de plumes. Selon le département de la publicité du district de Gangnan, Guigang, la superficie totale prévue du projet est de 69618,12 mètres carrés, deux ateliers de production sont prévus, couvrant une superficie de 40 000 mètres carrés. En avril de cette année, la concession A a été mise en production, marquant une étape essentielle dans la transformation et la mise à niveau de l'industrie de la plume de duvet dans le district de Gangnan.

L'industrie de la plume de duvet de Qiaoxu dans le district de Gangnan, à Guigang, dans le Guangxi, était florissante dans les années 1980. Depuis plus de 40 ans, l'industrie de la plume de duvet de Qiaoxu s'est développée rapidement en rassemblant les ressources de duvet de haute qualité et en s'appuyant sur les industries à faible investissement mais aux résultats rapides, ainsi que sur la flexibilité des affaires et de l'agriculture, jetant les bases de la réputation de "ville natale du duvet en Chine", de "base de production de duvet de haute qualité en Chine" et d'excellente grappe industrielle de plumes de duvet en Chine ». Les produits sont vendus dans le Zhejiang, à Shanghai et dans d'autres régions et pays, notamment au Japon, en Corée, aux États-Unis et en Europe, et le volume de traitement représente 28 % de la Chine, 18 % du monde.

Afin de consolider les avantages existants, le gouvernement de la ville de Qiaoxu et le Guangxi Qiaoxu Lotus Down Feather Group Co., Ltd. se sont préparés à mettre en place conjointement le projet de Qiaoxu - China Down Valley pour en faire une nouvelle usine dotée d'une technologie avancée et de produits à haute valeur ajoutée grâce à la normalisation, la modernisation et l'internationalisation, l'intellectualisation. L'investissement total devrait s'élever à 1,615 milliard de RMB, et la superficie de la construction devrait être de 46,19 hectares. Le projet sera divisé en trois phases, avec une période de construction de 5 ans. Pour le projet, le plan de culture de marque est activement mis en oeuvre, cultivant plus de 20 marques de haute qualité, telles que « Qiaoxu Down », « Lotus Down Quilt » et « Lotus City Home Textile ». Des technologies de pointe sont également introduites dans le projet, notamment une technologie de protection de l'environnement à faible émission de carbone, le traitement et le recyclage des eaux usées et un taux de conversion élevé de l'énergie de production. La base d'élevage écologique de Yezzileaf est construite pour éliminer l'odeur particulière des produits en duvet et garantir l'approvisionnement en matières premières du duvet de haute qualité de Qiaoxu. La ligne de production sans détergent et un système de stérilisation avancé sont innovateurs et développés dans le projet pour éliminer l'odeur du produit et améliorer la qualité du produit sur la base du maintien des propriétés écologiques d'origine du duvet. En outre, les projets du Qiaoxu Down Trading Center et du Expo Science and Innovation Center sont promus dans leur ensemble afin de mieux entreprendre des technologies innovantes de recherche et de développement et de promouvoir l'innovation technologique industrielle.

Le projet vise à créer un pôle industriel national haut de gamme de produits en duvet. Il permettra de transformer et de moderniser la seule industrie traditionnelle de la plume du Guangxi et d'établir une chaîne industrielle complète d'élevage scientifique, de traitement de finition approfondie et de vente en ligne et hors ligne.

Une fois le projet mis en oeuvre, il aura une production annuelle de 63 000 tonnes de duvet (plumes), 5 millions de couettes en duvet, avec une valeur de production de 10 milliards de RMB et des recettes fiscales de 300 millions de RMB, créant plus de 8 000 emplois.

