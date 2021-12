Invitation aux médias - Annonce d'un investissement du gouvernement du Québec à Lac-Édouard





LAC-ÉDOUARD, QC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister à une annonce du gouvernement du Québec à Lac-Édouard, qui aura lieu le mardi 14 décembre 2021. Celle-ci se déroulera en présence de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, et du maire de Lac-Édouard, M. Larry Bernier.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse hugo.Lemay@assnat.qc.ca avant le 14 décembre à 9 h 30.

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de matériel de sonorisation dans la salle. De plus, pour éviter tout risque de contamination, il ne sera pas possible de passer les microphones des journalistes d'un dignitaire à l'autre pendant les allocutions et pendant la période de questions. Au besoin, les dignitaires seront disponibles pour des entrevues individuelles à la suite de la conférence de presse.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mardi 14 décembre 2021



Heure : 10 h 30



Lieu : Lac-Édouard L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

Preuve de vaccination contre la COVID-19 : le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes souhaitant participer à cet événement. La preuve de vaccination peut être présentée en format papier, en format PDF sur un appareil mobile ou à partir de l'application VaxiCode. Il est à noter que pour tous les formats de preuve de vaccination, une pièce d'identité avec photo sera demandée.

Avis COVID-19 : les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque d'intervention demeure obligatoire lors des événements médiatiques gouvernementaux.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021