SOLUTION NEXAM REMPORTE LA 5e ÉDITION DE LA COUPE - Le potentiel de croissance de la plateforme d'examen en ligne a convaincu le jury





MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) est honoré d'annoncer que Marie-Sophie Dionne, présidente et directrice des opérations de Solution Nexam, est la gagnante de la finale provinciale de La Coupe -- Propulsons la croissance et récipiendaire de la bourse de 20?000 $.

Solution Nexam

Entreprise basée à Québec, Solution Nexam a pour mission de simplifier le système d'évaluation des organisations et d'améliorer l'accessibilité et la sécurité des examens en ligne, de la conception à la correction. Pour sélectionner l'entreprise parmi les six finalistes, les juges ont évoqué la qualité du pitch ainsi que la structure claire de l'entreprise.

La Coupe

Le 9 décembre dernier a eu lieu la finale provinciale de La Coupe, un parcours d'accompagnement doublé d'un concours ambitieux et formateur ayant pour but de soutenir, d'encadrer et de faire rayonner des entreprises à fort potentiel de croissance.

À la manière d'un match de boxe, les combats de pitchs ont permis aux six finalistes régionaux de s'affronter dans l'arène virtuelle afin de déterminer l'entreprise ayant le plus grand potentiel de devenir un fleuron québécois.

Bourse et accompagnement pour la gagnante

Les prix accordés à Solution Nexam comportent une bourse de 20?000 $ venant du RJCCQ ainsi que plusieurs dizaines d'heures d'accompagnement accordées par les partenaires du projet. La décision fut prise par un panel de juges représentant diverses industries :

Caroline Jonnaert , avocate et agente de marques, ROBIC?;

, avocate et agente de marques, ROBIC?; Ibtihel Sassi, directrice, relations d'affaires, Banque Scotia?;

Geneviève Tanguay, PDG, Anges Québec?;

Béatrice Robichaud , cofondatrice et VP Marketing et expérience client, Panthera Dental?;

, cofondatrice et VP Marketing et expérience client, Panthera Dental?; Alexandre Martin , CEO, UEAT.

Citation

«?Nous tenons à féliciter tous les participants de la 5e édition de La Coupe pour leur audace, leur résilience, leur dévouement et leur créativité. Il est essentiel d'appuyer les entreprises en croissance afin qu'elles contribuent à l'essor économique du Québec. Toutes nos félicitations à Marie-Sophie Dionne de Solution Nexam pour son entreprise ayant un fort potentiel de faire rayonner notre province à l'international?!?»

- Pierre Graff, PDG, RJCCQ

À propos du RJCCQ

Depuis maintenant 29 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) soutient un réseau de plus de 44 jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec, composées de professionnels, de cadres, de travailleurs autonomes et d'entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans.

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet https://rjccq.com/

SOURCE Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021 à 09:15 et diffusé par :