11 apprentissages de la pandémie - L'impact de cette période de turbulence sur l'éducation au Québec





MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Réuni en assemblées sectorielles au printemps dernier, le personnel de direction des écoles membres de la Fédération des établissements d'enseignement privés a partagé ses réflexions quant aux principaux apprentissages de la pandémie en éducation. Ce feuillet présente les fruits de ces discussions qui se déclinent en 11 apprentissages. Pour le consulter, cliquez ICI.

« En éducation, il est clair qu'il y aura un « avant » et un « après » la pandémie, explique Nancy Brousseau, directrice générale de la Fédération. De façon générale, cette période difficile a forcé les acteurs de l'éducation à faire des pas de géant sur le plan technologique. Toutefois, aussi spectaculaires que soient ces progrès, ils sont loin d'être les seuls. La pandémie a eu des impacts majeurs sur différents aspects de l'éducation et la fin de cet épisode ne marquera pas le retour à la normale. L'accélération de changements déjà en cours et l'innovation générée par cette période difficile marquent plutôt le point de départ d'une transformation majeure qui, nous l'espérons, permettra à l'école québécoise de mieux s'adapter aux grands enjeux en éducation du 21e siècle. »

Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 140 écoles secondaires, 112 écoles préscolaires-primaires, 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire et 18 résidences scolaires. Ces écoles autonomes sont fréquentées par plus de 125 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, visitez les sites Écoles privées du Québec et feep.qc.ca.

SOURCE Fédération des établissements d'enseignement privés

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021 à 09:00 et diffusé par :