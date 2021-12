29 demandeurs reçoivent un financement pour élaborer leurs idées





OTTAWA, ON, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a créé le Défi d'offre de logement, une initiative de 300 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir l'élaboration de solutions en matière d'offre de logements.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé les 29 demandeurs présélectionnés pour l'étape 2 du deuxième cycle, « Démarrage », du Défi d'offre de logement (voir le document d'information ci-joint). Chacun d'eux recevra 75 000 $ pour élaborer sa solution.

Les 29 demandeurs présélectionnés peaufineront leur solution et concevront un plan de mise en oeuvre en utilisant le financement prévu pour l'élaboration d'idées d'ici avril 2022. Les demandes finales seront évaluées, et les solutions financées seront annoncées d'ici juillet 2022. Les demandeurs qui réussiront la dernière étape de l'évaluation se partageront une enveloppe pouvant atteindre 38 millions de dollars pour mettre en oeuvre leurs solutions.

Le deuxième cycle du Défi d'offre de logement, Démarrage : Étapes préalables à l'aménagement, vise la recherche de solutions pour améliorer les étapes préalables à l'aménagement de logements abordables. Les activités préalables à l'aménagement englobent tout ce qui amène un projet d'ensemble de l'idée au début de la construction.

Dans le cadre du troisième cycle du Défi d'offre de logement, Accès Nord :Solutions d'approvisionnement pour le logement dans les régions nordiques et éloignées, la population et les professionnels sont invités à soumettre des idées et des solutions pour améliorer la chaîne d'approvisionnement en matière de logements du Canada dans les régions nordiques et éloignées. La période de présentation des demandes pour ce cycle commence le 12 janvier 2022.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'accroissement de l'offre de logements exige une réflexion novatrice et perturbatrice. Le Défi d'offre de logement met de l'avant les meilleures nouvelles idées, appuyées par un financement, afin de les concrétiser. Dans le cadre du cycle Démarrage, nous travaillons fort pour trouver des solutions aux obstacles complexes qui entravent la construction de logements abordables. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Les 14 bénéficiaires du financement du premier cycle, Fondé sur les données, du Défi d'offre de logement ont été annoncés le 30 novembre 2021.

Le cycle Accès Nord dispose d'une enveloppe pouvant atteindre 80 millions de dollars pour financer et mettre en oeuvre des idées visant à éliminer ces obstacles.

Pour aider à éliminer les obstacles à l'offre de logements, le budget de 2019 prévoyait 300 millions de dollars sur cinq ans pour lancer un Défi d'offre de logement afin de combler les lacunes en matière d'offre et de trouver de nouvelles solutions pour les Canadiens à la recherche d'un chez-soi abordable.

Le Défi vise à fournir de nouvelles ressources pour trouver des solutions afin d'éliminer les obstacles à l'offre de logements et créer une plateforme pour partager ces modèles avec les collectivités partout au Canada .

. Le Défi permettra également de s'attaquer aux obstacles qui limitent l'offre de logements et minent l'abordabilité, de présenter de nouvelles idées et solutions, et de favoriser la collaboration et les partenariats.

Le Défi est une composante d' Impact Canada , une initiative pangouvernementale qui aidera les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour la population canadienne.

, une initiative pangouvernementale qui aidera les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour la population canadienne. Le Défi d'offre de logement est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui s'est associée à Evergreen pour mettre en place un programme de soutien afin d'aider les demandeurs à trouver les solutions les plus efficaces.

Le Défi s'harmonise avec la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et l'objectif de la SCHL, à savoir que d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.?Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

Organisation du demandeur principal Titre de la solution Province Ville de Beaumont Cadre d'identification des emplacements pour les logements hors marché à Beaumont (Alberta) Alb. Rural Development Network Collectivités rurales et éloignées - Données sur le logement pour la

progression préalable à l'aménagement Alb. Tawaw Architecture Collective Inc. Complexe de logements avec services de soutien de la Changing Horses NFP Society Alb. The Edmonton Community Development Company (ECDC) Créer des logements abordables en collaboration avec les quartiers Alb. Co:Here Foundation Habiliter les organismes confessionnels pour la création de logements abordables C.-B. El-Marashly Housing Inc. Modèle de financement de l'habitation sans dette C.-B. Morris J. Wosk Centre for Dialogue de l'Université Simon Fraser Repenser l'audience publique : Réformes de la mobilisation du public préalables à

l'aménagement pour favoriser l'offre de logements C.-B. Small Housing BC Accélérateur de logements de faible densité C.-B. Southern Gulf Islands Tourism Partnership Society Outils pour le logement abordable des travailleurs de la partie sud des îles Gulf C.-B. Urban Matters CCC Création conjointe de solutions de logement : Interventions de mobilisation rapide en

matière d'aménagement de logements C.-B. Victoria Native Friendship Centre - Raven House Raven House - un modèle de logement abordable adapté à la culture des

jeunes Autochtones en milieu urbain C.-B. Brandon Neighbourhood Renewal Corporation (BNRC) Rent Seeker Man. Manitoba Environmental Industries Association (MEIA) Programme d'inspection des logements pour les Autochtones ?

Première Nation Barren Lands au Manitoba Man. Southwest New Brunswick Service Commission Plateforme sur le logement : Portail d'information sur le logement du sud-ouest

du Nouveau-Brunswick N.-B. Coho NL Community Development Inc. Créer des cohabitations abordables grâce au partage des connaissances T.-N.-L. AECO Innovation Lab Inc. Simplification et modernisation du processus préalable à l'aménagement pour le logement

abordable dans le comté de Simcoe Ont. Archangel Ventures Plateforme en ligne pour financer les obligations ESG Ont. Cahdco Création de sociétés d'aménagement de logements sans but lucratif Ont. Ville de Brampton Logements locatifs abordables dans le parc de logements privés de Brampton

(maisons de chambres, conversions de triplex) Ont. CP Planning Feuille de route d'un réseau pour des plans de réaménagement

visant à lutter contre le racisme systémique Ont. Home Suite Hope Shared Living Corp. Besoins en matière de logement et d'abordabilité pour les familles monoparentales Ont. Kenora District Services Board Collectivités de micromaisons dans le Nord-Ouest et les régions rurales de l'Ontario Ont. Nishnawbe Aski Nation Corporate Services Conception communautaire pour des logements spécialisés dans le Nord Ont. Chez Toit B Homes Ont. Ratio.City Calculateur et tableau de bord en matière de zonage d'inclusion pour l'aménagement de logements Ont. Toronto Renewable Energy Co-operative exerçant

ses activités sous le nom de « Tapestry Community Capital » Financement de logements abordables grâce au pouvoir d'une collectivité Ont. Ville de Stratford Surmonter les défis liés au zonage lors de l'aménagement du territoire Î-P.-É. L'Institut sur les villes nouvelle génération de l'Université Concordia Réalisé avec l'aide de Value Collective Qc Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) Carrefour de solutions pour accélérer la réalisation de logements étudiants abordables au Québec Qc

Une brève description de chaque projet est disponible sur la page Deuxième cycle du Défi d'offre de logement - Présélection notre site Web.

