La Première du Canada conclut une entente avec la Sun Life pour faire croître ses affaires dans le marché des régimes d'associations, des groupes d'affinités et de l'assurance-créances

TORONTO, le 13 déc. 2021 /CNW/ - La Compagnie d'assurance-vie Première du Canada (la « Première du Canada ») a conclu une entente pour acquérir les activités des Marchés spéciaux de la Sun Life du Canada (la « SL »), compagnie d'assurance-vie, filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life inc. (la « Sun Life » ou la « FSL »). Les Marchés spéciaux comprennent une variété de Clients dans les secteurs des régimes d'associations et de groupes d'affinités et de l'assurance-créances collective. Dans le cadre de la transaction, plus de 100 promoteurs de régime et quelque 1,5 million de Clients assurés, participants et Clients passeront de la Sun Life à la Première du Canada. Une fois conclue, la transaction permettra à la Première du Canada d'accroître son expertise et sa présence de longue date sur le marché canadien.

« Cette transaction est un grand moment pour notre entreprise et lui permettra de servir plus de gens dans le secteur des groupes d'affinités et de l'assurance-créances au Canada, a déclaré Suzette Huovinen, présidente-directrice générale de la Première du Canada. Nous offrons une couverture aux familles canadiennes depuis plus de 60 ans. Nos nouveaux Clients recevront le même excellent service qu'avec la Sun Life. Et nous sommes heureux d'accueillir un nouveau groupe d'employés qui offriront le même service exceptionnel aux Clients. »

La Première du Canada continuera d'investir et de faire croître son entreprise au Canada, tant à l'interne qu'au moyen d'acquisitions et de partenariats stratégiques. Elle aide les institutions financières, les détaillants, les groupes d'affinités et les partenaires de distribution à surmonter les obstacles grâce à des solutions d'assurance pertinentes centrées sur le Client. Cette acquisition permet à la Première du Canada d'accroître l'envergure de sa gamme de produits d'assurance-créances et lui offre l'occasion de faire affaire sur le marché adjacent des régimes d'associations et de groupes d'affinités. Securian Financial Group Inc., la société mère de la Première du Canada, est solidement implantée dans le secteur des régimes d'associations aux États-Unis.

« La Première du Canada est la société idéale pour acquérir nos activités dans le secteur des régimes d'associations et de groupes d'affinités et le secteur de l'assurance-créances collective. Avec son expérience et son expertise exceptionnelles, nos Clients seront entre bonnes mains. Nous collaborerons étroitement avec elle pour planifier une transition en douceur, a déclaré Dave Jones, président de la Sun Life Santé. Cette transaction permettra à la Sun Life de se concentrer sur la croissance stratégique de ses segments de base dans le secteur des garanties collectives. Nous sommes le plus important fournisseur de garanties collectives au pays et nous offrons des produits et des solutions de mieux-être de premier plan. »

La Sun Life est le chef de file du marché canadien des garanties collectives. Elle offre une couverture à plus de cinq millions d'employés et aux personnes à leur charge. Chaque année, elle répond aux besoins en soins de santé de ses Clients grâce à plus de 80 millions de règlements effectués.

La transaction devrait être conclue au début de 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires requises.

À la conclusion de la transaction, la Sun Life s'attend à réaliser un gain ponctuel après impôt d'environ 65 millions de dollars, avec une augmentation correspondante de 1 % des ratios du TSAV1 de la FSL et de la SL, et une réduction du bénéfice par action sous-jacent annuel d'environ 0,03 $2.

La Financière Banque Nationale inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif de la Sun Life dans le cadre de la transaction. Société d'avocats Torys S.E.N.C.R.L. exerce les fonctions de conseiller juridique de la Sun Life relativement à cette transaction. Valeurs Mobilières TD Inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif de la Première du Canada et de Securian Financial dans le cadre de la transaction. BLG S.E.N.C.R.L, S.R.L. exerce les fonctions de conseiller juridique de la Première du Canada et de Securian Financial relativement à la transaction.

