Cologix et Console Connect de PCCW Global étendent leur collaboration au Canada avec le tout premier PoP de PCCW à Montréal





Les clients de Cologix ont maintenant accès à une connectivité mondiale sur demande via une interconnexion directe avec la plateforme Console Connect de PCCW Global à MTL7

HONG KONG et DENVER, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Cologix, le chef de file dans le domaine des interconnexions neutres au réseau et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord, et Console Connect de PCCW Global, ont annoncé aujourd'hui que la plateforme Console Connect Software Defined Interconnection® est maintenant disponible au centre de données MTL7 de Cologix à Montréal via un nouveau point de présence (PoP).

Grâce à sa collaboration avec Cologix, Console Connect augmente son empreinte d'interconnexion à travers le Canada avec la disponibilité de la plateforme automatisée pour les clients de Cologix dans les 20 centres de données canadiens. Cette collaboration permet aux clients canadiens de Cologix de se connecter directement à la plateforme Réseau en tant que service (NaaS), de Console Connect, offrant un accès sur demande à la connectivité internationale, à travers la structure Console Connect, à plus de 650 centres de données dans plus de 50 pays.

Avec Console Connect, les clients canadiens de Cologix peuvent automatiser la connectivité à la périphérie du réseau vers leurs clients, partenaires et employés du monde entier. Les clients peuvent également profiter de la flexibilité et de la vitesse d'une connectivité privée à l'aide du portail libre-service Console Connect leur offrant un accès instantané et direct aux principales platesformes infonuagiques et à des liens directs vers 20 centres de données à travers le Canada.

La plateforme prend en charge les besoins croissants de connectivité infonuagique des entreprises au Canada. À l'aide du portail web sécurisé Console Connect ou de son API, les clients canadiens de Cologix peuvent demander un devis, commander, livrer et gérer leurs connexions réseau aux principales plateformes infonuagiques, telles qu'Amazon Web Services®, Alibaba Cloud, Google Cloud Interconnect, IBM Cloud, Microsoft® Azure ExpressRoute et plusieurs autres.

M. Michael Glynn, vice-président de l'innovation numérique automatisée, Console Connect, a déclaré : « Console Connect étend sa présence et sa portée à travers l'Amérique du Nord, permettant à davantage d'entreprises de la région d'accéder et d'expérimenter nos services de réseau sur demande. Je suis heureux d'accueillir Cologix dans l'écosystème Console Connect, tout en augmentant la disponibilité de notre plateforme au Canada avec notre premier PoP à Montréal.

Mme Laura Ortman, présidente et chef des revenus de Cologix, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Console Connect pour étendre sa portée à travers le Canada et d'accueillir Console Connect en tant que nouvelle plateforme dans notre installation MTL7. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour permettre à nos clients de se connecter au nuage à l'échelle mondiale et de soutenir la croissance des affaires internationales au Canada avec un meilleur accès aux fournisseurs de télécommunications et aux clients. »

Faits saillants

La plateforme Console Connect fournit un accès sur demande à une connectivité internationale à plus de 650 centres de données dans plus de 50 pays.

Console Connect offre un accès direct à un vaste écosystème de fournisseurs infonuagiques locaux et mondiaux, SaaS, IX et IoT. Grâce à la fonctionnalité MeetingPlace de la plateforme, les utilisateurs peuvent commander et s'approvisionner en services offerts par nos partenaires, tels que l'apparairage à distance, la colocation, les applications SaaS et commerciales, ainsi que l'accès à une gamme de fonctionnalités et de solutions développées à l'interne.

Les organisations peuvent accéder à plus de 100 réseaux avec une connectivité à faible latence via la salle d'interconnexion de l'installation MTL7 de Cologix, alimentée par une fibre optique à haut débit, diversifiée et évolutive. L'installation offre un accès direct à l'écosystème dense en réseau de Cologix avec plus de 200 réseaux basés au Canada et près de 600 réseaux à travers l'empreinte de Cologix.

facilite les déploiements rapides de l'alimentation, avec une technologie de pointe comprenant le confinement des allées chaudes et le refroidissement modulaire en rangée. L'installation utilise une énergie verte, renouvelable et respectueuse de l'environnement.

Cologix offre 11 centres de données à Montréal avec des accès directs à des services infonuagiques, tels qu'Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Interconnect, Microsoft® Azure ExpressRoute, IBM Cloud et Oracle FastConnect.

Grâce à la plateforme Cologix, les clients ont accès à l'écosystème nord-américain de l'entreprise, y compris quatre passerelles infonuagiques disponibles à Ashburn, VA, Columbus, OH, Montréal, QC et Silicon Valley, CA. La plateforme Cologix offre un écosystème robuste de plus de 1600 clients et 29 accès directs à tous les principaux nuages publics.

À propos de Cologix Inc.

Cologix fournit des services de télécommunications et de connexions infonuagiques neutres via ses centres de données hyperscale edge à travers l'Amérique du Nord. Cologix est le hub d'interconnexion pour les fournisseurs de services infonuagiques et de télécommunications et pour le riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications hyperscale edge à travers le Canada et les États-Unis. Avec un portefeuille croissant d'installations de nouvelle génération qui répondent aux exigences uniques de croissance à grande échelle, avec une grande connectivité, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Console Connect

Console Connect de PCCW Global est une plateforme facile à utiliser pour l'interconnexion définie par logiciel® des entreprises, des applications et de l'infrastructure. Elle permet aux utilisateurs de pouvoir s'approvisionner eux-mêmes avec des connexions privées à haute performance à travers un écosystème mondial d'entreprises, d'opérateurs, de nuage, SaaS, IoT, UCaaS, Sécurité informatique externalisée, IX et d'autres partenaires de Sécurité informatique externalisée.

Console Connect est la seule plateforme numérique qui s'appuie sur l'un des plus grands réseaux MPLS privés au monde et un réseau IP mondial de niveau 1 classé parmi les 10 premiers pour l'appairage IPv4 et IPv6, offrant des niveaux plus élevés de performances réseau, de vitesse et de sécurité à répondre aux besoins numériques des entreprises interconnectées d'aujourd'hui.

Accessible à partir de plus de 650 centres de données, dans plus de 50 pays à travers le monde, la plateforme est intégrée à tous les principaux fournisseurs de services infonuagiques hyperscale, notamment AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure et plus encore. Via le portail Console Connect ou via son API, les utilisateurs peuvent trouver, acheter et accéder à une large gamme de solutions logicielles maison et tierces. www.consoleconnect.com

