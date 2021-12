Home Hardware et FlipGive aident plus de 500 équipes sportives de jeunes à revenir au jeu





ST. JACOBS, ON, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Grâce au travail acharné des jeunes athlètes à travers le pays et à la contribution de contrepartie de 70 000 $ versée par la Subvention de contrepartie - Retour au sport de Home Hardware, plus de 500 équipes sportives de jeunes ont pu revenir au jeu cet automne après le temps d'arrêt imposé par la COVID-19. La subvention de contrepartie a été mise au point en partenariat avec FlipGive, la plus grande application de récompenses d'achat pour les équipes en Amérique du Nord.

« Chez Home Hardware, nous sommes fiers de contribuer à aider les jeunes Canadiens des communautés où nous vivons et travaillons à revenir aux sports qu'ils aiment », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction, Home Hardware Stores Limited. « Nos marchands-propriétaires aux quatre coins du Canada ont toujours aspiré à aider les jeunes athlètes de leur communauté, et la Subvention de contrepartie - Retour au sport de Home Hardware renforce notre engagement continu à éliminer les obstacles qui empêchent les jeunes de profiter en toute sécurité du sport organisé. »

Du 12 juillet au 30 novembre, le programme de Subvention de contrepartie - Retour au sport de Home Hardware a invité les équipes sportives de jeunes au Canada à s'inscrire sur FlipGive, une application facile à utiliser conçue pour aider les parents des jeunes sportifs à réduire les coûts associés au jeu en magasinant des articles qu'ils achètent déjà auprès de plus de 700 marques. Les équipes qui ont amassé 100 $ par l'intermédiaire de l'application ont reçu une subvention de contrepartie de 100 $.

« Que ce soit pour les athlètes du twirling, les trampolinistes, les tumbleurs ou les équipes de football, de hockey ou de soccer, la Subvention de contrepartie - Retour au sport aide les jeunes athlètes de tous les milieux à revenir aux sports qu'ils aiment », a expliqué Mark Bachman, cofondateur et chef de la direction, FlipGive. « Connaître leur histoire et leurs difficultés met véritablement en lumière la façon dont la COVID-19 a compliqué la gestion de la hausse des coûts associés au jeu pour les équipes et les familles. Chez FlipGive, nous sommes fiers d'aider les familles sportives à jouer plus et à dépenser moins grâce à notre application de récompenses d'achat, et la Subvention de contrepartie - Retour au sport de Home Hardware nous permet de redonner encore plus aux jeunes athlètes qui souhaitent revenir au sport. »

TÉMOIGNAGES

« Nous sommes chanceux de faire partie des 500 équipes soutenues par FlipGive et Home Hardware. La Subvention de contrepartie - Retour au sport de Home Hardware a ranimé les jeunes athlètes et les communautés du Canada en mettant fin au temps d'arrêt imposé par la pandémie et en les ramenant là où ils sont à leur place, c'est-à-dire sur les terrains et les patinoires, afin qu'ils puissent faire leur retour en force. Home Hardware est une entreprise bien canadienne qui renouvelle continuellement son engagement à éliminer les obstacles qui empêchent les jeunes de pratiquer les sports qu'ils aiment, et nous lui en serons toujours très reconnaissants. »

- Équipe de hockey Oshawa Lady Generals, Oshawa (Ontario)

« La pandémie a durement frappé notre club de twirling. Comme de nombreux autres sports ont dû le faire, nous avons été forcés de repenser et de changer notre façon de jouer. La subvention de contrepartie Home Hardware nous a permis de soutenir nos athlètes, de partager notre parcours et de montrer comment la pratique du twirling nous a aidés à tenir le coup tant mentalement que physiquement durant la COVID-19. Nous avons également pu continuer à développer les programmes que nous avons mis sur pied tout au long de la pandémie. »

- Stars United Baton Club, Richmond Hill (Ontario)

« Notre équipe a tout juste réussi à persévérer en dépit des restrictions imposées par la COVID-19 l'an dernier. La distanciation physique a représenté un véritable défi pour la collecte de fonds, et la Subvention de contrepartie - Retour au sport de Home Hardware a été très utile à cet égard. Le retour au jeu implique de nombreuses dépenses, du loyer à l'espace de rangement jusqu'aux chandails d'entraînement, en passant par les ballons, les trousses médicales et le renouvellement des équipements de protection. La subvention de contrepartie Home Hardware va vraiment être utile! »

- Colts Bantam Football Club, Calgary (Alberta)

Pour visionner la vidéo des gagnants et en savoir plus sur les quelque 500 bénéficiaires de la Subvention de contrepartie - Retour au sport de Home Hardware et sur leurs histoires, visitez le site www.flipgivegrants.com/home-hardware-fr/stories.

À propos de FlipGive

FlipGive est une application de remise en argent facile à utiliser pour les équipes sportives, conçue pour aider les parents de jeunes sportifs à réduire le coût du jeu en magasinant des articles qu'ils achètent déjà auprès de plus de 700 grandes marques. Les remises sur l'épicerie, l'essence, les repas au restaurant, l'équipement, le transport et plus encore, réduisent les coûts des joueurs. Elles assurent également qu'aucune famille n'ait à choisir entre les sports, son budget et son temps. L'application est utilisée par plus de 400 000 familles en Amérique du Nord. Pour commencer, rendez-vous sur www.flipgive.com.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'oeuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise entièrement canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

SOURCE Home Hardware Stores Limited

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021 à 09:46 et diffusé par :