Information prospective

Dans le présent communiqué (à l'exception de la citation de Suzette Huovinen et de la section « À propos de la Première du Canada »), les termes « nous », « nos » et « la Sun Life » font référence à la Financière Sun Life inc. et à ses filiales et coentreprises. Certains énoncés contenus dans le communiqué sont des énoncés prospectifs. Ils comprennent notamment les énoncés i) se rapportant à nos stratégies de croissance et à nos objectifs stratégiques, ii) se rapportant à notre désinvestissement anticipé du secteur des Marchés spéciaux, iii) se rapportant au moment prévu de la clôture de la transaction, iv) se rapportant au gain après impôt prévu qui résulte de la transaction et à l'incidence de la transaction sur nos ratios du TSAV et sur le bénéfice par action sous-jacent, (v) qui ne représentent pas des faits passés ou qui sont de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs, et vi) qui renferment des mots ou expressions tels que « prévoit », « intention », « devrait », « servira » ou d'autres expressions semblables. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs au moment où le communiqué est publié et ne représentent pas des faits passés. Ils reposent sur des facteurs et des hypothèses clés dont la portée est difficile à prévoir - particulièrement en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement ainsi que de ses répercussions sur l'économie mondiale et ses conséquences incertaines sur nos activités -, notamment l'hypothèse que la transaction sera réalisée. Ils ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, de fusions, d'acquisitions, d'autres regroupements d'entreprises ou d'autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après la date du communiqué. L'incidence financière de ces transactions ou éléments non récurrents ou autres éléments exceptionnels, s'ils survenaient, pourrait s'avérer complexe et les répercussions sur nos activités ou nos résultats dépendraient des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc décrire de manière significative l'incidence prévue ou la présenter de la même façon que les risques connus touchant nos activités. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser l'information prospective contenue dans le communiqué.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre notre situation financière et les résultats de nos activités, prévus à la date de la publication du présent communiqué, ainsi que nos objectifs en ce qui touche la transaction, nos priorités stratégiques et nos perspectives sur le plan des affaires à la suite de la transaction, et à mieux comprendre le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités à la suite de la transaction. Le lecteur est mis en garde contre le fait que les énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d'autres fins et contre le risque d'accorder à ces derniers une confiance sans réserve.

Les facteurs de risque ci-après liés à la transaction pourraient avoir une incidence défavorable sur les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué : 1) l'incapacité des parties de mener à bien la transaction; 2) l'incapacité des parties d'obtenir les consentements et les approbations nécessaires ou de satisfaire aux conditions permettant de réaliser la transaction en temps opportun, ou de simplement la réaliser; 3) notre capacité à tirer parti des avantages financiers et stratégiques de la transaction; 4) l'utilisation des ressources en vue de réaliser la transaction et l'incidence de la transaction sur la poursuite de nos activités au Canada; 5) les répercussions de l'annonce de la transaction sur la Sun Life et la Première du Canada; et 6) la valeur nette de l'actif du secteur des marchés spéciaux à la conclusion de la transaction. Ces risques pourraient avoir des répercussions sur les relations d'affaires de la Sun Life (y compris les relations avec des employés, des Clients, des distributeurs et des partenaires futurs et éventuels) et pourraient avoir une incidence défavorable sur nos activités, notre situation financière et nos perspectives actuelles et futures. D'autres facteurs de risque importants, qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, sont présentés dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers, accessibles sur www.sedar.com et www.sec.gov.

__________________________ 1 D'après les lignes directrices régissant actuellement le Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) 2 L'incidence sur le bénéfice par action sous-jacent est fondée sur la norme IFRS 4.

À propos de la Première du Canada

Depuis plus de 60 ans, la Première du Canada offre des solutions de sécurité financière aux Canadiens et à leurs familles pour faire face aux incertitudes de la vie. Elle propose de l'assurance-vie individuelle temporaire, de l'assurance-vie, accident et maladie collectives et des solutions d'assurance-crédit et d'assurance-créances à des institutions financières, des détaillants et des groupes d'affinités qui assurent plus de deux millions de personnes au pays. La Première du Canada est une filiale en propriété exclusive de Securian Financial Group, Inc. exploitée de façon indépendante. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.canadianpremier.ca.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 390 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com. Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

