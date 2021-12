Hyundai Canada s'engage à faire un don de 500 000 $ à Jeunesse, J'écoute d'ici 2023, en finançant des programmes de soutien aux jeunes Autochtones et Noirs





MARKHAM, ON, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Hyundai Canada a annoncé un don de 500 000 $ au cours des deux prochaines années aux services de santé mentale en ligne, Jeunesse, J'écoute, dans le cadre de son engagement continu à soutenir la jeunesse. Ce financement sera versé aux différents programmes et initiatives conçus pour soutenir les jeunes Autochtones et Noirs, tels que Trouver l'espoir: Stratégie d'action et Soutien pour les jeunes Noirs: Surmonter propulsé par Jeunesse, J'écoute.

Jeunesse, J'écoute est le seul service de soutien mental en ligne au Canada accessible 24 heures par jour et 7 jours par semaine en Français, Anglais et Arabe. Il offre gratuitement un service d'intervention professionnelle, d'information, de ressources et de soutien bénévole aux jeunes d'un océan à l'autre. Il a enregistré plus de neuf millions de connexions depuis 2019. Selon Jeunesse, J'écoute, la pandémie de COVID-19 a eu des effets plus néfastes sur la santé mentale des jeunes comparé à celles des autres groupes d'âge. Les jeunes en quête d'équité, en particulier, les jeunes Autochtones et Noirs courent un risque plus important face aux enjeux de santé mentale. Parmi ceux qui ont contacté le service, 7.8% s'identifient comme Autochtones et 5.2% s'identifient comme Noirs, démontrant ainsi le besoin urgent et accru de soutien pour ces communautés. Au mois d'août, Soutien pour les jeunes Noirs: Surmonter propulsé par Jeunesse, J'écoute a communiqué avec plus de 200 jeunes Noirs qui ont partagé qu'ils faisaient face à des obstacles importants en raison du racisme systémique. Ils ont souligné le besoin et le désir d'un soutien dédié à leur communauté. Par l'entremise de ce don, Hyundai Canada a pour objectif d'aider à financer plusieurs initiatives de Jeunesse, J'écoute spécifiquement dédiées au soutien des jeunes Autochtones et Noirs.

« Chez Hyundai, nous avons à coeur et pour mission de propulser les jeunes d'aujourd'hui et défendre l'équité afin d'assurer un avenir plus radieux pour tous», a déclaré Kirk Merrett, Directeur des Ressources Humaines et de l'Administration de Hyundai Canada. « Nous sommes fiers d'apporter cette contribution à Jeunesse, J'écoute et sommes honorés d'appuyer leurs initiatives novatrices et inclusives, qui ont un impact si crucial sur les jeunes partout au pays. »

« Les jeunes en quête d'équité ont plus de mal à accéder à un soutien en matière de santé mentale », a déclaré Jenny Yuen, Vice-Présidente, partenariats nationaux et responsable de la jeunesse. « Notre objectif est de créer un soutien continu en matière de santé mentale, sans obstacle, pour répondre aux besoins uniques des communautés que nous servons - à toute heure du jour ou de la nuit. Nous remercions Hyundai pour son engagement indéfectible envers les jeunes de notre pays. »

Ce don de Hyundai Canada soutiendra des initiatives telles que Trouver l'espoir: Stratégie d'action, développée avec le Conseil consultatif autochtone afin d'offrir aux jeunes Autochtones les ressources, outils et formations nécessaires pour qu'ils puissent développer des compétences pour promouvoir leur bien-être; et également Soutien pour les jeunes Noirs: Surmonter, qui est le seul service de santé mentale en ligne disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine (en anglais et français) pour les jeunes Noirs. Celui-ci a été conçu en collaboration avec des partenaires de la communauté noire et des personnes issues de la diaspora africaine.

Hyundai Canada croit en un avenir radieux dirigé par les jeunes d'aujourd'hui et continuera son investissement continu dans les initiatives qui créent un impact positif pour les jeunes partout au pays.

À propos de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company of Korea. Les véhicules Hyundai sont distribués partout au Canada par Hyundai Auto Canada et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique à pile à combustible zéro émission de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel, en français et en anglais, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux des soins virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en cas de crise ou de besoin. En ce sens, notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où tous les gens au Canada pourront obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en davantage à l'adresse jeunessejecoute.ca.

