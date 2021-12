Le dollar américain perd la faveur des investisseurs particuliers, lui préférant une approche de politique monétaire plus stricte





PARIS and FRANCFORT, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Spectrum Markets, la plateforme de négociation paneuropéenne pour les produits de bourse, a publié ses données SERIX sur le sentiment des investisseurs particuliers européens pour le mois de novembre (voir ci-dessous à des paires de devises sur Spectrum en novembre ont indiqué une perspective positive pour les dollars canadien et australien, ainsi que pour la livre sterling, par rapport au dollar américain.

La Banque du Canada a indiqué fin octobre que les taux d'intérêt pourraient être relevés au cours du second semestre 2022, tandis que la Banque Centrale d'Australie a envoyé son signal le plus fort à ce jour, indiquant que les mesures d'urgence qu'elle a introduites pour soutenir l'économie pendant la pandémie de Covid seront désormais réduites, ouvrant la voie à une hausse des taux d'intérêt plus tôt que prévu.

La banque centrale australienne a laissé l'objectif officiel de taux au niveau la plus bas annuel de 0,1 % fixé lors de la réunion du board de novembre de l'année dernière, bien que l'attention des analystes se soit concentrée sur le changement de ton de son commentaire, qui suggérait un resserrement de la politique monétaire.

Pendant une grande partie du mois dernier, la Réserve Fédérale s'est distinguée par rapport à de nombreuses banques centrales en maintenant une politique monétaire plus souple que plusieurs de ses pairs, ce qui a conduit les investisseurs à privilégier d'autres devises face au dollar américain à court terme.

Le graphique SERIX sur les paires de devises liées au dollar américain pour le mois de novembre reflète clairement ce mouvement, qui montre que le sentiment envers le dollar américain est à la traîne par rapport aux dollars australien et canadien et à la livre sterling.

"Après une longue période de taux d'intérêt bas, il semble que la plupart des banques centrales cherchent à passer à la vitesse supérieure afin de contrôler les craintes croissantes d'inflation. Les investisseurs particuliers ont cherché à bénéficier de l'avantage du " First Mover " tout au long du mois de novembre et semblent l'avoir trouvé dans les devises du Canada et de l'Australie, même si beaucoup auront été déçus par le manque d'action du Royaume-Uni ", explique Michael Hall, responsable de la distribution chez Spectrum Markets.

