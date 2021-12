Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse l'Aga Khan





OTTAWA, ON, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse le prince Karim Aga Khan :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux musulmans chiites imamites ismaéliens au Canada et à travers le monde pour célébrer le 85e anniversaire de leur chef spirituel, Son Altesse l'Aga Khan.

« Depuis plus de six décennies, Son Altesse s'efforce de faire progresser l'égalité des sexes, de réduire la pauvreté et d'améliorer les soins de santé et les services d'éducation offerts aux personnes les plus vulnérables du monde. Face à la crise humanitaire mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19, Son Altesse a oeuvré pour apporter secours et soutien aux familles et aux communautés par l'intermédiaire de la Fondation Aga Khan.

« Guidé par des valeurs de compassion, de diversité et de générosité, l'Aga Khan est un chef de file humanitaire mondial qui a consacré sa vie à bâtir un monde plus inclusif, plus pacifique et plus prospère. En reconnaissance de ses contributions à la communauté internationale, notamment par l'entremise du Centre mondial du pluralisme, établi à Ottawa, et du Réseau Aga Khan de développement, le gouvernement du Canada a été fier de nommer Son Altesse citoyen canadien honoraire en 2009 et de l'investir à titre de Compagnon honoraire de l'Ordre du Canada en 2005.

« En ce jour, Sophie et moi remercions l'Aga Khan pour le leadership remarquable dont il fait preuve sur la scène mondiale. Nous lui souhaitons santé et bonheur pour de nombreuses années à venir.

« Salgirah Khushiali Moubarak! »

