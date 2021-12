HAWKMOON RESOURCES CLÔTURE LA SECONDE TRANCHE DE 1 892 729 $ DU PLACEMENT PRIVÉ SANS COURTIER





Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM, FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété la seconde tranche (la « Seconde Tranche ») de son placement privé sans courtier (le « Placement Privé ») précédemment annoncé pour un produit brut total de 1 092 729 $. Avec le produit de la première tranche du placement privé, complétée plus tôt en décembre, la Société a levé un total de 1 892 729 $ par le biais du Placement Privé.

A travers la Seconde Tranche, la Société a émis :

745 332 actions ordinaires de la Société (chacune, une « Action ») à un prix d'achat de 0,075 $ l'Action ; 2 070 333 unités non accréditives de la Société (chacune, une « Unité NFT ») au prix d'achat de 0,09 $ par Unité NFT, chaque Unité NFT étant composée d'une (1) action et d'un (1) bon de souscription d'action ordinaire (un « Bon de souscription »), chaque Bon de souscription pouvant être exercé en une (1) action à un prix d'exercice de 0,12 $ pendant une période de deux ans suivant la date d'émission ; 425 000 unités accréditives de la Société (chacune, une « Unité FT à demi-bon de souscription ») au prix d'achat de 0,10 $ par Unité FT à demi-bon de souscription, chaque Unité FT à demi-bon de souscription consistant en une Action, émise sur une base accréditive conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (une « Action FT »), et un demi-bon (1/2) de souscription ; et 8 080 000 unités accréditives de la Société (chacune, une « Unité FT à bon de souscription entière ») au prix d'achat de 0,10 $ l'Unité FT à bon de souscription entière, chaque Unité FT à bon de souscription entière consistant en une (1) Action FT et un (1) Bon de souscription.

Dans le cadre de la Seconde Tranche, des honoraires d'intermédiation de 91 742 $ ont été payés et 573 549 Bons de souscription d'intermédiation ont été émis. Chaque Bon de souscription peut être exercé à 0,10 $ pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'émission. Tous les titres émis dans le cadre de la Seconde Tranche sont soumis à une période de détention légale expirant quatre mois et un jour à compter de l'émission. La Société prévoit utiliser le produit net de la Seconde Tranche pour des programmes de forage et pour le fonds de roulement général.

Certaines parties des titres émis dans la Seconde Tranche constituent des Transactions entre Parties Liées au sens de l'Instrument Multilatéral 61-101 ? Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« MI 61-101 »). Deux administrateurs de la Société ont acquis 342 000 actions (les « Actions d'initiés ») au total. La Société s'est appuyée sur les exemptions des exigences formelles d'évaluation et d'approbation des minorités du Règlement 61-101 contenues dans les sections 5.5 (a) et 5.7 (1) (a) du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des Actions d'initiés, ni la contrepartie versée pour les Actions d'initiés n'excédait 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Les titres offerts n'ont pas été enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses trois projets aurifères québécois. Deux de ces projets sont situés dans l'une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Ces deux projets aurifères sont accessibles par des routes entretenues par le gouvernement et se trouvent à proximité l'un de l'autre à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le troisième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d'Or.

Pour plus d'informations, consultez les documents déposés par la Société disponibles sur www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, notamment les déclarations relatives aux estimations futures, plans, programmes, prévisions, projections, objectifs, hypothèses, attentes ou points de vue sur la performance future, y compris les déclarations relatives au Programme de forage, à l'exploration sur la propriété Romeo, l'Offre et l'utilisation prévue du produit en découlant, constituent des "énoncés prospectifs". Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes ou points de vue de la direction de la Société sur la base des informations dont elle dispose actuellement. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et incertitudes, y compris ceux indiqués périodiquement dans les rapports déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, qui sont susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs doivent être examinés attentivement. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs et les informations contenus dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date du communiqué. La Société rejette toute obligation de mise à jour publique ou de révision des énoncés prospectifs et des informations, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres, sauf dans les cas requis par la législation en vigueur sur les valeurs mobilières.

