Davie nomine un vice-président aux affaires publiques





LÉVIS, QC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Chantier Davie a annoncé aujourd'hui la nomination de Denis Boucher au poste de vice-président, affaires publiques et relations stratégiques, avec un accent particulier sur le Québec.

M. Boucher se joindra à l'équipe de direction de Davie et dirigera les affaires gouvernementales et publiques en mettant l'accent sur le développement de relations et de partenariats clés pour soutenir les priorités stratégiques et la vision à long terme de Davie. Il sera également le principal porte-parole de la Davie auprès des médias.

M. Boucher est originaire de la ville de Québec. Il a étudié le journalisme à l'Université Laval et a ensuite complété un baccalauréat en droit à l'Université de Montréal avant d'être admis au Barreau du Québec. Il a débuté sa carrière à la Société Radio-Canada (SRC) à Toronto. Il a ensuite travaillé à Ottawa en tant qu'attaché de presse de ministres fédéraux importants. Plus tard, il a rejoint Merck, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, en tant que chef du service des relations publiques, avant d'être engagé comme associé au sein du plus grand cabinet de relations publiques au Canada.

James Davies, président et chef de la direction de Davie, a déclaré : "Nous sommes ravis que Denis ait rejoint Davie. Il est un vétéran très respecté du monde des affaires, du gouvernement et des médias. Son expérience et ses capacités seront cruciales pour exposer l'histoire de Davie à nos parties prenantes alors que nous entrons, sans doute, dans la période la plus importante de notre histoire."

Denis Boucher a déclaré : "Je suis très fier et enthousiaste de me joindre à Davie à un moment aussi important pour l'entreprise. Davie est le plus important constructeur naval au Canada et représente un actif stratégique pour le pays. La société emploie aujourd'hui près de 1 000 personnes et interagit avec plus de 1 500 fournisseurs d'un océan à l'autre. Alors que Davie s'apprête à entamerd nouveaux projets importants, la société continuera d'avoir un impact tangible et durable sur l'économie locale, et dans tout le Canada."

À PROPOS DE CHANTIER DAVIE CANADA INC.

Situé à Lévis, Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d'oeuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca

