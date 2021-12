Les Vêtements de Sport Gildan annonce l'acquisition de Frontier Yarns





(tous les montants sont en dollars américains, à moins d'indication contraire)

MONTRÉAL, 13 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) annonce aujourd'hui l'acquisition de la totalité des titres de capitaux propres de Phoenix Sanford, LLC, la Société mère de Frontier Yarns (« Frontier »), par l'entremise d'une de ses filiales en propriété exclusive, pour une contrepartie totale en trésorerie de 168 millions de dollars.

Frontier est un important fabricant de fils faits de coton à 100%, de polyester et de mélange de coton à partir de technologie de filature à bouts ouverts et extrémités libres (Vortex ou MVS). Les installations de fabrication de Frontier acquises par Gildan incluent quatre usines situées en Caroline du Nord, employant environ 800 employés. Au cours de 2021, environ 40 % de la production de Frontier était destinée à la vente de fils à Gildan pour sa fabrication de textiles en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

L'acquisition de Frontier permettra à Gildan de soutenir le développement mondial de sa chaîne d'approvisionnement verticalement-intégrée en accroissant sa capacité de fabrication de fils à l'interne. L'acquisition permettra également de maintenir la disponibilité de fils pour soutenir les plans d'expansion de la capacité de Gildan en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

« En tant que fournisseur de confiance à long-terme de Gildan, qui possède une force de travail dédiée et expérimentée, nous sommes enchantés de souhaiter la bienvenue à Frontier au sein de la famille Gildan » a affirmé Glenn J. Chamandy, Président et chef de la direction de Gildan. « En lien avec notre modèle d'affaires qui consiste à investir dans des installations mondiales de fabrication, l'acquisition des activités de Frontier élargit et complémente notre capacité actuelle de filature tout en nous offrant une capacité supplémentaire afin de soutenir la croissance à long-terme. »

« L'acquisition est un témoignage de la confiance de Gildan envers nos employés, leur expertise et nos activités de fabrication, et nous percevons ce partenariat comme étant une union naturelle et forte » a affirmé Robin Perkins, Chef de la direction de Frontier Yarns. « Après avoir développé une relation à long-terme avec Gildan au fil des années, nous sommes enthousiastes face à cette opportunité de collaboration et de croissance pour nos employés. »

