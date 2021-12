Xinhua Silk Road : Lancement du concours de planification et de conception Shaoxing Jianhu à Shaoxing, Zhejiang





PÉKIN, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Organisé par le gouvernement populaire du district de Keqiao de la ville de Shaoxing, dans la province du Zhejiang à l'est de la Chine, et entrepris par le comité de gestion de la station touristique de Jianhu, le concours de planification et de conception de Shaoxing Jianhu, dont le slogan est « Au-delà de YUE, la renaissance de Jianhu », a été officiellement lancé mercredi pour recevoir les inscriptions des concurrents qualifiés.

Selon l'annonce officielle en ligne du concours, la date limite d'inscription est fixée au 18 février 2022, à 16 heures.

Le projet d'activité est situé au milieu du district de Keqiao, dans la ville de Shaoxing, sur les deux rives du lac Jianhu, qui est une partie importante de la zone urbaine de Keqiao. Connu comme le lac mère de l'ancienne civilisation chinoise de Yue, le lac Jianhu est la section centrale de développement du district de Keqiao.

Le concours comprend deux sections, à savoir la planification conceptuelle et le design urbain. Pour ce qui est de la planification conceptuelle, les concurrents doivent présenter le concept de planification globale au niveau macro, et élaborer un plan de mise en oeuvre de l'orientation générale de l'espace, de la création d'espaces publics ouverts et de la construction d'un système de transport diversifié dans la station touristique de Jianhu, dont le lac Jianhu est le coeur, sur une zone d'environ 35,4 kilomètres carrés.

La partie consacrée à l'aménagement urbain exige des concurrents qu'ils se concentrent sur le positionnement de chaque zone, qu'ils réalisent un aménagement urbain et qu'ils façonnent l'espace culturel de chaque zone. Dans le même temps, afin de mettre en valeur les caractéristiques du lac Jianhu,en association avec la disposition spatiale et la forme du paysage, les concurrents devront choisir un site pour réaliser le concept de « l'oeil de Jianhu » en tant que bâtiment phare de l'entrée.

En ce qui concerne les qualifications, tous les candidats ayant une expérience pertinente en matière de design au niveau mondial peuvent s'inscrire au concours. Un consortium ne doit pas compter plus de 3 membres, et chaque partie du consortium n'est pas autorisée à prendre part au concours séparément en son nom propre ou en composant un consortium avec d'autres institutions de design. Le montant total des primes s'élève à 9,5 millions de yuans avant impôts. Le concours compte 6 finalistes, dont 1 premier prix, 1 deuxième prix, 1 troisième prix et 3 prix finalistes.

