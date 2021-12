La conférence internationale 2022 sur la science de l'expression écrite





21 - 23 janvier 2022 - un événement virtuel !

COLUMBUS, Ohio, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Dans les classes d'aujourd'hui, l'accent est fortement mis sur la réussite des élèves par l'expression écrite.

Les recherches actuelles sur la rédaction définissent l'expression écrite comme « le processus complexe et autodirigé qui fait appel aux aptitudes cognitives supérieures que sont la génération d'idées, la planification, l'organisation, la traduction et la révision d'idées pour en faire un produit écrit qui communique un sens ».

Chez The Handwriting Collaborative, nous nous engageons à fournir aux éducateurs un accès à la recherche et aux ressources qui sont essentielles pour améliorer la maîtrise de l'écriture chez tous les apprenants. Dans cette optique, nous avons réuni plus de 30 chercheurs internationaux de premier plan dans les domaines de l'alphabétisation, de la psychologie, des neurosciences, de l'ergothérapie et bien plus encore, afin qu'ils partagent les résultats de leurs travaux les plus récents lors de notre conférence internationale 2022 sur la science de l'expression écrite. Cette conférence en ligne, qui couvrira TOUS les aspects de la science de l'écriture, se tiendra du 21 au 23 janvier 2022.

À propos de la conférence

La conférence internationale virtuelle sur la science de l'expression écrite proposera trois (3) journées complètes d'exposés présentés par plus de trente (30+) orateurs de renommée internationale venant des quatre coins du monde. La Oxford Brookings University ( Royaume-Uni ), le Teachers' College Columbia ( États-Unis ), le Texas A&M ( États-Unis ), l'Université de Porto ( Portugal ), l'Université de Vérone ( Italie ) ainsi que le National Institute for Health ( États-Unis ) ne sont que quelques-unes des institutions éducatives qui seront représentées par nos conférenciers. Pour une liste complète des conférenciers et de leurs sessions, consultez le site : https://conference.handwritingcollaborative.org/speakers

Principaux conférenciers du 21 au 23 janvier 2022

21 janvier 2022 Young-Suk Grace Kim, Ph.D., doyen associé principal, École d'éducation, Université de Californie, Irvine

22 janvier 2022 Charles MacArthur, PhD, Université du Delaware

23 janvier 2022 Anna Barnett, PhD, Université Oxford Brookes

À propos de The Handwriting Collaborative

The Handwriting Collaborative a été lancé à l'automne 2019 par sa fondatrice et directrice générale, Kathleen Wright. La vision de Kathleen était alors de réunir une équipe diversifiée de spécialistes des programmes d'écriture, d'éducateurs, de chercheurs universitaires et d'ergothérapeutes travaillant dans les écoles qui s'engagent à soutenir enfants, parents, enseignants et administrateurs scolaires dans le développement des compétences en écriture. La mission de notre équipe est de fournir la formation professionnelle et les services de conseil nécessaires pour permettre aux éducateurs de tous niveaux à adapter l'enseignement et la pratique de l'écriture aux recherches universitaires actuelles.

Pour plus d'informations sur l'équipe de The Handwriting Collaborative , consultez le site : https://handwritingcollaborative.org/about-us

