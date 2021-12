Biens d'intérêt patrimonial en Chaudière-Appalaches - Le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse sera protégé





QUÉBEC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, annoncent la signature d'un avis d'intention de classement pour l'ensemble paroissial et le presbytère de Saint-Michel à Saint-Michel-de-Bellechasse. Par ce geste, elles souhaitent que ce bâtiment et cet ensemble soient protégés pour préserver leur valeur patrimoniale d'exception. Ils seront donc classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Le presbytère de Saint-Michel présente un intérêt pour sa valeur historique et architecturale. Il constitue le troisième plus ancien presbytère au Québec. Il s'agit d'un bâtiment de très grande qualité érigé en 1740, agrandi en 1790 et modifié en 1853 et en 1854. Il conserve des composantes de chacune de ces phases et n'a pas subi de modifications importantes depuis la décennie de 1920. Ainsi, le presbytère de Saint-Michel possède un degré d'authenticité qui le distingue à l'échelle du Québec.

L'ensemble paroissial de Saint-Michel présente un intérêt pour sa valeur historique, architecturale, paysagère et urbanistique. Il témoigne de l'histoire de la paroisse de Saint-Michel, qui est érigée canoniquement en 1678 et qui compte parmi les 10 premières paroisses créées sur le territoire québécois. Cet ensemble comprend l'église, la grange à dîme, le cimetière et le presbytère. Les bâtiments et aménagements qu'il regroupe, bien qu'ils aient été modifiés ou reconstruits, occupent le même emplacement depuis 1712, ce qui en fait l'un des plus anciens noyaux paroissiaux du Québec. Il se distingue notamment par la ceinture formée par les rues qui le séparent du reste du village. Le développement villageois de Saint-Michel s'est par ailleurs réalisé de part et d'autre de l'ensemble paroissial pendant le XIXe siècle.

La ministre a également signé un avis d'intention de classement pour l'orgue de l'église de Saint-Michel, qui a été fabriqué en 1897 par le facteur Napoléon Déry, et pour le bâton de bedeau, qui a été conçu par l'orfèvre Laurent Amiot vers 1820.

«?Au Québec, nous sommes privilégiés d'avoir de nombreux biens patrimoniaux d'exception, comme le presbytère et l'ensemble paroissial de Saint-Michel, qui ont contribué à forger notre identité culturelle. Notre gouvernement fait plus et fait mieux pour valoriser notre patrimoine bâti, mais la protection du patrimoine, c'est l'affaire de tous. La signature de l'avis d'intention de classement est un geste concret en ce sens et je souhaite que les municipalités et les partenaires privés mettent l'épaule à la roue en trouvant des projets pour occuper nos bâtiments patrimoniaux.?»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«?Le patrimoine de chez nous nous rend fiers. Le presbytère est un témoin matériel de l'une des plus anciennes paroisses de la rive sud du Québec, voire d'Amérique, dont les origines remontent à 1678. Notre gouvernement est à l'écoute du milieu et c'est pourquoi la ministre pose ce geste fort de protection envers le presbytère. Maintenant, les gens doivent se mobiliser pour son avenir et le garder bien vivant!?»

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Ce jour doit être marqué d'une pierre blanche. C'est une partie de l'histoire du Québec, l'histoire d'un héritage, que nous consolidons aujourd'hui. Un héritage qui nous a été confié, qui nous survivra et qui est en ce sens une sorte de balise, présente et future. Une société ne peut avancer sans savoir d'où elle vient. Elle ne peut poursuivre son essor sans comprendre ce qui l'a jusqu'ici constituée. Il est important de réaliser que cette nouvelle assurera la préservation d'un joyau national, d'un petit bout de la grande mémoire collective. Cette nouvelle nous permet de rassurer la population quant aux réalités financières d'une petite municipalité comme Saint-Michel-de-Bellechasse. L'intention annoncée permettra de planifier de façon judicieuse, clairvoyante et responsable la préservation du presbytère et de son environnement, ce patrimoine matériel et visuel d'exception. Nous pourrons enfin nous donner la chance d'envisager un avenir prometteur pour ce bien des habitantes et habitants de Saint-Michel, ce bien collectif, ce bien national. Nous sommes très heureux et remercions la ministre de cette intention. »

Stéphane Garneau, maire de Saint-Michel-de-Bellechasse

Lorsqu'un immeuble et un site sont sous avis d'intention de classement, ceux-ci doivent être traités comme s'ils étaient classés.

Le propriétaire d'un immeuble patrimonial classé ou d'un immeuble situé dans un site patrimonial classé doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de sa valeur patrimoniale.

Pour tout immeuble classé, une autorisation de la ministre est nécessaire avant d'altérer, de restaurer, de réparer, de modifier de quelque façon ou de démolir en tout ou en partie cet immeuble, de le déplacer ou de l'utiliser comme adossement à une construction.

Pour tout immeuble situé dans un site patrimonial classé, une autorisation de la ministre est nécessaire avant de diviser, de subdiviser ou de morceler un immeuble, d'en modifier l'aménagement ou l'implantation, de faire quelque construction, réparation ou modification relative à l'apparence extérieure, de démolir en tout ou en partie un immeuble, d'ériger une nouvelle construction, de faire un nouvel affichage, de modifier, de remplacer ou de démolir une enseigne ou un panneau-réclame.

