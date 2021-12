La Banque CIBC étend les capacités de son service Virement de fonds mondial à Visa Direct





Les clients de la Banque CIBC peuvent maintenant envoyer des fonds en temps réel directement à des cartes de débit et de crédit Visa admissibles

TORONTO, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque CIBC a annoncé qu'elle étendait les capacités de son service Virement de fonds mondial à Visa Direct pour les clients de Services bancaires personnels et PME CIBC, ce qui leur permettra d'envoyer de l'argent en temps réel1 directement à des cartes de débit et de crédit Visa admissibles.

Grâce aux capacités de Virement de fonds mondial CIBC (VFM) qui prennent désormais en charge Visa Direct, les clients de la Banque CIBC peuvent envoyer des fonds en quelques minutes à une carte de débit activée en temps réel, et en un maximum de 48 heures à une carte de crédit admissible, et ce, dans plus de 80 pays et sans frais de virement. Tout ce dont les clients ont besoin pour effectuer un virement est le numéro de carte de débit ou de crédit Visa du destinataire, ainsi que son nom et son adresse.

« À la Banque CIBC, nous voulons qu'il soit plus facile, plus rapide et plus abordable pour les clients d'envoyer de l'argent à l'étranger lorsqu'ils ont besoin de le faire, a déclaré Diane Ferri, première vice-présidente, Produits de cartes à la Banque CIBC. L'option de paiement Virement de fonds mondial CIBC par l'intermédiaire de Visa Direct offre à nos clients une plus grande souplesse pour envoyer des fonds partout dans le monde. »

Lancé en 2015, le service Virement de fonds mondial CIBC s'appuie sur l'expertise et la technologie en matière d'opérations de change de Marchés des capitaux CIBC, qui collabore étroitement avec les équipes de Services bancaires personnels et PME pour que les clients puissent envoyer de l'argent à l'étranger plus facilement, plus rapidement et à un prix plus abordable grâce à de multiples modes de paiement et de réception novateurs, y compris la possibilité de virer des fonds au moyen de cartes de crédit CIBC admissibles afin d'obtenir des primes.

« Chaque jour, nous collaborons à l'échelle de notre banque et avec les chefs de file du secteur pour proposer des solutions nouvelles et novatrices aux clients, et Visa Direct n'en est qu'un autre exemple récent », a indiqué Vineet Malhotra, directeur général et chef, Groupe Solutions de rechange et Groupe Solutions Détail, Marchés des capitaux CIBC.

L'ajout de Visa Direct arrive à un moment où la demande des clients pour des options bancaires numériques et sans contact continue d'augmenter, un changement qui s'est accéléré tout au long de la pandémie.

« Nous sommes heureux de travailler avec la Banque CIBC pour l'aider à offrir à ses clients les solutions les plus recherchées en ce moment, a commenté Jim Filice, vice-président et chef, Nouveaux paiements, Visa Canada. Les Canadiens s'attendent de plus en plus à ce que les services de virement de fonds international soient davantage rapides et abordables, en plus d'être offerts au moyen d'une expérience axée d'abord sur le numérique. »

En plus de Visa Direct, le service Virement de fonds mondial CIBC comprend les caractéristiques suivantes :

Aucuns frais de virement et la possibilité d'envoyer de l'argent dans plus de 120 pays

Des taux de change concurrentiels

Une commodité en ligne et la possibilité d'envoyer un VFM par l'intermédiaire de l'application Services bancaires mobiles CIBC MD ou de Services bancaires CIBC en direct MD

ou de Services bancaires CIBC en direct Des virements rapides grâce à Visa Direct Payouts; la plupart des virements entre banques sont reçus dans un délai d'un jour ouvrable

Des offres de remises en argent et de réduction de taux de premier plan

____________________ 1 La disponibilité réelle des fonds varie selon l'institution financière destinataire, le type de compte de destination, la région et le fait qu'il s'agisse d'une opération nationale ou transfrontalière.

