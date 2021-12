Les fêtes de fin d'année sont lancées au Mall of the Emirates avec un message fort pour l'avenir





Les visiteurs peuvent s'engager à mener une vie plus durable grâce à une installation unique et immersive d'un arbre de Noël neutre en carbone

Soutenir les Emirats Arabes Unis alors qu'ils franchissent la crête d'une vague mondiale de durabilité

DUBAÏ, EAU, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La période la plus merveilleuse de l'année approche à grands pas, et le Mall of the Emirates a dévoilé une installation festive unique qui se tourne résolument vers l'avenir. Jusqu'au 25 décembre, le Mall of the Emirates met en scène un monde de joie et d'aventure pour les familles, les clients et les visiteurs du centre commercial.

La pièce maîtresse du spectacle festif du centre commercial cette année est un fascinant sapin de huit mètres de haut qui envoie un message fort aux visiteurs du Mall of the Emirates et du monde entier. Toutes les heures, de midi à minuit, l'arbre à LED neutre en carbone présentera un spectacle percutant axé sur le changement climatique et la durabilité, mettant en évidence la façon dont la communauté peut travailler ensemble pour réduire son impact sur l'environnement.

Les visiteurs seront encouragés à s'engager en faveur d'une vie plus durable par le biais d'une promesse festive unique, qui verra Majid Al Futtaim planter un arbre pour chaque promesse faite.

Les fêtes de fin d'année au Mall of the Emirates incluront également un marché de Noël, regroupant des vendeurs exclusifs qui proposeront un large éventail de mets festifs et de délicieuses boissons. Les clients pourront également acheter des objets décoratifs sur le thème des fêtes, des cadeaux et des articles à offrir à leurs proches.

Michelle Walsh, directrice principale, Marketing et communication, Centres commerciaux, Majid Al Futtaim, explique : « Les fêtes de fin d'année sont une période de générosité, marquée par la joie, le partage, l'esprit festif et la convivialité. La période des fêtes est une célébration joyeuse de l'appartenance, une célébration dans laquelle les amis, les familles et les communautés se rapprochent encore plus. En tant que communauté, nous avons tous un rôle à jouer dans le soutien et la protection de l'environnement. Cette année, le programme des manifestations de Noël du Mall of the Emirates est fermement ancré dans l'avenir. Nous voulons répandre la joie saisonnière et créer encore plus de grands moments pour tout le monde, chaque jour ».

Ibrahim Al-Zu'bi, responsable en chef du développement durable chez Majid Al Futtaim - Holding, explique : « Les Émirats arabes unis sont prêts à affronter la vague de progrès mondiaux en matière de développement durable, qui reflète nos objectifs à Majid Al Futtaim. En tant que leader en matière de durabilité, nous recherchons en permanence des moyens de réduire notre impact sur l'environnement et d'aider le monde dans sa mission de développement durable. Notre parcours de développement durable chez Majid Al Futtaim a commencé il y a près de quinze ans et, au cours de cette période, nous avons réalisé des progrès incroyables. Le Mall of the Emirates a enregistré une réduction de 7 % de sa consommation d'eau, une réduction de 4 % de ses émissions de carbone, une augmentation de 32 % du taux de recyclage et une production de 3 millions de kWh d'énergie renouvelable. En intégrant le développement durable au coeur de nos célébrations festives de cette année, nous sensibilisons la population à cette problématique importante, alors que nous nous dirigeons vers un bilan net positif d'ici 2040 ».

