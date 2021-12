Visa élargit ses solutions de transferts monétaires mondiaux au Canada avec la CIBC et Simplii Financial





La Banque CIBC et Simplii Financial tirent parti de Visa Direct pour offrir des solutions transfrontalières supplémentaires à leurs clients particuliers et professionnels

TORONTO, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Visa Canada annonce aujourd'hui une nouvelle offre, en collaboration avec la CIBC et Simplii Financial, pour aider leurs clients particuliers et commerciaux à transférer de l'argent plus facilement. La Banque CIBC et Simplii Financial utiliseront le système Visa Direct pour assurer des paiements transfrontaliers de personne à personne (P2P) et d'entreprise à particulier (B2C) dans le cadre de leur service mondial de transfert de fonds. Les clients de la Banque CIBC et de Simplii Financial peuvent maintenant envoyer de l'argent à un total combiné de plus de 5 milliards de cartes et de comptes bancaires en temps réel, grâce à Visa Direct.

Visa Direct permet aux clients et partenaires de Visa d'utiliser un point de connexion unique pour envoyer des paiements sur des comptes bancaires au moyen de cartes Visa Débit éligibles, ainsi que de cartes Visa éligibles pour les paiements transfrontaliers.

Le Canada figure parmi les principales nations « émettrices » du monde - celles qui envoient le plus d'argent à des destinataires dans des pays étrangers - avec plus de 6,5 milliards de dollars US en envois de fonds personnels dans le monde en 20201. Selon un récent sondage de Visa Canada, la majorité des Canadiens (58 %) ont répondu que les services de transfert d'argent international doivent être plus rapides et plus efficaces, et plus des deux tiers (63 %) se sentent plus en sécurité lorsqu'ils envoient de l'argent par voie numérique que par les moyens traditionnels de transfert d'argent en personne ou par chèque. Pendant la pandémie, la majorité des Canadiens (58 %) ont déclaré que la possibilité d'envoyer facilement de l'argent à l'étranger était plus importante que jamais2.

« L'accélération du commerce numérique engendre un besoin croissant de modernisation des transferts monétaires au niveau mondial, afin d'aider les entreprises et les particuliers à simplifier leurs méthodes d'envoi et de réception d'argent par-delà les frontières », affirme Jim Filice, vice-président et responsable des nouveaux paiements pour Visa Canada. « Nous sommes ravis de nous associer à CIBC et à Simplii Financial pour donner à leurs clients particuliers et aux PME la possibilité d'envoyer de l'argent à plus de 5 milliards de cartes et de comptes bancaires combinés au moyen d'une expérience rapide, sécurisée et axée sur le numérique. »

La CIBC et Simplii Financial sont les premiers émetteurs canadiens à utiliser Visa Direct. Les API flexibles simplifient la gestion et l'envoi d'argent à travers de multiples réseaux et intermédiaires dans le monde entier. La solution offre également une simplicité opérationnelle pour déplacer de l'argent à l'échelle mondiale grâce à une connexion unique à Visa, ce qui permet aux institutions financières, aux fintechs, aux fournisseurs de services de remise de fonds et aux banques commerciales de tirer parti de nouveaux canaux de paiement pour favoriser la croissance et la création de valeur.

« À la Banque CIBC, nous voulons faire en sorte qu'il soit plus facile, plus rapide et plus abordable pour nos clients d'envoyer de l'argent à l'étranger lorsqu'ils en ont besoin. L'option de paiement Virement de fonds mondial CIBC par Visa Direct offre à nos clients une plus grande souplesse pour envoyer des fonds à leurs amis ou à leur famille dans le monde entier », affirme Diane Ferri, vice-présidente principale, Produits de cartes, à la Banque CIBC. « Chez Simplii Financial, nous cherchons constamment de nouvelles façons de servir nos clients et de leur offrir des solutions utiles. Avec l'option de paiement Visa Direct pour les transferts d'argent internationaux Simplii, nos clients auront plus de choix et de convivialité pour envoyer de l'argent à l'étranger », affirme Vineet Malhotra, dirigeant chez Simplii Financial.

Grâce au service Virement de fonds mondial, les clients de la Banque CIBC et de la Financière Simplii peuvent envoyer de l'argent sans frais de transfert3 dans plus de 120 pays, en utilisant les Services bancaires CIBC en direct ou les Services bancaires mobiles.

Le service Virement de fonds mondial, lancé en 2015, est un service de transfert d'argent transfrontalier de pointe sur le marché canadien. Il offre aux clients de la Banque CIBC et de Simplii Financial un moyen plus facile, plus rapide et plus abordable d'envoyer de l'argent à l'étranger grâce à de multiples méthodes novatrices de paiement et de réception, y compris l'option de financer les transferts avec des cartes de crédit CIBC ou Simplii Financial admissibles pour obtenir des récompenses. Voici quelques-unes des caractéristiques du service Virement de fonds mondial :

Sans frais de transfert et avec un service dans plus de 120 pays

Taux de change compétitifs

Commodité en direct, avec la possibilité d'envoyer un virement par l'intermédiaire de l'application Mobile Banking MD CIBC et Financière Simplii ou des Services bancaires en direct MD

CIBC et Financière Simplii ou des Services bancaires en direct Transferts rapides en temps réel avec Visa Direct et réception de la plupart des transferts de banque à banque dans un délai d'un jour ouvrable

Les meilleures offres de remises en espèces et de réductions tarifaires du marché

À l'échelle mondiale, Visa Direct prend en charge les cas d'utilisation nationaux et transfrontaliers en temps réel de personne à personne (P2P), d'entreprise à petite entreprise (B2SB) et d'entreprise à consommateur (B2C), tels que les remboursements d'assurance, les paiements aux vendeurs sur les places de marché et l'accès plus rapide des travailleurs à leurs revenus.

Visa Direct donne accès à 5 milliards de cartes et de comptes répartis dans 200 pays, dans 160 devises, et se connecte actuellement à 16 réseaux de cartes, 65 systèmes nationaux de chambres de compensation automatisées (CCA), sept réseaux de paiement en temps réel (PTR) et cinq passerelles de paiement. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page sur les paiements directs Visa Direct .

À propos de Visa

Visa inc. (NYSE: V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'accent que nous mettons sans relâche sur l'innovation permet une croissance rapide du commerce numérique, sur n'importe quel appareil, pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour obtenir plus de renseignements, consultez visa.ca/fr_CA, visa.com/blog et @VisaCA.

À propos de CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/ca/media-centre.

_________________________

1 World Bank Data (2020) https://data.worldbank.org/indicator/BM.TRF.PWKR.CD.DT 2 Visa Canada Survey by Pollara Strategic Insights (national, 1510 adults) August 26th-27th, 2021 3 Les taux de change de la Banque CIBC s'appliquent. Un virement de fonds mondial et une opération de change sont comptabilisés dans votre limite d'opérations permise. Des frais d'opération de compte bancaire peuvent s'appliquer. La banque du destinataire peut lui facturer des frais de transfert. Vous devez avoir un compte-chèques, un compte d'épargne, une marge de crédit personnelle ou une carte de crédit admissible CIBC pour envoyer un Virement de fonds mondial CIBC. La plupart des virements sont effectués le jour ouvrable suivant. Toutefois, il arrive qu'un virement nécessite de deux à trois jours ouvrables pour être complété.

SOURCE Visa Canada

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021 à 07:00 et diffusé par :