Les recherches en ligne des Québécois démontrent qu'ils convoitent toujours l'achat d'une voiture luxueuse - la Porsche 911 en tête de liste selon les recherches provinciales

MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Malgré les changements au niveau des prix et de la disponibilité de l'inventaire dans l'industrie automobile, les voitures de luxe continuent de retenir l'attention des Québécois, selon les plus récentes données tirées de la liste annuelle des véhicules les plus recherchés d'AutoHebdo. Pour la toute première fois, une voiture de luxe - la Porsche 911 - se trouve en première position du palmarès de 2021. En septième position en 2020, la Porsche 911 détrône la Honda Civic qui était en tête de liste depuis les quatre dernières années. Le nombre de marques de voitures de luxe reste stable d'une année à l'autre, et les trois mêmes marques et modèles sont toujours sur la liste des véhicules recherchés en 2021. La Porsche 911 prend la première place, la BMW de Série 3 se retrouve en 5e position (3e position en 2020) et la Mercedes-Benz de Classe C est en 7e position (4e position en 2020). Cette année, les petites voitures représentent 60 % des véhicules inscrits sur la liste, l'arrivée de la Mazda3 augmentant la représentation de cette catégorie.

Avec plus de 125 000 annonces de véhicules neufs et d'occasion et jusqu'à 5 millions de visiteurs par mois, AutoHebdo est le marché en ligne le plus populaire et le plus fiable au Québec. Chaque année, AutoHebdo évalue les données des consommateurs qui visitent son site et présente des rapports qui révèlent de façon précise les intentions des acheteurs de véhicules du Québec.

Les véhicules les plus recherchés au Québec et au Canada en 2021 :

Au Québec Au Canada





1. Porsche 911

1. Ford F-150

2. Honda Civic

2. Ford Mustang

3. Toyota RAV4

3. BMW Série 3

4. Ford F-150

4. Porsche 911

5. BMW Série 3

5. Mercedes-Benz Classe C

6. Ford Mustang

6. Honda Civic

7. Mercedes-Benz Classe C

7. Toyota RAV4

8. Honda CR-V

8. Mercedes Benz Classe E

9. Jeep Grand Cherokee

9. Chevrolet Corvette

10. Mazda3

10. BMW M

« Il est intéressant de voir la Porsche 911 au top de la liste cette année et de voir la croissance de l'intérêt pour les voitures luxueuses chez les Québécois. Six voitures se classent dans le Top 10 de 2021 d'AutoHebdo, comparativement à cinq en 2020, ce qui laisse croire que les Québécois continuent d'avoir une préférence pour les véhicules pratiques, fonctionnels et luxueux », explique Charles Chamberland, porte-parole d'AutoHebdo. Selon plusieurs recherches effectuées par AutoHebdo cette année, les Québécois hésitent encore à utiliser les transports en commun et préfèrent pour le moment les modes de transport individuels. Les modèles de type berline sont donc un choix très attirant pour ceux qui utilisaient les transports en commun auparavant. « Quant à la Honda Civic, elle reste très proche de la première position et retient toujours l'attention des Québécois, car elle répond à un besoin d'accessibilité et convient à une plus grande majorité », ajoute Charles Chamberland.

Parmi les autres faits saillants de 2021, le Ford F-150, le camion favori des Canadiens pour une sixième année consécutive, se retrouve en 4e position dans le palmarès québécois, une descente de deux rangs comparativement à l'année dernière. Cette année, il est devancé par la Honda Civic et le Toyota RAV4. « Trois modèles de VUS - le Toyota Rav4 en 3e position, le Honda CR-V en 8e position et le Jeep Grand Cherokee en 9e position - sont de retour sur la liste cette année et continuent d'attirer les acheteurs », mentionne Chamberland. Effectivement, les véhicules utilitaires sport représentent toujours 30 % des véhicules de la liste et dans l'ensemble, leur position est restée assez stable, ce qui porte à croire que les Québécois recherchent encore des véhicules avec plus d'espace intérieur, des moteurs pouvant être tant en mode économique que performance et des tractions intégrales offrant plus de sécurité de conduite dans toutes les conditions routières.

