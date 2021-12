De nouvelles données cliniques en situation réelle sont favorables à l'utilisation de DARZALEX®? (daratumumab) chez les patients atteints de myélome multiple récemment diagnostiqué





Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui la publication de nouvelles analyses illustrant les réponses que les protocoles de première intention à base de DARZALEX®? (daratumumab) pourraient produire, y compris un avantage potentiel en termes de survie lors de la prise de daratumumab en association avec du lénalidomide et de la dexaméthasone (Rd).1,2 Les données mises à jour tirées de l'étude randomisée de phase II GRIFFIN sur des patients admissibles à une greffe ainsi que des données en situation réelle sur des patients non admissibles à une greffe ont été présentées lors du congrès annuel 2021 de l'American Society of Hematology (ASH). Les données de l'étude GRIFFIN figureront également parmi les temps forts du programme de l'ASH.

« Malgré les avancées thérapeutiques, le myélome multiple reste un cancer du sang complexe et actuellement incurable. Les dernières données d'essai clinique et en situation réelle présentées à l'ASH sur le daratumumab mettent en lumière le potentiel des multithérapies à base de daratumumab et des approches de séquençage en première intention, afin d'atténuer cette complexité et d'améliorer les résultats pour les patients », a déclaré Edmond Chan MBChB M.D. (Res), responsable du domaine thérapeutique Hématologie chez Janssen-Cilag Limited pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Chez Janssen, nous nous engageons à concevoir des protocoles thérapeutiques transformateurs répondant aux besoins de chaque patient et à offrir aux médecins des options sans précédent, tout en oeuvrant à concrétiser notre objectif à long terme, celui de soigner le myélome multiple. »

Données mises à jour de l'étude de phase II GRIFFIN sur la quadrithérapie expérimentale à base de daratumumab chez des patients récemment diagnostiqués et admissibles à une greffe1

Les résultats mis à jour de l'étude GRIFFIN, dont le suivi médian est aujourd'hui de 38,6 mois, ont fait l'objet d'une présentation orale (Résumé n° 79). Les données montrent une amélioration des résultats avec l'ajout de daratumumab au bortézomib (VELCADE®), au lénalidomide (Revlimid®) et à la dexaméthasone (VRd), suivi par un traitement d'entretien au daratumumab plus lénalidomide (R), chez des patients admissibles à une greffe.1 Conclusions principales :

Le taux de réponse complète stricte (RCs) a favorisé le daratumumab-VRd par rapport au VRd seul (66 pour cent contre 47,4 pour cent ; p= 0,0096). 1,3

0,0096). Les taux de négativité de maladie résiduelle minime (MRM), à un seuil de 10 -5 , sont restés bien plus élevés chez les patients traités par daratumumab-VRd que chez ceux traités par VRd seul (64,4 pour cent contre 30,1 pour cent ; p< 0,0001). 1, 3

, sont restés bien plus élevés chez les patients traités par daratumumab-VRd que chez ceux traités par VRd seul (64,4 pour cent contre 30,1 pour cent ; 0,0001). Bien que cette étude n'ait pas été conçue pour évaluer la survie sans progression (SSP), le taux de SSP à 36 mois avait tendance à favoriser le daratumumab-VRd par rapport au VRd seul (88,9 pour cent contre 81,2 pour cent). 1 Au suivi médian de 38,6 mois, la survie sans progression médiane (SSPm) n'a été atteinte dans aucune des deux cohortes. 1

Aucune nouvelle préoccupation sur l'innocuité du traitement n'a été signalée lors de ce suivi à long terme.1

« Ces conclusions mises à jour de l'étude GRIFFIN sont prometteuses pour l'ajout de daratumumab au VRd dans le traitement des patients atteints d'un myélome multiple récemment diagnostiqués et admissibles à une greffe », a déclaré Jacob Laubach?, M.D., M.P.P, directeur clinique du Jerome Lipper Multiple Myeloma Center, Dana-Farber Cancer Institute et chercheur de l'étude GRIFFIN.

