600 000 $ pour des organismes de bienfaisance canadiens - iA GROUPE FINANCIER FÉLICITE LES GAGNANTS DU CONCOURS PHILANTHROPIQUE ANNUEL ET BONIFIE SA MISE

Québec, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier félicite les organismes de bienfaisance La Bouchée généreuse de Québec (QC), la Fondation Teach for Canada de Toronto (Ont.), la Fondation CancerCare Manitoba de Winnipeg (Man.), et la Fondation Kids Eat Smart de St. John's (T.-N.-L.), qui ont remporté la 5e édition de son concours philanthropique annuel. Devant l'engouement suscité cette année et pour souligner le 5e anniversaire du concours, iA Groupe financier annonce l'octroi d'un don supplémentaire de 100 000 $ qui sera réparti entre les 12 organismes qui sont passés le plus près de se tailler une place parmi les finalistes. Au total, ce sont donc 600 000 $ qui seront remis à 24 organismes canadiens.

« Il nous fait grand plaisir de contribuer concrètement au bien-être et à la santé des jeunes canadiens par le biais de ce concours. Je tiens à souligner le travail de tous les participants et à féliciter les gagnants. Je souhaite aussi remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de voter. Votre geste fait une différence aujourd'hui. Le concours sera de retour l'an prochain et j'invite les organismes canadiens à y participer en grand nombre?», a commenté M. Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Rappelons que les organismes de bienfaisance gagnants sont ceux qui ont récolté le plus de votes de la part du public canadien parmi les douze finalistes au concours. Ils ont obtenu un grand don de 100 000 $ chacun.

LES ORGANISMES GAGNANTS (d'ouest en est)

FONDATION CANCERCARE MANITOBA ( WINNIPEG, MAN .)

Le département d'oncologie pédiatrique soutenu par CancerCare Manitoba travaille à réduire l'incidence du cancer et des troubles sanguins chez les enfants. Le don permettra la participation à une étude clinique en lien avec un traitement prometteur contre la drépanocytose, une maladie du sang qui touche de nombreux enfants.

FONDATION TEACH FOR CANADA ( TORONTO, ONT .)

Teach For Canada lutte contre le manque de professeurs et de professeures qualifiés dans 25 Premières Nations situées en régions éloignées. L'organisme souhaite ainsi offrir à tous les enfants l'accès à une éducation de qualité. Le grand don de 100 000 $ aura un impact positif sur plus de 3 000 élèves dans ces communautés.

LA BOUCHÉE GÉNÉREUSE (QUÉBEC, QC)

La Bouchée généreuse permet à des enfants dans le besoin de se vêtir chaudement pour l'hiver et de se nourrir sainement par la distribution de vêtements neufs et de paniers alimentaires. Avec le grand don, l'organisme pourra bonifier son offre pour répondre à la demande toujours croissante dans la région de Québec.

FONDATION KIDS EAT SMART (SAINT-JEAN, T.-N.-L.)

Kids Eat Smart NL sert chaque année 5,3 millions de repas aux élèves de la maternelle jusqu'à la 12e année qui arrivent à l'école le ventre vide. L'organisme transformera les 100 000 $ du grand don en presque autant de déjeuners pour que les enfants de la province aient tous accès à une alimentation saine.

Aux 100 000 $ reçus par la Fondation CancerCare Manitoba, la Bouchée généreuse et la Fondation Kids Eat Smart s'est ajouté un don supplémentaire de 5 000 $ remis par iA Groupe financier au nom de ses employés, eux aussi appelés à voter pour leurs projets coup de coeur dans chaque région. C'est l'organisme Autism in Mind Children's Charity qui a remporté cet honneur en Ontario.

LES AUTRES FINALISTES

Les huit autres organismes finalistes remportent, quant à eux, un don de 10 000 $ chacun, soit Environmental Youth Alliance de Vancouver (C.-B.), la fondation Mealshare Aid de Sherwood Park (Alb.), la fondation Lung Health de Toronto (Ont.), Autism in Mind Children's Charity de Markham (Ont.), la Maison le Prélude de Laval (QC), Passeport pour ma réussite de Verdun (QC), le Collège Frontière de Fredericton (N.-B.) et No Time for That de Halifax (N.-É.).

Rappelons que plus de 200 organismes qui veillent entre autres au bien-être et à la santé des enfants (0-18 ans) ont répondu à l'appel lancé par iA Groupe financier en septembre dernier. Un jury a analysé tous les projets reçus des quatre coins du pays, puis a sélectionné douze finalistes qui ont été soumis au vote du public. Les organismes participants ont été regroupés en quatre grandes zones géographiques (Ouest, Ontario, Québec et Nord/Canada Atlantique) afin d'assurer une répartition encore plus équitable des dons à travers le pays.

