Construction du Centre d'autisme À pas de Géant

Une première pelletée de terre historique pour la communauté autiste

MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Une première pelletée de terre symbolique a permis d'annoncer ce matin la construction imminente du tout premier Centre d'autisme À pas de géant, un complexe unique au pays qui fera du Québec un chef de file en éducation, en recherche et en services en autisme. Les travaux d'excavation débuteront officiellement ce mois-ci et les portes du Centre s'ouvriront à plus d'une centaine d'élèves, d'enseignants et de membres du personnel dès l'été 2023.

Il s'agit d'un bâtiment à la fine pointe de la technologie et d'une superficie de 66?500 pieds carrés, qui sera érigé en plein coeur du Technopôle Angus à Rosemont. De plus, en collaboration avec le cabinet d'architectes Provencher Roy, le Centre a été spécialement conçu en fonction des besoins sensoriels et perceptifs spécifiques des personnes autistes, notamment en matière d'organisation des espaces, du choix des matériaux et du type d'éclairage.

C'est donc avec une grande fierté qu'À pas de Géant souligne aujourd'hui une autre avancée majeure vers la concrétisation de cet ambitieux projet. D'ailleurs, rappelons que le Centre d'autisme offrira aux personnes autistes de tous les âges une multitude de services regroupés sous quatre grands piliers : l'école À pas de Géant, un centre d'éducation et d'emploi des adultes, un centre de ressources et communautaire ainsi qu'un centre de recherche et d'innovation.

Encore quelques pas à faire pour atteindre l'objectif

Grâce à un investissement majeur de 15 M$ du gouvernement du Québec en août dernier et à la précieuse contribution de donateurs du secteur privé et de la communauté, 84 % de l'objectif total de la collecte de fonds a été atteint, et il reste encore plus de 7 M$ à recueillir. Ainsi, dans le cadre de la campagne de financement Faites un pas de géant pour l'autisme qui suit toujours son cours, l'organisation cherche à réunir la somme restante auprès du secteur privé et du gouvernement fédéral.

Relance inclusive : les personnes autistes peuvent contribuer davantage

Les partenaires du projet ont profité de l'occasion pour rappeler que les personnes autistes ont le potentiel et la volonté de contribuer davantage à la relance économique et au développement d'une société plus inclusive.

Alors qu'une criante pénurie de main-d'oeuvre freine la reprise économique de la province, une majorité étonnante d'adultes autistes, soit environ 86 %, sont sans emploi ou sous-employés. Les employeurs de personnes autistes soulignent pourtant moins d'absentéisme, leur rendement général supérieur à la moyenne, leur niveau élevé de précision dans l'accomplissement de leurs tâches et bien d'autres qualités. Mentionnons également les nombreux impacts positifs de leur embauche sur la culture des entreprises, sur la fierté des autres employés, sur leur image et même sur la fidélité des clients.

Ayant déjà aidé plusieurs adultes autistes à trouver un emploi au sein de compagnies québécoises, À pas de Géant est déterminée à poursuivre dans cette voie. À pas de Géant est convaincue qu'en aidant les personnes autistes à miser sur leurs forces et sur leurs particularités, en développant et partageant les connaissances sur l'autisme et en établissant des partenariats avec des entreprises et organisations qui offrent des programmes adaptés, il sera possible de créer une société plus inclusive et de générer de nouvelles opportunités qui profiteront à tous.

Citations

« Il s'agit d'un jalon important pour le Centre À pas de Géant, mais aussi et surtout, pour les jeunes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme et leur famille. Très bientôt, ces jeunes auront accès à un milieu scolaire pensé et créé pour répondre à leurs besoins particuliers. Je me réjouis pour les futurs élèves qui fréquenteront cette école; l'accompagnement dont ils bénéficieront leur permettra d'atteindre leur plein potentiel. »

- Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

«?Quelques semaines après avoir annoncé l'investissement du gouvernement pour la construction du Centre À pas de Géant, nous en sommes déjà à la première pelletée de terre, et je m'en réjouis. À titre de ministre responsable de la métropole, je suis très fière que ce projet prenne racine ici, à Montréal, au coeur d'un de nos milieux de vie que l'on veut des plus inclusifs. Ce centre, qui rejoindra nombre de jeunes et d'adultes autistes, bénéficiera à leurs proches, leur famille et à toute la collectivité. »

- Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal

«?Pour Sophie et moi, ainsi que la plupart des parents d'enfants autistes, l'une de nos plus grandes préoccupations est de savoir ce qui se passera lorsque nous serons partis. Un centre comme À pas de Géant, qui contribuera à renforcer l'autonomie de chacun et à avoir une place dans la communauté, que ce soit dans des programmes de jour ou en emploi, est quelque chose que nous souhaitons pour notre Mathis.?»

- Charles Lafortune, animateur et parent d'un enfant autiste

«?À pas de Géant fournit un environnement d'apprentissage où la diversité et les forces uniques de chacun sont célébrées. Aujourd'hui, cette première pelletée de terre nous rappelle que nous serons bientôt en mesure de faire plus et de faire mieux pour permettre aux personnes autistes de développer leur plein potentiel.?»

- Thomas Henderson, directeur général de l'école À pas de Géant

« Il existe un argumentaire commercial clair en faveur de l'embauche de personnes autistes. Il ne s'agit pas d'une question de charité ou de responsabilité sociale, mais plutôt de créer une main-d'oeuvre plus diversifiée avec des employés différents, loyaux, productifs et qui ont le souci du détail. »

- Andre Pereira, Chef de projet - Initiatives de soutien à l'emploi, École À pas de Géant

«?Nous ne remercierons jamais assez les généreux donateurs qui ont permis de rendre ce jour possible. Nous sommes emballés à l'idée de bientôt voir le Centre d'autisme prendre forme. Ce sera une démonstration tout à coup plus matérielle du grand projet de société que nous sommes en train de mettre sur pied grâce à leur soutien.?»

- Andrée Dallaire et André Bourbonnais, coprésidents de la campagne de financement, Faites un pas de géant pour l'autisme

«?C'est un réel bonheur pour nous d'accueillir et de contribuer directement au développement de ce projet unique, qui nous tient tellement à coeur. Le début des travaux de construction n'est que l'une des grandes étapes à venir qui renforceront notre fierté d'y prendre part.?»

- Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus

À propos d'À pas de Géant Montréal

À pas de Géant est à l'avant-garde de l'éducation des personnes autistes depuis 40 ans. Nos programmes éducatifs et thérapeutiques intensifs, offerts en français et en anglais, à 90 élèves âgés de 4 à 21 ans, sont uniques au Québec et ont été reproduits dans le monde entier. Nous proposons également un programme d'éducation des adultes et collaborons au programme Prêts, Disponibles et Capables du gouvernement fédéral, qui vise à mettre en relation les employeurs et les employés autistes. De plus, notre Centre de ressources et de formation joue un rôle essentiel dans l'offre de formation sur l'autisme dans tous les secteurs et soutient de nombreux types d'organisations. Notre équipe de plus de 90 professionnels est l'une des plus importantes de la province.

À propos de Technopôle Angus

Le Technopôle Angus, un projet de revitalisation urbaine situé dans le quartier Rosemont, à Montréal, est guidé par des principes de développement durable et d'économie sociale. Avec ses 70 entreprises et 3?000 travailleurs et travailleuses, ses résidents et résidentes, ses commerces et ses services de proximité, le Technopôle Angus est un véritable milieu de vie comprenant, entre autres, de nombreux espaces verts et places publiques. Son usage mixte et son aménagement soigné favorisent un mode de vie urbain au sein d'une communauté sécuritaire et solidaire.