Analyses supplémentaires de protocoles à base de daratumumab pour le traitement du myélome multiple chez des patients récemment diagnostiqués et non admissibles à une greffe2

Les données actuelles montrent que 50 pour cent des patients non admissibles à une greffe ne recevront pas de traitement en deuxième intention.2 Une présentation orale à l'ASH 2021 a mis en avant des scénarios de séquençage clinique chez des patients atteints d'un myélome multiple récemment diagnostiqué non admissibles à une greffe, en s'appuyant sur les données de l'étude de phase III MAIA, et notamment des taux d'attrition, et les données en situation réelle tirées de la base de données désidentifiées extraites de dossiers médicaux électroniques, Flatiron Health* (Résumé n° 118).2 Les chercheurs ont étudié les taux de survie sur la base de scénarios de séquençage clinique, avec la prise de daratumumab-Rd en première intention par rapport à la prise de bortézomib-Rd en première intention.2 Les résultats de cette analyse modélisée suggèrent un avantage potentiel en termes de survie lorsque les patients ont pris daratumumab en première intention, plutôt que par la suite.2 De nouveaux travaux de recherche sont nécessaires pour générer des données cliniques et confirmer ces résultats.2

Une deuxième présentation de données en situation réelle a proposé des perspectives supplémentaires sur le séquençage, sur la base des résultats d'une étude de cohorte rétrospective et observationnelle portant sur des patients de la base de données Flatiron ayant reçu daratumumab-Rd en première intention (Résumé n° 1979).4 L'analyse a indiqué que la population de patients en situation réelle était similaire à celle de l'étude MAIA, avec une tendance à une SSP similaire à celle observée dans l'étude MAIA.4

Une analyse post-hoc de l'étude de phase III MAIA, portant sur les patients atteints d'insuffisance rénale, a fait l'objet d'une présentation par affiche (Résumé n° 1646).5 L'analyse montre que près de 20 à 50 pour cent des patients atteints de myélome multiple présentent une insuffisance rénale de base, susceptible d'avoir un impact sur le choix du traitement et son efficacité.5 Les analyses exploratoires présentées à l'ASH ont montré que des bénéfices ont été observés en termes de SSP et de survie globale (SG) chez les patients ayant été traités par daratumumab-Rd par rapport au Rd seul, indépendamment de la dose initiale de lénalidomide.5 Les données de SG de l'étude MAIA ont été publiées récemment dans The Lancet Oncology.

« Les données cliniques présentées à l'ASH sont favorables à une utilisation du daratumumab comme thérapie fondamentale pour les patients atteints de myélome multiple récemment diagnostiqué dans les populations non admissibles à une greffe », a déclaré Imran Khan, M.D., Ph.D., vice-président pour les États-Unis, affaires médicales, hématologie, Janssen Scientific Affairs, LLC. « Les données en situation réelle sur l'efficacité, l'innocuité et l'observance deviennent de plus en plus importantes pour les médecins dans l'optimisation des approches thérapeutiques pour les patients atteints de myélome multiple. Nous continuerons à faire progresser la recherche pour apporter des perspectives solides sur le daratumumab comme protocole de soins en première intention. »

#FIN#

À propos de l'étude GRIFFIN1,6

L'étude de phase II GRIFFIN (NCT02874742) a évalué la multithérapie expérimentale à base de daratumumab et de VRd, recrutant et traitant plus de 200 adultes âgés de 18 à 70 ans atteints d'un myélome multiple (MM) récemment diagnostiqué et qui étaient admissibles à un traitement à dose élevée/une greffe de cellules souches autologues (AGCS).6

Dans la cohorte d'innocuité préliminaire, les patients ont reçu 25 mg de lénalidomide par voie orale aux jours 1?14; 1,3 mg/m2 de bortézomib par voie sous-cutanée aux jours 1, 4, 8 et 11 ; et 20 mg de dexaméthasone aux jours 1, 2, 8, 9, 15 et 16, tous les 21 jours pendant les phases d'induction et de consolidation (cycles 1?6).1 Une injection de daratumumab par intraveineuse à raison de 16 mg/kg a été administrée aux jours 1, 8 et 15 des cycles 1?4 et au jour 1 des cycles 5?6.1

