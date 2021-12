Les Fermes Lufa : Combattre l'insécurité alimentaire avec des paniers hebdomadaires de nourriture fraîche





MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les Fermes Lufa sont fières d'annoncer que dans la dernière année, leur nouveau Programme de dons directs a permis à 512 personnes en situation d'insécurité alimentaire d'avoir un accès hebdomadaire direct à de la nourriture fraîche, locale et responsable. Des dons de plus de 250 000 $ leur ont permis de livrer plus de 4 000 paniers.

Le Programme de dons directs a été lancé la veille de Noël en 2020 avec comme objectif de réduire l'insécurité alimentaire dans les diverses communautés de Montréal en livrant des paniers de produits de leurs serres sur toit et leurs partenaires locaux. Les familles participantes reçoivent chaque semaine 25 $ par membre à dépenser sur le Marché en ligne des Fermes Lufa, en plus d'un rabais de 50 % sur tous les fruits et légumes.

Sept organisations partenaires

Pour sélectionner les familles et individus participant actuellement au programme, l'entreprise s'est associée à sept organismes à but non lucratif oeuvrant dans différents quartiers : Maison Benoit Labre à Saint-Henri, Les Fourchettes de l'Espoir à Montréal-Nord, Le foyer pour femmes autochtones de Montréal au centre-ville, L'envol des Femmes à Notre-Dame-de-Grâce, Chic Resto Pop à Hochelaga-Maisonneuve, Montréal Autochtone dans la Petite-Bourgogne et Mission de l'Ouest de l'Île dans l'Ouest de l'Île.

Le Programme de dons directs est alimenté par les généreuses contributions des clients des Fermes Lufa, qui peuvent faire un don unique ou hebdomadaire du montant de leur choix à la cagnotte communautaire ou faire don des crédits qu'ils accumulent grâce à un programme de loyauté. Les donateurs peuvent suivre l'impact de leur contribution en temps réel sur une page du site web des Fermes Lufa dédiée au programme. Puisque l'entreprise utilise ses propres installations et effectifs, le programme n'engendre aucun coût additionnel et chaque dollar contribué au programme est redonné aux participants dans son entièreté.

Témoignages

« Je souhaite offrir à mes enfants une grande variété de fruits frais. Ce n'est pas toujours abordable, surtout pour une mère monoparentale comme moi. Les paniers Lufa m'ont énormément aidé à nourrir sainement mes enfants. Je suis une maman extrêmement reconnaissante! » -A.S.

« Les Fermes Lufa ont été de véritables héros dans les derniers mois. Je n'ai pas pu travailler à temps plein à cause d'une blessure au dos. Nous avons essayé quelques plats prêts à manger parce que je ne peux pas rester debout plus de cinq minutes pour cuisiner et c'est vraiment pratique de pouvoir simplement réchauffer quelque chose au four! » -T.

LES FERMES LUFA

Les Fermes Lufa cherchent à créer un meilleur système alimentaire en cultivant des aliments de manière durable sur des toits urbains, en partenariat avec des centaines de fermiers et d'artisans locaux afin de fournir à leurs abonnés des aliments frais, locaux et responsables à partir de leur Marché fermier en ligne. Pour plus d'information sur les Fermes Lufa, veuillez visiter leur site web .

SOURCE Les Fermes Lufa

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021 à 09:42 et diffusé par :