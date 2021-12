Le président du conseil d'administration de la STM annonce un appel de candidatures pour les deux membres représentant la clientèle





MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - M. Éric Alan Caldwell, le nouveau président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM), accompagné de Laurence Parent, la nouvelle vice-présidente du conseil, lancent un appel de candidatures pour combler les deux postes de membres représentant respectivement la clientèle du transport collectif (réseau bus et métro) et celle du service de transport adapté.

«?Cet appel de candidatures que j'initie pour les deux postes représentant la clientèle découle de valeurs qui me tiennent à coeur, soit l'ouverture, la transparence et le souci de se rapprocher de la clientèle. En effet, cette initiative reflète l'importance que j'accorde à la gouvernance de ce nouveau conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider. Il s'agit également d'une belle opportunité pour démocratiser le rôle et les principales fonctions du conseil d'administration de la STM auprès de notre clientèle », a déclaré Éric Alan Caldwell, conseiller et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, district Hochelaga de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et président du conseil d'administration de la STM.

«?En répondant à cette invitation unique, nous offrons la possibilité à la clientèle de se joindre au conseil d'administration pour contribuer à la mission sociale de la STM, en la faisant profiter de leur expertise et de leur expérience en transport collectif. Considérant la diversité comme une véritable richesse, ainsi que l'importance de la représentativité au sein des instances décisionnelles, la STM invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et ethniques et les personnes en situation de handicap à soumettre leur candidature. Nous vous invitons à vous identifier lors de la postulation.?», a expliqué Laurence Parent, conseillère d'arrondissement dans Le Plateau-Mont-Royal et vice-présidente du conseil d'administration de la STM.

Du 13 au 27 décembre inclusivement, les Montréalais et les Montréalaises sont invités à participer à cet appel de candidatures (https://www.stm.info/fr/a-propos/gouvernance-d-entreprise/le-conseil-dadministration-recrute) par l'entremise du site web de la STM, où se trouvent le formulaire de candidature et l'ensemble des informations incluant les modalités ainsi que le profil de compétences recherchées pour occuper les deux postes vacants au conseil d'administration.

Le dépôt et le processus d'analyse des candidatures suggérant un plus fort potentiel seront coordonnés par le Secrétariat corporatif de la Société de transport de Montréal. La Ville de Montréal, agissant par son conseil d'agglomération conserve le pouvoir décisionnel final. La décision sera prise en janvier 2022.

Pour assurer un bon rayonnement de cet appel de candidatures et rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, la STM utilise ses principales plateformes de médias sociaux, ses Infolettres ainsi que son site web.