Pendant la période d'entretien (cycles 7?32), les patients ont reçu 10 mg par jour de lénalidomide (15 mg à partir du cycle 10, si le médicament était bien toléré) aux jours 1?21 tous les 28 jours, ainsi qu'une injection de daratumumab par intraveineuse à raison de 16 mg/kg tous les 56 jours. Ce traitement a bénéficié d'ajustements tous les 28 jours en fonction des nouvelles données pharmacocinétiques cliniques démontrant une amélioration de la saturation cible avec chaque dose d'entretien de quatre semaines.1 Le traitement d'entretien à base de lénalidomide peut être prolongé, dans les deux groupes, au-delà du cycle 32, conformément au protocole de soins local.1

Dans la partie suivante de l'étude, la phase II randomisée, 207 patients ont été sélectionnés aléatoirement pour recevoir un traitement VRd par induction et consolidation, AGCS, et une thérapie d'entretien au lénalidomide ; ou un traitement daratumumab plus VRd, AGCS, et une thérapie d'entretien au daratumumab et au lénalidomide.1

À propos de l'étude MAIA7

L'étude de phase 3 randomisée, ouverte et multicentrique MAIA (NCT02252172) a recruté 737 patients atteints d'un myélome multiple récemment diagnostiqué, non admissibles à une chimiothérapie à forte dose et à une AGCS, âgés de 45 à 90 ans (âge médian de 73).7 Les patients ont été randomisés pour recevoir soit du daratumumab-Rd, soit du Rd seul, selon des cycles de 28 jours. Dans le groupe daratumumab-Rd, les patients ont reçu une intraveineuse de daratumumab à raison de 16 mg/kg par semaine pendant les cycles 1?2, toutes les deux semaines pendant les cycles 3?6 et toutes les quatre semaines à partir du cycle 7.7 Les patients des deux groupes ont reçu 25 mg de lénalidomide aux jours 1?21 de chaque cycle de 28 jours, et de la dexaméthasone 40 mg une fois par semaine.7 Les patients des deux groupes ont continué jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.7

De précédents résultats de l'étude MAIA ont étayé l'approbation de la Commission européenne (CE) pour le daratumumab en association avec Rd, marquant ainsi la première approbation d'un anticorps monoclonal CD38 pour les patients atteints de myélome multiple récemment diagnostiqué non admissibles à une greffe. Ces données ont été publiées dans The New England Journal of Medicine en 2019.

Limitations des données de modélisation et en situation réelle

Les données de modélisation et en situation réelle ont le potentiel de compléter les données d'essais randomisés contrôlés en fournissant des informations supplémentaires sur la façon dont un médicament se comporte dans tous les essais cliniques de phases II et III et dans la pratique clinique courante. Il existe toutefois des limitations et ces données ne peuvent pas être utilisées comme une preuve suffisante pour valider l'efficacité et l'innocuité d'un traitement.

*La base de données Flatiron Health est une base de données longitudinale comprenant des données désidentifiées, structurées au niveau du patient et non structurées mises au point par une abstraction technologique.

À propos du daratumumab

Janssen s'engage à explorer le potentiel du daratumumab pour les patients atteints de myélome multiple sur l'intégralité du spectre de la maladie. Le daratumumab a été approuvé dans huit indications pour le myélome multiple, trois d'entre elles en première intention, y compris chez les patients récemment diagnostiqués qui sont soit admissibles soit non admissibles à une greffe.8