Les régions du Québec recherchent plus de camions et de VUS

Les données du marché démontrent que le camion F-150 s'est classé en première position dans une grande majorité des régions du Québec, sauf pour les grandes villes comme Montréal, Québec et Sherbrooke. « Il n'est pas étonnant que le F-150 reste le véhicule le plus recherché dans les villes de Gaspé, Gatineau, Rivière-du-Loup, Saint-Jérôme et Trois-Rivières. Comme nos études l'ont démontré cette année, il y a un intérêt grandissant pour les plus gros véhicules, et c'est un phénomène que nous observons particulièrement dans les régions du Québec. Le Ford F-150 est convoité en raison de ses atouts pratiques et sécuritaires pour le climat hivernal ardu », mentionne Chamberland. La région de Gaspé compte 60 % des camions du palmarès de cette année.

Aperçu des tendances

En plus d'étudier les données de recherche, AutoHebdo a réalisé plusieurs autres études auprès des consommateurs tout au long de l'année 2021 afin de mieux suivre l'évolution de l'impact de la COVID-19 sur les acheteurs de voitures. Voici les faits saillants :

La pénurie mondiale de puces électroniques a perturbé la chaîne d'approvisionnement, modifié le comportement des consommateurs et affecté les modèles de prix : La pénurie mondiale de puces électroniques a affecté le secteur automobile de façon importante en 2021. AutoHebdo a découvert que 4 acheteurs de voitures sur 5 sont conscients de la pénurie de puces électroniques et qu'en conséquence, ils sont prêts à faire des compromis importants. Ainsi, ces acheteurs sont décidés à faire un effort supplémentaire - 42 pour cent sont prêts à voyager plus loin et 30 pour cent sont disposés à parcourir plus de 400 km pour trouver le bon véhicule. Ce comportement est soutenu par des analyses effectuées sur le site montrant que les utilisateurs élargissent en effet leur rayon de recherche. La pénurie de véhicules neufs a eu un impact ultérieur sur le marché des véhicules d'occasion. Près du tiers des acheteurs interrogés (27 %) ont indiqué qu'ils sont prêts à passer d'un véhicule neuf à un véhicule d'occasion, une tendance qui s'est poursuivie tout au long de l'année. Associée à une demande constante de véhicules, la pénurie a entraîné une augmentation du prix moyen des véhicules neufs et d'occasion en 2021. Au Québec, le prix moyen des véhicules neufs a atteint un sommet de 43 449 $ et celui des voitures d'occasion s'est hissé à un sommet record de 26 521 $ en octobre 2021. Comme les niveaux de production s'améliorent lentement et que la situation globale se stabilise, les prix devraient commencer à être plus équilibrés. Les Québécois utilisent davantage le site AutoHebdo pour se renseigner à propos des écarts d'inventaire, comparant les prix et passant en revue les conseils offerts pour faire un achat éclairé. D'une année à l'autre, le trafic du marché en ligne AutoHebdo a enregistré une augmentation de 20 pour cent en 2020 et un autre augmentation de 12 pour cent pour 2021.

Les Canadiens hésitent toujours à utiliser les transports en commun et priorisent les modes de transport individuels : Des recherches initiales réalisées en 2020 après que l'Organisation mondiale de la Santé eut déclaré une pandémie à l'échelle planétaire, ont révélé que la COVID-19 avait eu un impact direct sur la baisse du sentiment des consommateurs envers les transports en commun et le covoiturage. Les nouvelles recherches réalisée en octobre 2021 révèlent que même si plus de la moitié des acheteurs de voitures estiment que la situation concernant la pandémie s'améliore (55 %), bon nombre déclarent qu'ils utilisent encore moins souvent qu'avant la pandémie les transports en commun (45 %), les taxis (44 %), les services de covoiturage (42 %) et le covoiturage (39 %). En revanche, les Canadiens ont choisi de marcher (40 %) et de conduire eux-mêmes (36 %) plus souvent qu'auparavant. Malgré la demande refoulée due aux fermetures précoces des commerces, l'envie d'acheter un véhicule est demeurée élevée, près d'un Canadien sur cinq ayant déclaré qu'il envisage d'acheter un véhicule au cours des six prochains mois.

La pandémie a permis à certains Canadiens d'économiser davantage, le tiers cherchant à augmenter le budget pour l'achat d'un véhicule : La pandémie a naturellement suscité une plus grande inquiétude concernant les finances et l'économie. Selon un récent sondage d'AutoHebdo, près de la moitié des acheteurs de voitures (48 %) ont déclaré que la pandémie leur a permis d'économiser considérablement plus qu'auparavant. La Banque du Canada estime que les comptes d'épargne des Canadiens contiennent 100 milliards de dollars supplémentaires. Parmi ceux qui ont pu économiser davantage, 63 pour cent prévoient utiliser l'argent épargné pour acheter un véhicule, et le tiers de ces acheteurs déclarent avoir l'intention d'acheter un véhicule plus dispendieux que celui qu'ils avaient initialement choisi. Encore aujourd'hui, le prix continue d'être une priorité pour les consommateurs, le tiers des Canadiens sondés (34 %) ont classé le prix comme le facteur le plus important lorsqu'il s'agit d'acheter un véhicule, avant d'autres comme l'économie de carburant, la sécurité et la marque.

Les propriétaires actuels de voitures s'intéressent de plus en plus aux VUS, aux multisegments et aux plus gros camions au détriment des berlines traditionnelles : Au cours des dernières années, un changement important dans les préférences en matière de véhicules est devenu évident - de plus en plus de Canadiens adoptent la mentalité « plus c'est gros, mieux c'est ». Un sondage réalisé par AutoHebdo a révélé que 30 pour cent des acheteurs de voitures ont l'intention de passer à un véhicule plus gros lors de leur prochain achat. Parmi ceux qui prévoient se procurer un plus gros véhicule, près de la moitié (48 %) ont l'intention de passer à un VUS, tandis que plus du tiers (32 %) déclarent qu'ils choisiront un camion. Parmi les principales raisons pour ces choix, les personnes interrogées ont cité plus d'espace de chargement ainsi que des sièges plus confortables et plus nombreux. Les recherches en ligne pour les VUS ont augmenté de deux pour cent en 2021, en ligne avec une hausse de part de segment sur le marché en ligne de trois pour cent. Cette tendance s'est manifestée chez les constructeurs de véhicules automobiles qui lancent de plus en plus de gros VUS, incluant les VUS de luxe, et qui produisent moins de plus petits VUS. Le segment des berlines compactes et des berlines à hayon est en baisse constante alors que les constructeurs automobiles remplacent leurs modèles d'entrée de gamme par des VUS sous-compacts.

Les véhicules électriques toujours aussi populaires : 2021 a été une grande année pour les véhicules électriques (VE) et la popularité de l'électrification continue de croître. Selon un sondage réalisé auprès des utilisateurs du marché AutoHebdo, l'intérêt parmi les automobilistes qui ne possèdent pas actuellement de véhicule électrique est élevé, puisque 64 pour cent ont indiqué qu'un véhicule électrique pourrait être leur prochain véhicule. Les principales raisons évoquées par les Canadiens qui envisagent l'achat d'une voiture électrique sont l'efficacité / les économies de carburant, le respect de l'environnement et le peu d'entretien mécanique. En plus de présenter un inventaire plus élevé de véhicules électriques, 2022 sera la première année où des camions entièrement électriques seront disponibles à l'achat, comme le GMC Hummer, le Ford F-150 Lightning et le Rivian R1T. Actuellement, moins d'un acheteur de voiture interrogé sur dix (8 %) possède un véhicule électrique, mais ce pourcentage devrait augmenter dans les années à venir puisque les recherches des consommateurs pour les véhicules électriques et hybrides ont plus que doublé et l'inventaire de ces véhicules a augmenté de 18 pour cent comparativement à l'année précédente.

« Les conditions instables du marché ont marqué l'année 2021, mais ces événements ont aussi démontré à quel point les consommateurs et l'industrie s'adaptent », mentionne Benoît Béland, directeur de marque chez AutoHebdo. « Les Québécois ont trouvé le moyen de tirer le positif de la situation en utilisant les outils qui leurs sont accessibles sur notre plateforme et en parcourant des distances supplémentaires pour chercher la voiture de leur choix. La stabilité observée au niveau des recherches des Québécois cette année, avec une activité abondante de la part des acheteurs, nous indique que le marché est sur le point de rebondir en 2022. Au fur et à mesure que la production de puces électroniques augmentera, le retour à la normale reviendra progressivement ».

Méthodologie : L'analyse a été effectuée entre le 1er janvier et le 30 novembre 2021 à partir de la plateforme en ligne AutoHebdo à l'aide des données de recherche provinciales et nationales. L'analyse comparative d'une année à l'autre est basée sur les données obtenues entre le 1er janvier 2020 et le 30 novembre 2021. En partenariat avec des tierces parties indépendantes, AutoHebdo effectue des sondages auprès d'anciens acheteurs et d'acheteurs potentiels de voitures pour comprendre les habitudes d'achat de véhicules des Canadiens et des Québécois. AutoHebdo a également sondé ses utilisateurs tout au long de l'année 2021 afin de surveiller les comportements en matière d'achat de voitures.

