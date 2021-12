Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de l'anniversaire de Son Altesse l'Aga Khan





Aujourd'hui, les communautés musulmanes ismaéliennes au Canada et partout dans le monde célèbrent l'anniversaire de naissance de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV

OTTAWA, ON, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés musulmanes chiites imamites ismaéliennes au Canada et partout dans le monde célèbrent l'anniversaire de naissance de leur 49e imam héréditaire et chef spirituel, Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV.

Ardent défenseur de la paix, de la diversité et du pluralisme, l'Aga Khan se dévoue sans relâche depuis 60 ans à réduire la pauvreté ainsi qu'à améliorer l'éducation et les soins de santé dans les communautés vulnérables des quatre coins du monde.

Par l'entremise du Réseau Aga Khan de développement, Son Altesse contribue à diminuer les inégalités au sein des communautés. Son apport est particulièrement essentiel pendant la pandémie mondiale, qui a mis en relief la nécessité de veiller à ce que les plus démunis ne soient pas laissés pour contre.

Nos valeurs communes de compassion et de respect de la diversité font partie de ce qui nous définit en tant que pays, et ce sont ces mêmes valeurs que l'Aga Khan démontre dans le cadre de son travail.

L'anniversaire de Son Altesse est aussi une occasion de lui exprimer toute notre gratitude pour sa contribution au Canada, notamment grâce à la Fondation Aga Khan Canada, aux centres ismaéliens de Burnaby et de Toronto, au Musée Aga Khan de Toronto et au Centre mondial du pluralisme d'Ottawa. Le Canada est fier d'avoir accordé la citoyenneté canadienne honoraire à l'Aga Khan et d'avoir nommé Son Altesse Compagnon honoraire de l'Ordre du Canada.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je me joins aux communautés musulmanes ismaéliennes pour offrir mes meilleurs voeux à Son Altesse l'Aga Khan à l'occasion de son 85e anniversaire. Salgirah Khushiali Mubarak!