En août 2012, Janssen Biotech, Inc. et Genmab A/S ont conclu un accord mondial octroyant à Janssen une licence exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le daratumumab. Depuis son lancement, le daratumumab est devenu une thérapie fondamentale dans le traitement du myélome multiple et a été utilisé dans le traitement de plus de 227?000 patients à l'échelle mondiale.9 Le daratumumab est le seul anticorps anti-CD38 approuvé pour une administration par voie sous-cutanée (SC) pour traiter des patients atteints de myélome multiple. Le daratumumab SC est coformulé avec de l'hyaluronidase humaine recombinante PH20 (rHuPH20), la technologie d'administration médicamenteuse ENHANZE® d'Halozyme.10

CD38 est une protéine de surface présente en grande quantité sur les cellules du myélome multiple, quel que soit le stade de la maladie.8 Le daratumumab se lie au CD38 et inhibe la croissance des cellules tumorales, provoquant ainsi la mort des cellules du myélome.8 Le daratumumab pourrait également avoir un effet sur les cellules normales.8 Des données provenant de huit essais cliniques de phase III, dans des contextes de première intention et de rechute, ont montré que des protocoles à base de daratumumab ont permis une amélioration significative en termes de SSP et/ou de SG.11,12,13,14,15,16,17,18

Pour de plus amples renseignements sur le daratumumab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques produit à l'adresse : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui affecte les plasmocytes, un type de globules blancs qui se trouve dans la moelle osseuse.19 Lorsqu'ils sont endommagés, ces plasmocytes se propagent rapidement et remplacent les cellules normales par des cellules tumorales dans la moelle osseuse.20 En Europe, plus de 50 900 cas de myélome multiple ont été diagnostiqués en 2020, et plus de 32 500 patients en sont morts.20 Tandis que certains patients atteints de myélome multiple ne présentent aucun symptôme, la plupart sont diagnostiqués en raison de symptômes pouvant inclure fracture ou douleur osseuse, faible taux de globules rouges, fatigue, taux de calcium élevés, problèmes rénaux ou infections.21

À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir dans lequel la maladie appartiendra au passé. Nous sommes les sociétés pharmaceutiques de Johnson & Johnson. Nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en luttant contre la maladie grâce à la science, en faisant preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux traitements et en combattant le désespoir du fond du coeur. Nous nous concentrons sur des domaines médicaux où nous pouvons avoir un impact majeur, à savoir les troubles cardiovasculaires et le métabolisme, l'immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, les neurosciences, l'oncologie et l'hypertension pulmonaire.

Plus d'informations sur www.janssen.com/EMEA. Suivez toute notre actualité sur www.twitter.com/janssenEMEA. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited et Janssen Scientific Affairs, LLC. sont des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson.

?Jacob Laubach a agi en qualité de consultant auprès de Janssen ; il n'a été rémunéré pour aucune contribution médiatique.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant le daratumumab. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles à l'égard d'événements futurs. Si les suppositions sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes, connus ou inconnus, se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Scientific Affairs, LLC., Janssen Biotech, Inc., toute autre société pharmaceutique Janssen, et/ou Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter, les problèmes et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, dont l'incertitude quant au succès clinique et à l'obtention des autorisations réglementaires ; l'incertitude quant au succès commercial ; les difficultés et retards dans la fabrication ; la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et brevets obtenus par nos concurrents ; la contestation de brevets ; les préoccupations quant à l'efficacité ou à l'innocuité de produits conduisant à des rappels de produits ou à des actions réglementaire ; l'évolution des comportements et des habitudes d'achat des acheteurs de produits et services de soins de santé ; les modifications des lois et réglementations en vigueur, y compris les réformes en matière de soins de santé à travers le monde ; ainsi que les tendances en faveur de la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 3 janvier 2021, y compris dans les sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » et « Item 1 A. Risk Factors », dans le dernier rapport trimestriel déposé par la Société sur formulaire 10-Q et dans les documents déposés ultérieurement par la Société auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC). Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne sur les sites www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des Sociétés pharmaceutiques Janssen, ni Johnson & Johnson n'assume l'obligation de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif suite à de nouvelles informations ou à des événements ou développements futurs.

Décembre 2021

