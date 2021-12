Institut de technologie agroalimentaire du Québec - Le ministre Lamontagne félicite les finissants





QUÉBEC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, tient à féliciter les 153 nouveaux diplômés de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), campus de Saint-Hyacinthe. Il veut souligner leur travail et leur persévérance, particulièrement face aux défis supplémentaires apportés par la pandémie, dans l'achèvement avec succès de leur programme de formation technique. Une célébration en leur honneur a eu lieu le samedi 11 décembre, à laquelle participaient également les diplômés de 2020.

Leur diplôme en poche, les nouveaux technologues issus de l'ITAQ joueront un rôle majeur dans notre société. Ils sont prêts à relever les nombreux défis associés au rayonnement du secteur bioalimentaire québécois. Compétents, ils pourront mettre à profit des connaissances de pointe, à jour et adaptées à la réalité du terrain.

Citation

«?Je félicite tous les nouveaux diplômés de l'ITAQ. Le parcours scolaire a été particulièrement difficile pendant la crise sanitaire, et je salue leur réussite. Avoir son diplôme de technologue de l'ITAQ en main, c'est entrer sur le marché du travail avec l'assurance d'une formation de qualité et des connaissances à la fine pointe de la technologie. Ces jeunes gens vont pouvoir participer à l'essor du secteur bioalimentaire québécois ainsi que mettre la main à la pâte dans l'atteinte de nos objectifs d'accroissement de notre autonomie alimentaire. C'est tout le Québec qui bénéficiera de leurs connaissances et de leur compétence. Je leur lève mon chapeau et j'adresse un bravo supplémentaire aux récipiendaires des médailles de mérite et des bourses décernées par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Je leur souhaite, à tous et à toutes, une vie professionnelle épanouie et riche en expériences?!?»

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Fait saillant

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) décerne chaque année des médailles de mérite et des bourses aux diplômés qui ont obtenu les meilleurs résultats scolaires, soit un diplômé dans chacun des cinq programmes d'études collégiales offerts au campus de La Pocatière et un diplômé dans chacun des six programmes d'études collégiales offerts au campus de Saint-Hyacinthe .

Récipiendaires des médailles et des prix - Campus de Saint-Hyacinthe

Médailles du MAPAQ, décernées aux diplômés qui ont obtenu les meilleurs résultats scolaires dans chacun des programmes d'études collégiales offerts au campus :

M. Hugo Beauregard (Gestion et technologies d'entreprise agricole)?;

(Gestion et technologies d'entreprise agricole)?;

M me Léna Marchand (Technologie des productions animales)?;

(Technologie des productions animales)?;

M me Judith Lacharité (Technologie de la production horticole et de l'environnement)?;

(Technologie de la production horticole et de l'environnement)?;

M me Rosalie Choquette-Corbeil (Paysage et commercialisation en horticulture ornementale)?;

(Paysage et commercialisation en horticulture ornementale)?;

M. Etienne Tremblay (Technologie du génie agromécanique)?;

(Technologie du génie agromécanique)?;

M me Florence Martel (Technologie des procédés et de la qualité des aliments).





(Technologie des procédés et de la qualité des aliments). Médaille académique de la Gouverneure générale du Canada , décernée au diplômé qui a obtenu les meilleurs résultats scolaires au terme de ses études :

, décernée au diplômé qui a obtenu les meilleurs résultats scolaires au terme de ses études : M me Florence Martel (Technologie des procédés et de la qualité des aliments).





(Technologie des procédés et de la qualité des aliments). Prix de l'Association des technologues en agroalimentaire et de l'Association des anciennes et des anciens de l'ITA, offerts au diplômé de chaque programme de formation technique ayant manifesté les meilleures aptitudes à se démarquer dans sa future carrière de technologue agroalimentaire :

l'Association des technologues en agroalimentaire et de l'Association des anciennes et des anciens de l'ITA, offerts au diplômé de chaque programme de formation technique ayant manifesté les meilleures aptitudes à se démarquer dans sa future carrière de technologue agroalimentaire : M. Émile Mercier (Gestion et technologies d'entreprise agricole)?;

(Gestion et technologies d'entreprise agricole)?;

M me Rosalie Lafrenière (Technologie des productions animales)?;

(Technologie des productions animales)?;

M me Talia Laframboise (Technologie de la production horticole et de l'environnement)?;

(Technologie de la production horticole et de l'environnement)?;

M me Rosalie Choquette-Corbeil (Paysage et commercialisation en horticulture ornementale)?;

(Paysage et commercialisation en horticulture ornementale)?;

M. Alexis Cloutier (Technologie du génie agromécanique)?;

(Technologie du génie agromécanique)?;

Mme Florence Martel (Technologie des procédés et de la qualité des aliments).

À propos de l'ITAQ

L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est un établissement de formation collégiale public. Il offre des formations spécialisées en agriculture, en agroalimentaire, en agroenvironnement, en horticulture et dans le domaine équin. L'ITAQ est constitué de deux campus, l'un à La Pocatière et l'autre à Saint-Hyacinthe.

Le MAPAQ considère qu'un secteur bioalimentaire prospère et durable repose sur la disponibilité ainsi que sur les compétences et la qualification de sa main-d'oeuvre et de sa relève entrepreneuriale. Il s'est donc engagé à appuyer le développement de l'ITAQ en matière d'enseignement et de formation continue.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information : www.ita.qc.ca.

